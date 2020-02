Den enkle mattefeilen som er en luksusfelle

Denne feilen gjøres av bankansatte, idrettsutøvere og naboen. Slik unngår du å gjøre tabben.

I Italia er det et lotteri hvor du først velger en by med et hjul. Etter at du valgte byen skal du velge et tall mellom 1 og 90. Om hjulet lander på ditt nummer i din by så vinner du penger.

En eller annen gang i 2003 sluttet hjulene å lande på 53 i Venezia. Det medførte at det ble satt milliarder av kroner på nettopp 53 i Venezia. Tusenvis fikk pengeproblemer etter at tallet ikke kom før den 9. februar 2005.

Feilen som ble gjort kalles gamblerfeilslutning. Den brukes av deg og meg nesten hver eneste dag.

Test om du gambler feil

Den enkleste måten å finne ut om du også gjør samme feil er enkel: En mynt er kastet opp i lufta, og lander på mynt. Den kastes opp igjen. Det blir mynt. Slik fortsetter det ti ganger. Det har blitt mynt alle gangene.

Er det størst sjanse for mynt eller kron på neste kast?

Svaret er like stor.

Grunnen til at dette kalles en gamblerfeilslutning er etter at det ble svart 26 ganger på rad på det legendariske Monaco-casinoet i 1913. Særdeles mange mennesker spilte på rødt flere ganger, med høye summer i løpet av den lange rekken med svart på rad. Fordi man feilaktig tenkte at det var størst sjanse for akkurat det.

Feilen gjøres også når det kjøpes aksjer fordi mange investorer tror at ting vil jevnes ut. Du får lettere lån i en bank om den bankansatte ga lån til den forrige som fikk lån.

Fotballspillernes feil

Hva med målvakter i fotball? Jo, de kaster seg mer sannsynlig til motsatt side fra det siste skuddet som ble tatt.

Om tallene på sist trekning var 6 9 18 24 33 35 så har det ingenting å si for neste omgang. Det er like sansnynlig at de samme tallene skal trekkes ut som hvilke som helst andre tall.

