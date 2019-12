De norske håndballjentene skal til VM-finale

Norge er store favoritter i fredagens semifinale mot Spania.

Fredagens langoddsprogram innledes med begge semifinalene i håndball-VM for kvinner. I tillegg er det verdenscup skiskyting fra Hochfilzen og her er det sprint både for kvinner og menn. Fredag kveld dukker så fotballen opp. Det er kamper i Bundesliga, La Liga, Ligue 1, engelsk Championship og dansk Superliga.Som vanlig er det også fulle serierunder i både Eerste Divisie i Nederland og Ligue 2 i Frankrike og det er et par kamper i tysk 2. bundesliga. På hockeyfronten er det fire kamper i Hockeyallsvenskan.

Norge - Spania over 54,5 mål - 1,80 (spillestopp kl 12.25)

Det har klaffet veldig bra for våre tips under håndball-VM og la oss håpe det fortsetter slik også i resten av mesterskapet.

Norge er på god vei mot finale i håndball-VM og er klar favoritt mot Spania i sin semifinale. Norge kom litt skjevt ut mot Tyskland onsdag, men overtok ledelsen midtveis i 1. omgang og vant tilslutt 32-29. Overbeviste stort mot Sør-Korea et par dager før og gjorde sin beste kamp i mesterskapet da med 36-25. Litt mer kladdefør mot Danmark i den første kampen i mellomrunde, men det endte bra med 22-19 seier. Fortsatt er det svake perioder underveis for Norge, men alt tyder på at vi spiller VM-finale søndag.

Nedadgående kurve for Spania

Spania havarerte i 2. omgang mot Sverige og rotet bort en åttemålsledelse i den kampen som endte 28-28. Total kollaps mot Russland onsdag og tapte hele 26-36. Var derfor avhengig av hjelp fra Montenegro i deres kamp mot Sverige for at det skulle ble semifinale. Sverige taklet ikke presset og Montenegro vant 26-23.

Norsk Tipping har satt handicapet i denne med hhv 4-0 og 5-0 ledelse til Spania og der kan man argumentere for både H, U og B. Da synes det langt mer spennende med over 54,5 mål. Spania endte på 56, 64 og 62 mål på sine tre kamper i mellomrunden, mens Norge endte på 61 mål både mot Syd-Korea og Tyskland. En semifinale lever dog sitt eget liv, men det må være veldig gode sjanser for at denne går over 54,5 mål. 1,80 er slett ikke verst betalt og spilles.

