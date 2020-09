David Beckhams nye klubb forhandler med eks-Chelsea-spiss

David Beckhams klubb Inter Miami vil forsterke laget med Gonzalo Higuain, og i natt kan en annen Juventus-spiller debutere for Florida-klubben.

Major Soccer League kobles til flere store stjerner fra den europeiske fotballscenen. Luis Suarez, Edison Cavani og Mario Balotelli er alle linket til klubber i den amerikanske ligaen. Foreløpig er Gonzalo Higuain nærmest en overgang.

Inter Miami CF - Nashville SC 1,95 - 3,05 - 3,25 H (spillestopp kl. 01.55)

Major League Soccer. Inter Miami er den hotteste klubben i MLS i øyeblikket. David Beckhams nye klubb har allerede hentet den franske verdensmesteren Blaise Matuidi, og med Juventus-spissen Gonzalo Higuain på vei til Florida, vil Inter Miami ha to av de største stjernene i MLS i spillerstallen.

Men de trenger noen som kan gi laget en opptur, for David Beckhams amerikanske fotballprosjekt har fått en blytung start. Inter Miami har tapt seks av de åtte første kampene, og ligger helt sist i MLS.

Matuidi kan debuterer i natt

Inter Miami eneste seier så langt kom i Florida-derbyet mot Orlando City. I forrige serierunde klarte den nye MLS-klubben å holde Atlanta United til 0-0 på bortebane. Det var et skritt i riktig retning. Med bare fire poeng av 24 mulige denne sesongen, trenger Miami-laget Matuidi og Higuain.

På fredag trente den franske stjernespilleren Blaise Matuidi for første gang med de nye lagkameratene. Han har vært i karantene siden han kom til Florida. 33 år gamle Matuidi har tidligere vært lagkamerat med David Beckham i franske Paris Saint-Germain, og han var med å vinne Serie A med Juventus sist sesong. Matuidi kan få sin debut for Inter natt til mandag, og alt tyder på at han snart kan få selskap av en av fjorårets lagkompiser.

I følge Jeff Carlisle i ESPN er Miami svært nær ved å bli enig med den tidligere Real Madrid-, Napoli- og Chelsea-spissen Gonzalo Higuain om de personlige betingelsene hans. Det er ventet en avklaring i løpet av kort tid. Fra før spiller broren hans i MLS. Fredrico Higuain er en av stjernene hos DC United.

MLS-debutanten sliter foran mål

I likhet med Inter Miami, er også Nashville debutanter i MLS denne sesongen. Tennessee-klubben har fått en bedre start på livet i toppdivisjonen enn nattens motstander. Gary Smiths menn tapte de to første kampene, men nå har de kun tapt to av de siste seks kampene.

Nashville har tatt dobbelt så mange poeng som Miami før nattens kamp. De står med åtte poeng, og tre av dem kom i 1-0-seieren mot David Beckhams klubb i august. Laget fra countryhovedstaden har kun scoret fem mål så langt, og det er færrest av alle lagene i MLS. Samtidig har de også et av de sterkeste defensive lagene. De har bare sluppet inn ni mål.

Inter Miami har vunnet den eneste hjemmekampen sin på klubbens nye arena i Fort Lauderdale. Med Matuidi på plass, tror vi at vertene får et løft og tar sin andre hjemmeseier på rad. Oddsen på Inter Miami-seier er 1,95 Det er ok.

