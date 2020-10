Den syvende trekningen på rad med samme utfall

Ingen spillere fikk alle rette i Vikinglotto onsdag kveld, men en kvinne vant en halv million kroner i Joker.

For å vinne førstepremien i Vikinglotto må man ha 6+1 rette. Forrige gang dette skjedde var onsdag 2. september. Da vant en nordmann ca. 74 millioner kroner på sin 5-ukers kupong.

Onsdag 21. oktober lå det ca. 122 millioner i potten.

Kveldens rekke var som følger:

2 - 20 - 36 - 45 - 47 - 48

Vikingtallet er 4.

Ingen spillere fikk alle rette onsdag kveld. Det betyr at potten vokser til ca. 144 millioner kroner til neste trekning.

Dette var den sjuende Vikinglotto-trekningen på rad uten førstepremievinner.

Spillefrist for Vikinglotto er onsdag kl. 18:00

980 norske millionærer

Siden spillets oppstart har 980 norske spillere blitt Vikinglotto-millionærer.

Her er en oversikt over de fem mestvinnende norske spillerne:

Kvinne 341,3 mill 15.11.2017

Mann 319,3 mill 11.04.2018

Kvinne 221,4 mill 13.03.2019

Mann 216,1 mill 16.05.2013

Mann 200 mill 27.06.2018

Så TV-sendingen fra campingvognen

En 54 år gammel dame fra Steinkjær, var på fjellet i campingvognen sin da hun fikk beskjed om at hun var kveldens Joker-kandidat.

- Jeg hadde aldri sett for meg å skulle få denne telefonen. Men jeg har tidligere tenkt at dersom jeg noen gang ble trukket ut , vil jeg la Ask ta valgene for meg. Da vil det være lettere å leve med resultatet i etterkant - uansett hvordan det går.

Roboten Ask fikk det ærefulle oppdraget om å ta opp-ned valgene for henne. Joker-kandidaten fulgte spent med på TV-sendingen fra fjellet.

- Det må vi selvfølgelig få med oss, sa kveldens spente Joker-kandidat.

Og resultatet av robotens valg? Det ble 540 000 kroner i premie til den heldige kvinnen.

Vinnersjanse i Vikinglotto

For å vinne 1. premien i Vikinglotto må du ha 6 riktige vinnertall av 48 mulige, pluss ett vikingtall av 8 mulige. Det gir totalt ca. 98 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersjansen blir da ca. 1:98 millioner per rekke. For 2. premie (6 rette hovedtall) er vinnersjansen på ca. 1:14 millioner per rekke. Statistisk sett vinner man en premie, med 3 rette eller bedre, i snitt på hver femte kupong med 10 rekker.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (Norge): 6 340 814

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 6

Antall millionærer i 2019 (Norge): 34

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 221 351 890