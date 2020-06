David Nielsen kan skrive seg inn i historiebøkene

AGF har ikke vunnet noe på 20 år Det kan den tidligere Eliteserie-treneren David Nielsen gjøre noe med i kveld. Vi tror han tar laget til cupfinalen.

Onsdagslangoddsprogram byr blant annet på portugisksk toppserie og 3 Liga fra Tyskland I tillegg spilles det semifinaler i den danske cupen.



AaB - AGF Aarhus 2,75 - 3,15 - 2,30 B (spillestopp kl 20.40)

Dansk cup, semifinale. Reprise av helgens seriekamp. David Nielsen og AGF vant 3-2 borte mot AaB i helgen, og festet dermed grepet om tredjeplassen i Superligaen. AGF er nå ni poeng foran laget fra Nord-Jylland med ti kamper igjen i mesterskapserien. Det gjør at cupen er ekstra viktig for AaB. Der kan de både sikre seg et trofé og skaffe seg en plass i Europa. Lucas Andersen startet på benken søndag, men han er antakeligvis klar ti å starte AaB. Det vil forsterke vertene. Rasmus Thelander er skadet hos AaB, mens Mathias Ross er friskmeldt.

I Aarhus begynner det å lukte medalje denne sesongen. David Nielsens mannskap innehar tredjeplassen, fire poeng foran Brøndby på fjerdeplass, før mesterskapsspillet Men de har også en mulighet til å sikre seg spill i Europa neste sesong, hvis laget vinner i Aalborg og vinner cupen.

AGF er et gammelt cuplag

AGF har ikke vunnet noe på 20 år, så dette er en glimrende mulighet for David Nielsen til å skrive seg inn i historiebøkene, hvis den tidligere Start-, Strømsgidset- og Brann-spilleren kan skaffe et trofé til Danmarks nest største by.

Casper Højer Nielsen spilte ikke søndagens kamp, da var han suspendert, og det samme gjaldt Nicolai Poulsen. Begge er spilleklare til semifinalen mot AaB. Den tidligere Godset- og Nest-Sotra-treneren må imidertid fortsatt klare seg uten Mustapha Bundu Han er skadet.

Semifinalen er en kamp mellom to av klubbene som har spilt flest cupfinaler. AGF og FC København har begge vært i tolv cupfinaler, mens aaB og Brøndby har vært i elleve. AGF har ni titler, mens AaB har kun vunnet tre av de eleve finaene de har spilt.

Dette blir en spennede kamp med to jevne lag. AGF var bedre enn AaB på søndag, men med Lucas Andersen fra start kan vertene få en opptur. Vi tror på en underhodende kamp med mange sjanser. Cup er cup. Vi har helgardert på tippekupongen, men sa ogsåp der at vi har størst tro på AGF.

2,30 i odds på at David Nielsen tar laget sitt til cupfinalen er greit.

