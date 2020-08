David Beckhams nye klubb har fått en blytung start

Inter Miami har tapt fem av de seks første kampene i MLS. Nå tror vi motgangen snur for David Beckhams eget fotballag.

Fem måneder forsinket startet MLS opp igjen etter koronapausen natt til søndag. David Beckhams Inter Miami fikk endelig debutere på splitte rnye Fort Lauderdale stadium, med plass til 18.000 tilskuere. Til tross for at de måtte spille foran tomme tribuner, ble det en historisk kveld for Florida-laget.

Onsdag er det ca 60 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Inter Miami CF - Atlanta United FC 2,25 - 3,10 - 2,60 H (spillestopp kl. 01.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Major League Soccer. David Beckhams amerikanske fotballprosjekt har fått en blytung start. Inter Miami sto med fem strake tap, før de natt til søndag slo Orlando City 3-2 i et dramatisk Florida-derby.

Men Inter Miami har ikke hatt mye tid til å feire helgens historiske seier og hjemmedebut, for allerede natt til torsdag møter Atlanta som ble ligamesterne i MLS i 2018.

Det amerikanske fotballforbundet ga i januar 2018 David Beckham tillatelse til å starte opp lag i den amerikanske toppligaen i fotball, Major League Soccer (MLS).

Eks-Premier League-trener fikk fyken

Atlanta er ikke like gode som de var i 2018-sesongen, og de leverte en elendig MLS is Back Tournament. De dårlige resultatene gjorde at Frank de Boer, som tidligere har vært manager i klubber som Ajax, Inter og Crystal Palace fikk sparken i slutten av juli. Med Stephen Glass som vikar vant Atlanta 2-0 mot Nashville i den første kampen etter koronapausen.

Begge målene ble scoret av Pity Martinez. Argentineren, som ble kåret til Årets spiller i Sør-Amerika i 2018, kan også skape problemer for Inter Miami. 27-åringen spilte for River Plate i Argentina fra 2015-2019 og er lagkamerat med Lionel Messi på det argentinske landslaget.

Franco Escobar er suspendert i natt.

Bunnlaget i MLS

Til tross for 3-2-seieren mot Orlando City, er David Beckhams klubb er fortsatt bunnlaget i Eastern Conference, men det er kun seks poeng opp til Atlanta United som innehar den siste playoffplassen før nattens kamper. Det gjør at nattens kamp er uhyre viktig for begge lag.

Her på splitter nye Miami CF Stadium i Fort Lauderdale spiller Inter Miami hjemmekampene sine. Foto: Jasen Vinlove (Reuters)

Atlanta vil med seier skaffe seg en luke ned til lagene under dem på tabellen, mens Inter Miami trenger tre poeng for å holde kontakten med lagene i playoffkampen. Begge lagene vant i helgen, men seieren var sannsynligvis viktigst for David Beckhams mannskap. De scoret tre mål mot Orlando, og det var ike mange mål som de hadde scoret på de fem første kampene. 20 år gamle Julian Carranza fra Argentina scoret to ganger, mens den meksikanske playmakeren Rodolfo Pizarro hadde ett mål og en målgivende pasning.

Hentet Juventus-profil

Som eier av den nye MLS-klubben i Miami, har David Beckham allerede begynt å trekke til seg stjerner fra Europa.

Sjekk alle onsdagens oddstips her!

For to uker siden signerte VM-vinneren Blaise Matuidi for Miami. Franskmannen, som var med å vinne Serie A for Juventus sist sesong, gjenforenes nå med Inter Miami-eier David Beckham som han spilte sammen med i PSG.

Blaise Matuidi skal spille for klubben til David Beckham. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)



Matuidi spilte ikke i helgen, og han er antakeligvis ikke klar til nattens kamp heller. Han har ikke fått visumet ferdigbehandlet, og han må også fullføre koronakarantenen til MLS. Miami har likevel et ekstra offensivt våpen i natt. Robbie Robinson er tilbake. Han var spilleren som var førstevalg i MLS-draften.

Onsdag er det ca 60 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Inter Miami brøt en viktig barriere natt til søndag da de slo Orlando, og til nattens kamp forsterkes de av at Robbie Robinson er på plass. Atlanta er et av de beste klubbene i Eastern Conference, og Miami får en tøff oppgave, men vi tror oppturen fortsetter for David Beckhams nye klubb. 2,25 i odds på hjemmeseier er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset