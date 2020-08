Deila og New York City vinner byderbyet

Ronny Deila har fått en tung start som trener for New York City FC i den amerikanske fotballigaen MLS. Vi tror det snur for nordmannen i natt.

Natt til fredag er det klart for The Hudson River-derby, hvor New York Red Bulls møter New York City FC. Ingen av lagene har levd opp til forventningene før denne sesongen, og begge trenger en seier i byderbyet for å henge med i toppkampen.



New York Red Bulls - New York City FC 2,35 - 3,15 - 2,45 B

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Major League Soccer, USA. New York Red Bulls skuffet stort sist sesong, og nedturen fortsatte i comeback-turneringen til MLS i Orlando. Laget røk ut allerede i gruppespillet, mens Ronny Deilas' New York City FC tok seg til kvartfinalen.

Red Bulls har overtaket på byrivalen

Red Bulls-laget tapte 14 av 34 kamper sist sesong, før de snublet i første hinderet i playoffen. Laget står med 2-1-2 så langt i MLS, og innehar sjetteplassen i Eastern Conference. De syv høyest plasserte lagene i Eastern Conference og Western Conference går til sluttspillet.

Ca. 231 millioner i Eurojackpot-potten fredag. Trykk her for å levere kupong!

Klubben har innsett at de trenger forsterkinger offensivt. Den 24 år gamle ghaneseren Samuel Tetteh er kommet på lån fra moderklubben Red Bull Salzburg, som er trent av tidligere NY Red Bulls-manager Jesse Marsch. De har også hentet den engelske landslagsspilleren Dru Yearwood. 20-åringen kommer fra Brentford. Men ingen av dem er klare for spill ennå.

New York City FCs viktige midtbanespiller Maximiliano Moralez jubler sammen med lagkamerat Heber etter å ha scoret mot Toronto FC i MLS-turneringen i Kissimmee. Foto: John Raoux (AP)

Red Bulls har et historisk overtak på lokalrivalene fra New York. De har vunnet ni av totalt 16 kamper spilt mellom de to lagene. NY City FC har fem seire, og de vil forsøke ta en ny trepoenger natt til fredag.

Svak start av Deila

Deilas menn står med fire tap og én seier etter de fem første kampene i MLS. Dermed ligger New York City på nest sisteplass i Eastern Conference, bare David Beckhams nystartede lag, Inter Miami, befinner seg bak dem på tabellen. Det er osgå det eneste laget New York City FC har slått denne sesongen.

Resultatene er neppe gode nok for klubben som eies av City Football Group, som er mest kjent som eier av Manchester City. Den tidligere Strømsgodset- og Vålerenga-treneren trenger en seier i natt for ikke å bli hektet av i playoffkampen.

Deila må klare seg uten Gedion Zelalem og Ismael Tajouri-Shradi, mens Maxi Moralez er usikker. Dersom sistnevnte uteblir, vil det svekke NY City. Red Bulls må klare seg uten Mathias Jørgensen som er ute med skade.

NY City FC har tapt de to siste MLS-kampene på bortebane mot Red Bulls, men de er likevel det sterkeste bortelaget i Eastern Conference. Deilas menn har ikke råd til å tape nattens kamp. Borteseier til Deila & Co. gir 2,45 i odds. Det blir vårt singelspill.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset