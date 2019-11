Deilig dobbel til over fire ganger innsatsen

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne lørdagen. Det er flere spennende kamper i Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City, Chelsea og Manchester United er i aksjon. I Sverige er det siste serierunde i Allsvenskan, og det blir en thriller. Tre klubber kjemper om ligatittelen, Hammarby, Djurgården og Malmö FF. Her hjemme spilles første opprykkskvaliken til OBOS-ligaen mellom Åsane og Kvik-Halden, og i eliteserien er det nabooppgjør mellom Molde og Kristiansund. Ikke nok med det, i OBOS-ligaen spilles nest siste serierunde. Ellers spilles det kamper i Championship, League One og League Two, og det er også flere kamper fra de andre store ligaene i Europa.

Brighton - Norwich H 1,72 (spillestopp kl. 1555)

Etter en overbevisende 3-0-seier mot Totteham hjemme på Amex Stadium i begynnelsen av oktober, gikk Brighton på trynet mot Aston Villa i første kampen etter landslagspausen. The Seagulls gikk tidlig opp til 1-0, men rotet vekk ledelsen og tapte 1-2. Dermed har de tapt tre av de fire siste bortekampene. Men hjemme i badebyen på den engelske sørkysten tok de sesongens andre seier på rad da de snudde 1-2 til 3-2-seier mot Everton på dramtisk vis i forrige serierunde. Graham Potter sine menn har nå tatt åtte av 15 mulige hjemmepoeng.

Norwich får det ikke enkelt når de kommer til Amex Stadium på lørdag. Kanarifuglene har kun tatt ett poeng på de fem kampene etter 3-2-seieren mot Manchester City.

Den fantastiske angrepsfotballen Norwich viste mot City har vært totalt fraværende i de siste fem kampene. Gjestene har ikke klart å få ballen i mål i tre av de fem siste kampene. På bortebane har de kun scoret ett mål på fem kamper. De har ikke scoret på fremmed gress siden målet til Teemu Pukki mot Liverpool i serieåpningen. Ikke rart at det har gått på dunken med dem på bortebane. Det er ingenting som tyder på at de skal snu den dårlige trenden lørdag.

Sommersigneringen Leandro Trossard er aktuell for startelleveren hos Brighton etter å ha imponert som innbytter forrige helg. Shane Duffy er friskmeldt, og Aaron Mooy er tilgjengelig igjen etter at han var suspendert i forrige serierunden.Jose Izqueirdo og Bernardo er ute med skader hos Brighton. S

Situasjonen er verre hos Daniel Farke. Norwich-sjefen har flere som er usikre, men Norwich-stopper Jamal Lewis er tilbake etter sykdom. Også Tim Krul og Ralf Fahrmann er klare. Ibrahim Amadou og Todd Cantwell er usikre på grunn av skader, mens Onel Hernandez kan miste kampen fordi han venter sitt første barn.

Norwich opplever en liten skadekrise og er blottet for selvtillit, og Brighton møter dem antakeligvis på et gunstig tidspunkt. 1,72 i odds på Brighton-seier er ok. Denne brukes i en dobbel.





Blackburn - Sheffield Wednesday B 2,65 (spillestopp kl 15.55)

Blackburn er inne i en blytung periode. De tapte 2-3 mot Preston sist helg etter å ha ledet 2-0 til pause. Nederlaget gjør at de nå står med tre tapt på de fire siste kampene, og de er uten seier i de seks siste Championship-kampene. Resultatet er at de kun er tre poeng over nedrykksstreken.

Garry Monk har virkelig fått fart på Sheffield Wednesday. Siden han tok over på Hillsborough, har uglene tatt mer Championship-poeng enn noe annet lag. The Owls har tatt 15 poeng på de åtte første kampene med ham i sjefsstolen. Den gode formen gjør at Sheffield Wednesday ligger på femteplass med 24 poeng. De er kun tre poeng bak serieleder West Brom etter 14 serierunder.

Blackburn får muligens tilbake Lewis Holtby etter å ha vært ute i to kamper på grunn av en strekkskade. Tony Mowbray må imidlertid klare seg uten spissene Ben Brereton og Dominic Samuel, som begge er langtidsskadet.

Sheffield Wednesday får Julian Borner tilbake etter en ankelskade. Midtbanemannen Massimo Lunogo er fortsatt usikker, mens forsvarsspilleren Tom Lees er ute.

Sheffield Wednesday har vunnet fire av de fem siste ligakampene mot Blackburn Gjestene har en solid luke ned til Rovers på tabellen. Blackburn er ute av form. De står uten seier i de tre siste kampene på Ewood Park, og de har tapt alle kampene mot topp fem-lagene i Championship. Wednesday på sin side har vunnet alle kampene mot de syv lagene som ligger under Blackburn på tabellen. Vi tror også de vinner mot Blackburn. Oddsen er flotte 2,65.

Lørdagens dobbelttips er Brighton + Sheffiled Wednesday. Denne gir 4,56 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

