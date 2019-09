David Nielsen har fått skikk på AGF

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Det er et fyldig langoddsprogram denne fredagen. Det spilles kamper i tysk 1. Bundesliga, i italiensk Serie A og i spansk La Liga. Godbiten er sørkystderbyet i Premier League mellom Southampton og Bournemouth. Ellers er Emil Hanssons Hannover i aksjon i 2. Bundesliga, og det er også interessante oppgjør både i Allsvenskan og i dansk Superliga. På ishockeyfronten er det drøssevis med kamper fra blant annet Finland, Tsjekkia, Sverige, Tyskland og Sveits.

OB - AGF Aarhus B 3,05

Når OB og AGF fredag møtes i Superligaen, er det en kamp mellom to lag som har ambisjoner om en topp seks-plass denne sesongen. Etter tre kamper på rad uten seier, kom OB tilbake på vinnersporet da de slo Silkeborg 3-0 på mandag.

Det var lenge siden sist OB hadde scoret. Ja, det var faktisk over en måned og over 300 minutter siden de hadde fått ballen i mål. Den tidligere Odd-spilleren Sander Svendsen be matchvinner hjemme mot Randers 9. august.

At det løsnet for OB mot Silkeborg var ikke helt overraskende, siden det er laget som slipper inn flest mål. Bunnlaget Silkeborg har sluppet inn 24 må på ni kamper, så det ville vært et stort svakhetstegn om OB ikke hadde klart å score på dem.

AGF på sin side fikk en forferdelig start på sesongen. Laget til den tidligere Strømsgodset- og Nest-Sotra-treneren David Nielsen var spådd å kjempe i toppen denne sesongen, men etter de fem første kampene sto de uten seier. Det begynte å murre litt i Århus, men nå har det snudd for David Nielsens mannskap og alt er fryd og gammen De slo AaB 3-0 på søndag, og det var lagets fjerde seier på rad. Ikke bare har de vunnet kampene, men de har også vært bunnsolide bakover. I de fem siste kampene har de ikke sluppet inn mål.

Mustapha Bundu har virkelig imponert de siste ukene. Han har vært invovert i syv scoringer på de fire siste kampene. Det er også en spiller i andre enden av banen som har gjort seg bemerket. AGF har ikke sluppet inn et eneste mål på fem kamper med kaptein Niklas Backman på banen denne sesongen. Disse to blir nøkkespillere for David Nielsens lag i fredagens kamp. Nicklas Helenius og William Eskelinen har vært ute med skader de siste ukene. De er antakeligvis heller ikke spilleklar til fredagens kamp.

OB-trener Jakob Michelsenkan glede seg over at han har et nesten skadefritt mannskap, men han mangler forsvarsspiller Ryan Johnson Laursen og nykommeren Kingsley Madu i forsvaret.

Bashkim Kadrii var kampens store spiller. Angriperen var nest sist på ballen da Oliver Lund ga OB ledesen, og han scoret selv de to påfølgende målene. Det var hans første scoringer siden tredje serierunden. At han er kommet i gang er viktig for OB. Nå krysser OB-fansen fingrene for at Kadrii skal score mer regemessig.

AGF er i kjempeform. De har vunnet de fire siste kampene, og underveis har de blant annet slått Brøndby IF og AaB. Så David Nielsen sine menn har ikke bare kjørt over bunnlag. Nå venter en vanskelig bortekamp på Fyn, men jeg tror AGF går seirende ut av den duellen. De har tross alt to seire og en uavgjort på de tre siste kampene i Odense. AGF er i flytsonen og 3,05 i odds på borteseier er ok.

