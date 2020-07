De 10 største stjernene i Scottish Premiership

Den skotske fotballen sparkes igang igjen den 1. august. Her er det du trenger å vite.

Sesongen 2019/20 ble avbrutt i skotsk fotball den 13. mars, og den 18. mai ble det avgjort at den ikke skulle ferdigspilles. Celtic ble nok en gang seriemestere basert på at de siste kampene ble utrenget med et snitt. Likevel, laget hadde ledet i alle seriens omganger med kun ett unntak. Heart of Midlothian rykket ned, og prøvde en rettslig prosess for å unngå det. En prosess de tapte.

Sesongen 2020/21 starter den 1. august med Dundee United som nyopprykket lag.

Hvor mange lag er i skotsk premier league?

Det er 12 lag i toppserien i skotsk fotball. Dette er Aberdeen, Celtic, Dundee United, Hamilton Academical, Hibernian, Kilmarnock, Livingston, Motherwell, Rangers, Ross County, St Johnstone og St Mirren.

Hvordan spilles serien i Skottland?

Serien i Skottland er av den litt avanserte sorten. De 12 lagene spiller først mot hverandre 3 ganger. Etter de 33 kampene deles serien i to med 6 lag i toppen, og 6 lag i bunnen. Laget på sisteplass rykker direkte ned, mens laget på nest siste plass spiller kvalifiseringskamp mot lag fra den nest øverste divisjonen.

Steven Gerrard under treningskamp mot Coventry 20. juli 2020 Foto: Ian MacNicol (Getty Images)

Er det noen kjente managere i skotsk premiership?

Det er flere, men det er verdt å begynne med Derek McInnes. Manageren for Aberdeen har ledet laget i over 7 år. Som spiller var han den første spilleren for West Bromwich Albion som ble utvist i Premier League, og skotten fikk også to landskamper som midtbanespiller.

Det er mange skotter som leder lagene i toppdivisjonen, men en av de som ikke er det er nord-iren Stephen Robinson som noen få kanskje husker fra en kort karriere i Tottenham, og noe mer suksess i Bournemouth. Han har ledet Motherwell siden 2017.

En annen manager som ikke er fra Skottland er Steven Gerrard, som har ledet Rangers siden 2018, og nord-iren Neil Lennon som har ledet Celtic siden februar 2019.

Den yngste manager er 36 år gamle Stuart Kettlewell for Ross County, mens den eldste er 56 år gamle Brian Rice som leder Hamilton Academical.

SFA-cupfinalen i 1980. Voldelige sammenstøt mellom fansen fra Celtic og Rangers førte til at alkohol ble forbudt på tribunene i Skottland. Foto: Mark Leech (Getty Images)

Har religion noe å si i skotsk fotball?

Det er ett stort derby, eller hatoppgjør om du vil, i skotsk fobtall. Det er mellom Celtic og Glasgow Rangers. De to lagene fra Glasgow har historisk vært et katolsk lag og et protestantisk lag. Selv om et stort flertall av den skotske befolkningen sier de er ateister (nesten tre fjerdedeler) så er det fortsatt et religiøst bakgrunnshat mellom de to klubbene. Som Steven Gerrard sa etter at han ble manager for Rangers:

- I was aware of the rivalry and the religion and politics around it, that stuff, but I didn’t realise how strong it was.

Det er flere derbier i skotsk fotball, men mange av lagene som normalt ville hatt slike oppgjør er nå i forskjellige divisjoner (Dundee-lagene og Edinburgh-lagene). Likevel, det som kalles New Firm - kampen mellom Aberdeen og Dundee United kan nok kalles et mini-derby selv om det er et stykke mellom byene. Tayside-derbyet mellom Dundee og St. Johnstone er også en realitet i sesongen 2020/21.

Det er likevel ingen av de andre lagene som har så sterk religiøs tilknytning i derbyene, eller mot lagene som Rangers og Celtic. Samtidig, i både Edinburgh og Dundee har lagene historisk vært inndelt etter religion.

Celtic FC 1887: (Bakerste rad spillere fra venstre:) Willie Groves, Tom Maley, Paddy Gallagher, Willie Dunning, Willie Maley, Mick Dunbar, (Foran fra venstre:) Johnny Coleman, James McLaren, James Kelly, Neil McCallum, Mick McKeown. Foto: (Hulton Archive/Getty Images)

Har skotsk fotball noen interessante rekorder?

Celtic har flere, for eksempel. Laget var med da den skotske ligaenhadde sin første sesong i 1890. Laget har aldri rykket ned. Aberdeen har vært i toppdivisjonen siden 1905.

I sesongen 2016/17 vant Celtic med 106 poeng, som er rekord. Laget tapte ikke en eneste kamp, og hadde kun 4 uavgjorte kamper.

Det er likevel Rangers som har flest seriemesterskap, med 54. Celtic følger med 51, men har altså vunnet alle i det som kalles Scottish Premiership. Det er kun 11 lag som har vunnet serien i Skottland (Celtic, Rangers, Aberdeen, Heart of Midlothian, Hibernian, Dumbarton, Motherwell, Kilmarnock, Dundee, Dundee United og Third Lanark). Sist gang et lag fra utenfor Glasgow vant serien var i 1985. Det var Aberdeen.

Nye spillere inn sommeren 2020 i skotsk fotball

Aberdeen: Jonny Hayes fra Celtic

Celtic: Mohamed Elyounoussi, nytt lån fra Southampton

Dundee United: Jack Newman fra Sunderland

Hamilton Academical: Callum Smith fra Dunfermline, Charlie Tafford fra Inverness og Ross Callahan fra St. Johnstone

Hibernian: Drey Wright fra St. Johnstone, Kevin Nisbet fra Dunfermline, Alex Gogic fra Hamilton

Kilmarnock: Aaron McGowan fra Hamilton, Mitch Pinnock fra AFC Wimbledon, Zeno Rossi lån fra Bournemouth, Danny Whitehall fra Maidenhead, Brandon Haunstrup fra Portsmouth

Livingston: Alan Forrest fra Ayr, Jack Fitzwater fra WBA, Matej Poplatnik fra Kerala Blasters, Robby McCrorie lån fra Rangers, Salim Kouider-Aissa fra Queen's Park, Max Stryjek fra Eastleigh, Ciaron Brown lån fra Cardiff

Motherwell: Ricki Lamie fra Livingston, Jordan White fra Inverness, Nathan McGinley fra Forest Green, Scott Fox fra Patrick Thistle, Mark O'Hara fra Peterborough, Jake Hastie lån fra Rangers

Rangers: Jermain Defoe signert etter lån fra Bournemouth, Ianis Hagi fra Genk, Calvin Bassey fra Leicester, Jon McLaughlin fra Sunderland og Leon Balogun fra Wigan

Ross County: Stephen Kelly lån fra Rangers, Connor Randall fra Arda Kardzhali, Alex Iacovitti fra Oldham, Regan Charles-Cook fra Gillingham, Carl Tremarco fra Inverness

St. Johnstone: Shaun Rooney fra Inverness, Isaac Olaofe fra Millwall på lån, Danny McNamara fra Millwall på lån

St. Mirren: Richard Tait fra Motherwell, Jak Alnwick fra Rangers, Nathan Sheron fra Fleetwood Town på lån, Joe Shaughnessy fra Southend United, Isak Thorvaldsson fra Norwich på lån

De 10 spillerne med høyest verdi skotsk premiership

Verdiene under er basert på verdisettelsen til Transfermarkt.

Alfredo Morelos den 25. juli 2020 Foto: Ian MacNicol (Getty Images)

1. Alfredo Morelos, Rangers

Columbianeren Morelos kom til Skottland via Finland og HJK Helsinki. Han kom dit på først på lån, senere en overgang som ble gjort permanent. Han laget 46 mål på 62 kamper før Rangers kjøpte ham for det man tror var 1 million pund. For Rangers har det på tre sesonger blitt 77 mål på 137 kamper. 24-åringen har 7 landskamper for Columbia. Ryktene skal ha det til at han er aktuell for en overgang til fransk fotball, men i skrivende stund er han Rangers-spiller.

Verdi nå: 15 millioner euro

Odsonne Edouard mot Ross County den 26. juli 2020. Foto: Ian MacNicol (Getty Images)

1. Odsonne Edouard, Celtic

Odsonne ble født i Fransk Guyana, og spilte ungdomsårene i PSG. Spissen hadde et lån til Toulouse i Frankrike, men spilte aldri for barndomslaget før det først ble lån og så overgang til Celtic. Spissen har nå 62 mål på 126 kamper for Celtic, men av de kom 22 på 27 kamper i serien forrige sesong. Han har 40 kamper for franske u-landslag med 35 mål, og regnes som et stort talent. Ryktene sier at Celtic betalte 9 millioner pund for franskmannen, og skal man tro ryktespaltene er han aktuell for en overgang til Premier League i høst.

Verdi nå: 15 millioner euro

Mohamed Elyounoussi mot Ross County den 26. juli 2020 Foto: Ian MacNicol/Getty Images

3. Mohamed Elyounoussi, Celtic

Moi slet med skader i utlånet til Celtic sist sesong, men imponerte såpass i de kampene han spilte at Celtic hentet ham på nytt lån. Han er egentlig Southampton-spiller, og de hentet ham fra Basel for 16 millioner pund i 2018. Moi har 24 landskamper for Norge.

Verdi nå: 9,5 millioner euro

4. James Forrest, Celtic

Sannsynlgheten for at Forrest skal forlate Celtic er nok liten. Han har vært i klubben siden 2002 da han var 13 år, og har 395 kamper for Celtic. Kantspilleren har også 34 landskamper for Celtic. Vinner Celtic med Forrest på laget i år har han 10 seriemesterskap på rad.

Verdi nå: 8 millioner euro

5. Ryan Christie, Celtic

25 år gamle Ryan Christie var opprinnelig en Inverness-spiller, men ble kjøpt av Celtic i 2015. Den offensive midtbanespilleren har også vært på utlån til Aberdeen, og har 11 landskamper for Skottland. Som en målfarlig midtbanespiller (19 mål forrige sesong) er han etter sigende på raderen til flere klubber i Premier League.

Verdi nå: 6,5 millioner euro

6. Callum McGregor, Celtic

27 år gamle McGregor har vært i Celtic siden 2001. Den sentrale midtbanespilleren har vært fast inventar på mesterlaget i mange år, og er visekaptein. Han har 18 landskamper for Skottland.

Verdi nå: 6 millioner euro

7. Christopher Julien, Celtic

Den franske midtstopperen kom til Celtic i juni 2019 fra Toulouse. Med 196 centimeter på sokkelesten er han en høyreist stopper som har to kamper for Frankrike U20. 27-åringen imponerte kanskje ikke stort i sin første sesong i Skottland, og har en lavere verdi nå enn hva Celtic betalte for ham (8 millioner euro)

Verdi nå: 6 millioner euro

8. James Tavernier, Rangers

Høyrebacken spilte ungdomsårene først for Leeds, og senere for Newcastle. Det ble likevel ikke noe gjennombrudd der, og etter 6 lån gikk han til Wigan. Rangers kjøpte ham i 2015, og han har vært fast inventar siden. Kapteinen er første navn på blokken til Steven Gerrard i kamp inn og ut.

Verdi nå: 5 millioner euro

Ianis Hagi trener med Rangers i mars, før sesongen ble avblåst. Foto: Alan Harvey / SNS Group via Getty Images

9. Ianis Hagi, Rangers

Er det ikke noe kjent med det etternavnet? Joda, den offensive midtbanespilleren er sønn av sin far - Gheorghe Hagi. Han gikk til og med på sin fars fotballakademi. Hagi kom på lån i slutten av januar fra Genk, og overgangen ble gjort permanent denne sommeren. 21-åringen har 35 U-kamper for Romania i tillegg til allerede 10 A-landskamper. Ryktene sier at prisen Rangers betalte var 3,5 millioner euro.

Verdi nå: 4,5 millioner euro

10. Connor Goldson, Rangers

Flere år i Shrewsbury Town før Brighton, hvor han ble med opp i Premier League uten å spille seg til fast plass. I 2018 signerte han for Rangers, og har blitt fast midtstopper på laget.

Verdi nå: 4 millioner euro

10. Oliver Ntcham, Celtic

Den franske midtbanespilleren kom til Celtic i 2017 etter en ungdomstid i Manchester City. Med mange U-kamper for Frankrike (56) ble han lenge spådd en lysende framtid. 24-åringen har blitt vurdert av Kamerun for A-laget.

Verdi nå: 4 millioner euro

Kristoffer Ajer i februar for Celtic mot Motherwell Foto: Craig Williamson / SNS Group via Getty Images

10. Kristoffer Ajer, Celtic

Celtic signerte Ajer fra Start i 2016, og med 196 centimeter har han blitt en lysende stolpe i forsvaret til skottene. Han har 35 U-kamper for Norge, og 14 A-kamper. Med sine 22 år regner man med at Ajer snart forsvinner fra Celtic med lag som A.C. Milan, Leicester og flere tyske klubber med nordmannen på handlelisten.

Verdi nå: 4 millioner euro

PS! Den første spilleren utenom Celtic og Rangers på mest verdifulle-listen er den 23 år gamle midtstopperen Scott McKenna som spiller på Aberdeen. Da er det kanskje ikke så overraskende at nettopp McKenna er den Celtic ser på som en mulig ny midtstopper om man skulle miste Ajer. Alternativet er visstnok 21-åringen David Turnbull, som er rett bak McKenna på samme verdiliste. Han spiller i dag for Motherwell.

Slik ender serien

Den store favoritten er selvfølgelig Celtic til å vinne sitt tiende mesterskap på rad. Kun Rangers regnes som en utfordrer. Aberdeen, Hibernian og Motherwell kjemper om tredjeplassen bak de to.

Kilder: Jørgen Richardsen: The Old Firm. En studie av supporterne til "katolske" Celtic og "protestantiske" Rangers. (UIB, 2015), Spfl.co.uk, Transfermarkt