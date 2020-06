Dele Alli-avgjørelse får Mourinho til å reagere

Jose Mourinho mener Dele Alli har blitt urettferdig behandlet.

Tottenham har fått en rekke nøkkelspillere tilbake fra skade, men London-klubben må klare seg uten Alli i fredagens kamp mot Manchester United.

Årsaken er at engelskmannen tidligere denne måneden ble utestengt i én kamp av Det engelske fotballforbundet (FA) for upassende oppførsel.

Alli spøkte i februar om koronaviruset da han la ut en video på Snapchat av seg selv med munnbind og deretter en asiatisk mann på Heathrow flyplass.

OPPGITT: Tottenham-manager Jose Mourinho. Foto: Steven Paston (Pa Photos)

Mourinho reagerer

Tottenham-manager Mourinho gjorde torsdag det klart at han er uenig i FAs avgjørelse.

På pressekonferansen i forbindelse med fredagens oppgjør mot United fortalte Mourinho at han mener straffen er for streng.

- Jeg vil ikke si så mye mer enn at jeg synes han ikke fortjener å bli utestengt i en kamp når man sammenligner med annen upassende oppførsel som har skjedd under denne perioden - uten at det har fått konsekvenser, sier Mourinho.

Flere tilbake

Portugiseren er tydelig på at han er skuffet over at han må klare seg uten Alli mot Ole Gunnar Solskjærs United.

- Jeg er veldig lei meg for at han ikke kan spille. Han er en spiller som har jobbet veldig hardt under denne perioden og han er veldig frustrert over at han ikke kan spille den første kampen, forklarer Mourinho.

Spurs-manageren vil ikke avsløre for mye av kampplanen han har lagt i forbindelse med møtet med United, men røper noen av spillerne som blir å se på banen for Tottenham.

Moussa Sissoko, Harry Kane og Heung-min Son var alle skadet da Premier League ble stoppet på grunn av koronaviruset, men er nå tilbake.

- De tre spillerne som har blitt operert, Sissoko, Kane og Son, kommer alle til å starte, forteller Mourinho.

Spent på Kane

For Spurs-toppscorer Kane betyr det at han får sin første offisielle kamp på over et halvt år.

Mourinho er spent på hva han får se av sin mann på topp.

- Harry Kane har ikke spilt fotball på mer enn seks måneder. Han jobber ekstremt bra. Jeg kan uten problemer fortelle at han kommer til å starte kampen. Men om Harry har 90, 80, 70 eller 60 minutter i seg, vet jeg ikke. Det vil kampen vise oss, forteller Mourinho.

Portugiseren vet ikke om Spurs vil stille med en Kane i toppform, men forklarer at spissen har gjort det han kan for å være klar til utfordringen som venter.

- Han er en utrolig profesjonell utøver, sier Mourinho.

Jakter topp fire

Både Manchester United og Tottenham har fortsatt ambisjoner om å kvalifisere seg for neste sesongs Champions League-turnering.

I utgangspunktet må lagene ende blant de fire beste i Premier League for å klare det, men ettersom Manchester City risikerer å bli utestengt fra UEFAs turnering kan det være at også 5. plassen vil være nok til å sikre seg en plass i Champions League neste sesong.

City er allerede utestengt av UEFA, men har anket saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Partene har allerede gjennomført en høring i saken og CAS har varslet at en dom vil være klar i første halvdel av juli.

Manchester United ligger for øyeblikket på 5. plass i Premier League med 45 poeng, mens Tottenham er å finne nede på 8. plass med 41 poeng. Begge lag har elleve kamper igjen å spille av sesongen. Fredagens oppgjør blir svært viktig for begge lag i jakten på en Champions League-plass.