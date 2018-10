De mest overvurderte spillerne i FIFA 19

En gang i året lager folkene bak spillet FIFA 19 en slags fasit over hvor gode (eller dårlige spillerne i verden er). Like sikkert er at de samme folkene bommer så sleivskudd i norsk fjerdedivisjon virker som Messis vakreste scoringer.

Med dette som bakgrunn har vi valgt ut de mest overvurderte, og undervurderte spillerne i FIFA 19.

Her er laget med de største bommene i årets utgave:

Målvakt: Ed De Gea (91, overvurdert)

Av en eller annen uforståelig grunn er De Gea fortsatt rangert som den beste målvakten i verden. Etter et elendig VM og en ok sesong for Manchester United burde hans rating på 91 vært en del lavere. De to rekordholderne for overganger på målvakter (Kepa og Allisson) er ikke engang inne på topp 10.

Forsvar: Raphael Varane (86, undervurdert)

Det er ganske kjipt å være forsvarsspiller i verden, og spesielt med tanke på at du kanskje er en av de aller beste. Varane er muligens den beste i verden i sin posisjon, men er rangert relativt sett lavt).

Forsvar: Diego Godin (90, overvurdert)

Av Varane og Godin ville vi alle valgt Varane, men det er Godin som har 90. En god forsvarsspiller, men ikke så god.

Forsvar: Virgil van Dijk (85, undervurdert)

Det kan diskuteres om han er verdens beste, men bedre enn 85 er han. Måten han har styrt Liverpools forsvar til å bli ett av Europas gjerrigste er imponerende.

Forsvar: Trent Alexander-Arnold (78, undervurdert)

Apropos forsvaret til Liverpool så er det ingen tvil om at deres unge høyreback sammen med nesten alle høyrebacker i spillet er klart undervurdert.

Midtbane: Alexis Sanchez (87, overvurdert)

Det er ikke bare lønna til Sanchez som er alt for høy, det er også hans rating i FIFA. Det er en stund siden han var en av de beste og mest spennende spillerne i verden.

Midtbane: Sadio Mane (86, undervurdert)

En av de raskeste og beste spillerne i verden har en veldig rar og lav rating selv om farten hans er høy.

Midtbane: Ruben Neves (79, undervurdert)

Neves er bedre enn 79, det er det ingen tvil om. Ratingen er nok påvirket av at han spiller for Wolverhampton, noe som egentlig ikke burde ha noe å si.

Angrep: Kylian Mbappe (87, undervurdert)

Ingen tvil om at dette er en av de aller beste spillerne i verden, men på FIFA 19 har han veldig mange over seg. Det er greit at han er ung, men han hadde fortjent en høyere rating.

Angrep: Neymar (92, overvurdert)

Hvis du kunne velge mellom Mbappe og Neymar så hadde du valgt hvem? Ja, Mbappe. Neymar er god, men ikke så god som 92.

Angrep: Romelu Lukaku (87, overvurdert)

Det er faktisk slik at folkene bak FIFA mener at Lukaku er like god som Mbappe. Seriøst?