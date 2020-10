Den norske spisskometen gir AC Milan-treneren hodebry

Torsdag kan Jens Petter Hauge starte sin første kamp for AC Milan i torsdagens Europa League-kamp.

Det kan være tre nordmenn på banen fra start når AC Milan møter Celtic på Celtic Park torsdag kveld.

I følge sempremilan.com grubler Stefano Pioli hvem han skal starte med på venstrekanten i torsdagens Europa League-match. Han har tre alternativer. Jens Petter Hauge er en av dem.

Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi er fast inventar i startelleveren hos den skotske storklubben.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Celtic - Milan 3,95 - 3,55 - 1,75 B (spillestopp torsdag kl. 21.00)

Europa League, gruppe H. Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi var begge i startelleveren da Celtic gikk på et skuffende 0-2-tap lørdag mot erkerivalene Rangers i Old Firm. Den engelske midtstopperen Connor Goldson scoret begge målene for Steven Gerrards menn.

AC Milan på sin side vant Milano-derbyet mot Antonio Contes Inter Milan 2-1. Evigunge Zlatan Ibrahimovic scoret begge målene. Dermed topper Jens Petter Hauge og lagkameratene Serie A-tabellen etter å ha vunnet de fire første seriekampene.

AC Milan står faktisk uten tap i de siste 24 kampene i alle turneringer. Det siste tapet kom 8. mars hjemme mot Genoa (1-2). Celtic får en tøff oppgave torsdag.

Eurojackpot: Ca. 109 millioner i potten. Innleveringsfrist er fredag kl. 19.00.

- Jeg kan spille i alle posisjoner

I følge www.calciomercato.com spiller ikke Ante Rebic mot Celtic. Han er ennå ikke friskmeldt etter skaden han pådro seg i albuen i kampen mot Crotone før landslagspausen. Det betyr at tre spillere kjemper om å starte på ventrekanten i 4-2-3-1-formasjonen til Pioli: Brahim Diaz, Rafael Leao og det norske stjerneskuddet Jens Petter Hauge.

Brahim har ennå ikke spilt på venstrekanten i Milan, mens Leao startet der i derbyet mot Inter. Han hadde den målgivende pasningen til Zlatan Ibrahimovic sitt 2-0-mål. Det er likevel - i følge sempremilan.com - Hauge som er den mest naturlige venstrevingen, og 21-åringen er klar om han får muligheten.

- Jeg kan spille i alle posisjoner, på vingen, i midten eller mellom midtbanen og spissen. Jeg liker å ha ballen, skape sjanser offensivt og spille underholdende fotball for Milan-fansen. Jeg er ikke redd for konkurranse. Hard konkurranse er en ekstra motivasjon til å utvikle seg videre og bli bedre som fotballspiller, sa Jens Petter Hauge til acmilancom tirsdag.

Norsk duell i Glasgow

Jens Petter Hauge har kun spilt 20 minutter for Milan så langt. Han debuterte i Serie A-kampen mot Spezia. Da ble han byttet inn etter 70 minutter for Brahim. Han satt på benken i helgens byderby på San Siro, men slapp ikke innpå.

Eurojackpot: Ca. 109 millioner i potten. Innleveringsfrist er fredag kl. 19.00.

Dersom Hauge får sjansen fra start ligger det an til å bli en duraberlig norsk duell på Celtic Park Kristoffer Ajer ligger nemlig til høyre av de tre backene hos Celtic, og det blir hans jobb å stoppe den tidligere eliteserieprofilen.

Kristoffer Ajer risikerer å måtte stoppe landslagskamerat Jens Petter Hauge i torsdagens kamp. Foto: Jane Barlow (Pa Photos)

Milan har et solid overtak på Celtic, om man ser på resultatene i de seks siste kampene. Italienerne har vunnet fire kamper, spilt én uavgjort og tapt én. Sist lagene møttes var tilbake i 2013, i gruppespillet i Champions League Den gangen vant Milan 3-0.

Sliter med koronasmitte og skader

Celtic har en del skader. Den skotske landslagsspilleren James Forrest og den unge kantspilleren Mikey Johnston er begge ute. I tillegg har midtbanespiller Ryan Christie, de israelske landslagsspillerne Nir Bitton og Hatem Abd Elhamed testet positivt på koronaviruset De rekker neppe denne kampen.

Trolig Celtic-lag (3-5-2): Vasilis Barkas, Christopher Jullien, Shane Duffy, Kristoffer Ajer, Jeremie Frimpong, Scott Brown, Olivier Ntcham, Callum McGregor, Diego Laxalt, Albian Ajeti, Leigh Griffiths.

Her kan du skrape Flax på nett

Milan må klare seg uten Ante Rebic og midtstopperen Mateo Musacchio som begge er skadet. Det er fortsatt usikkert om den brasilianske midtstopperen Leo Duarte og forsvarsspilleren Matteo Gabbia kan spille.

Sannsynlig Milan-lag (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Andrea Conti, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, Diogo Dalot, Sandro Tonali, Rade Krunic, Brahim Diaz, Jens Petter Hauge, Lorenzo Colombo, Samu Castillejo

Celtic var svake mot Rangers, mens Milan imponerte mot byrivalen Inter i helgen. Itaienerne har stor bredde i stallen, og de har fått inn spennende spillere i Jens Petter Hauge, Diogo Dalot og Sandro Tonali. Den italienske storheten er i støtet, og vi tror de har den nødvendige kvaliteten til å vinne mot Celtic i Skottland. AC Milan-seier gir 1,75 i odds. Det er greit nok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset