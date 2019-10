Ødegaard og Sociedad utfordrer Barcelona

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss onsdag og veldig innholdsrikt. Det er semifinale i cupen mellom Viking og Ranheim, mens både Liverpool og Manchester United skal i aksjon i åttedelsfinaler i den engelske Ligacupen. Det er midtukerunder i både La Liga og Serie A og Martin Ødegårds Real Sociedad er blant lagene som skal i aksjon i kveld. I Tyskland og Frankrike spilles det cup denne midtuken og her hjemme er det kamper i både Eliteserien for menn og kvinner i håndball. På hockeyfronten er det et par kamper i 1. divisjon og full serierunde i Hockeyallsvenskan.

Real Sociedad - Levante pause/fulltid H/H - 2,10 i odds (spillestopp kl 18.55)

At nyopprykkede Granada deler tabelltoppen i La Liga med Barcelona har forståelig nok stjålet overskriftene, og det betyr at Real Sociedads fremgang under Imanol Alguacil har gått litt under raderen. Baskerne har fått en glimrende start på sesongen.

Etter helgens 1-0-seier på bortebane mot Celta Vigo på Balaidos, ligger Martin Ødegaard og lagkameratene på fjerdeplass i den spanske toppserien. Det svenske vindunderbarnet Alexander Isak ble matchvinner med scoringen sin åtte minutter før full tid, etter at Celta Vigo var redusert til ti mann i midten av andre omgang. Scoringen kom som følge av et nordisk skandinavisk samarbeid. Den målgivende pasningen kom fra Martin Ødegaard.

Ødegaard er usikker

Det norske stjerneskuddet ble taklet stygt på tampen av kampen mot Celta, og det har vært usikker om han rekker onsdagens kamp mot Levante. Avisen Mundo Derpotivo erfarte imidlertid tirsdag at Ødegaard skulle bli klar.

Seieren mot Levante var Sociedads sjette for sesongen. De har nå 19 poeng, og det er kun ett poeng bak overraskelseslaget Granada som topper tabellen sammen med Barca. Socidad trenger tre poeng på hjemmebane mot Levante onsdag om de skal henge med i toppen.

Martin Ødegaard & Co. er store favoritter på hjemmebane, og det er ikke unaturlig siden de har vunnet tre av fire kamper hjemme på Anoeta denne sesongen.

Levante sliter på bortebane

Levante på sin side har tapt fire av de fem bortekampene sine denne sesongen, og de har tapt totalt elleve av 15 bortekamper i La Liga nå. Men laget som er lillebror i Valencia har kompensert for problemene på bortebane med solid form hjemme. Iallfall gjorde de det tidlig i sesongen. 0-1-tapet mot Espanyol i helgen gjorde nemlig at Levante nå står uten seier i de tre siste kampene på eget gress., og de har kun én seier på de syv siste La Liga-kampene.

Statistikken blir neppe bedre når man ser på kampprogrammet til Levante de neste ukene. Terminlisten viser at Valencia-klubben skal møte Sociedad, Barcelona og Bilbao i de tre neste kampene. Med den formen laget har vist de siste ukene er det ikke usannsynlig at de befinner seg under nedrykksstreken om halvannen uke.

Levante tok ett poeng på Anoeta i mars, men de har bare vunnet én av de siste elleve kampene mot Sociedad. Jeg har troen på vertene her, men seier til Martin Ødegaard og lagkameratene er dårlig betalt. Det gir bare 1,45 i odds. Da er det mer interessant å gå for H/H-spillet.

Sociedad har nemlig ledet til pause i de tre siste kampene i San Sebastian. Levante har kun ligget under til pause i én av sine fem bortekamper, men det var også mot et av lagene i toppen. De lå under 0-1 mot Real Madrid på Estadio Santiago Bernabéu. H/H-spillet til 2,10 i odds er ok.

