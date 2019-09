Den finske superspissen senker Burnley

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er en herlig fotballørdag vi har foran oss. Langoddsprogrammet byr blant annet på fem kamper fra Premier League. I Championship er det full runde og det er også full rulle i League One og i League Two. Det er ellers flere interessante kamper i de andre store europeiske ligaene, hvor blant annet Inter og AC Milan barker sammen i et brennhett byderby i Milano. Her hjemme spilles er det blant annet Eliteseriefotball mellom Brann - Haugesund på Brann stadion.

Burnley - Norwich B 1,93 (spilestopp kl 15.55)

Burnley fikk en drømmestart på Premier League-sesongen, da de knuste Southampton 3-0 på Turf Moor, men optimismen det resultatet ga har forsvunnet i løpet av den siste måneden. The Clarets reddet 1-1 mot Brighton sist helg, takket være en sen scoring av Jeff Hendrick. De står nå uten seier i de fem siste kampene, hvorav tre av kampene er tapt. De har blant annet tapt hjemme mot League One-laget Sunderland i ligacupen. Så alt er ikke fryd og gammen på Turf Moor om dagen.

Men Sean Dyche har vært ute en vinterdag før, og han skal forsøke å snu motgangen i de tre neste kampene. Da møter de Norwich, Aston Villa og Everton. Det burde være overkommelig motstand.

Norwich rykket opp til Premier League etter en fantastisk sesong i Championship sist sesong, og den underholdende angrepsfotballen kanarifuglene spiller under Daniel Farke har begeistret haugevis med nøytrale fotballtilhengere.

Kanarifuglene startet sesongen med å tape 1-4 mot Liverpool, men andre omgangen på Anfield var meget bra, og de viste klasse igjen sist helg da de mot ale odds slo de regjerende Premier League-mesterne 3-2. Så langt har Farke sitt mannskap vunnet to kamper og tapt tre i Premier League, men de har i denne perioden møtt Liverpool, Manchester City og Chelsea. De har tord å spille sitt eget spill i kampene mot topplagene, og de vil være stinn av selvtillit før bortekampen i Lancashire.

Jeg tror Norwich har en glimrende mulighet ti å få med seg poeng fra denne kampen. Burney sliter. De har kun vunnet én av de siste ni Premier League-kampene, og selv på hjemmebane hvor de tidligere var så solide, har de kun vunnet åtte ligakamper siden starten av sist sesong. Med tanke på den svake sesongstarten til Burnley, mener jeg det er fristende å satse på bortelaget her.

Angrepsfotballen til Norwich vil sette Burnley-forsvaret på prøve, spesielt siden the Clarets vil gå offensivt til verks på hjemmebane selv. Norwich har ennå ikke spilt uavgjort denne sesongen. Jeg tror kanarigfuglene har gode muigheter til å ta sesongens første borteseier her. Hovedgrunnen heter Teemu Pukki. Han har vært direkte involvert i åtte mål på de fem første Premier League-kampene denne sesongen. Finnen har seks scoringer og to målgivende. Superspissen til Finland har nå scoret 16 mål på 16 kamper for Norwich og Finland. Jeg tror at han også kan senke Burnley. 3,55 i odds på Norwich-seier duger.

