Den tidligere Bodø/Glimt-stjernens nye klubb får tillit på lørdagskupongen

Philip Zinckernagel debuterte for sin nye klubb forrige helg. Det endte med cuptap borte mot selveste Manchester United. Lørdag venter Huddersfield på hjemmebane i Championship for de opprykksjagende vertene.

Det er tre kamper fra Premier League og ni kamper fra Championship på lørdagskupongen denne uken. Legg merke til at kamp 7 Reading-Brentford og kamp 11 Coventry-Sheffield Wednesday begge er utsatt på grunn av omfattende koronasmitte og vil derfor bli trukket.

Bonuspotten er nå oppe i 2,6 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55.





1. Leeds - Brighton

Dette er klubbenes første møte siden mars 2017 i Championship. Leeds røk noe overraskende ut av FA Cupen sist helg da laget røk hele 0-3 borte mot Crawley Town fra nivå fire. Det betyr at Bielsas nyopprykkede mannskap kan konsentrere seg kun om serien framover. De ligger på 12. plass med 23 poeng når serien nå nærmer seg halvspilt for alvor og har variert veldig i prestasjonene så langt. Tre seire og to tap er fasiten på de siste fem og totalt 7-2-8. Sist de var i aksjon i Premier League tapte de 0-3 borte mot Tottenham etter at begge de to kampene i romjula endte med seier, mot henholdsvis Burnley og West Bromwich. Phillips har fem gule og soner, mens Koch, Forshaw og Berardi fortsatt er ute. Llortente, Cooper og Roberts er alle trolig tilbake.

Brighton måtte til slutt ut i straffesparkkonkurranse i FA Cupen sist helg da de slo ut Newport på utebane og avanserte til 4. runde. De ligger på 17. plass med 14 poeng i ligaen, to foran Fulham under streken, men har to kamper mer spilt enn London-klubben og ni strake uten seier: 0-5-4. I forrige seriekamp røk de 0-1 borte mot Manchester City i en kamp som ble spilt så seint som onsdag kveld. Bissouma er tilbake fra karantene, men Andone, Welbeck, Connolly, Lallana, Lamptey, Izquierdo og Jahanbakhsh alle er trolig ute til denne. Steele og Alzate kan returnere.

Naturlig at Leeds blir favoritter, men vi stoler ikke helt på hjemmelaget og markerer derfor for HU i kamp 1 på lørdagskupongen.

2. West Ham - Burnley

Tilsvarende møte forrige sesong endte 0-1 i en kamp som ble spilt i juli i fjor. West Ham karret seg til slutt videre i FA Cupen mandag kveld da laget slo Stockport 1-0 på bortebane. De kommer fra en sterk 1-0 seier borte over Everton i ligaen 1. nyttårsdag og ligger med det på 10. plass med 26 poeng med 7-5-5 på de første 17. 1-3-1 siste fem. Balbuena, Masuaku og Fredericks er alle på fraværslista, mens Diop og Fabianski begge kan være tilbake.

Burnley tapte 0-1 hjemme mot serieleder Manchester United tirsdag og befinner seg med det på 16. plass med 16 poeng - fire foran Fulham under streken med like mange kamper spilte. De har to seire og to tap på sine fire siste ligakamper og måtte ut i straffesparkkonkurranse for å slå MK Dons fra nivå tre ut av FA Cupen på hjemmebane forrige helg. De vant 1-0 her sist sesong. Taylor er usikker, ellers ser det greit ut for manager Dyche før turen til hovedstaden lørdag.

Vi gir West Ham tilliten på en krevende kupong og spiller hjemmeseier i London. H.

3. Leicester - Southampton

Leicester er oppe på 4. plass i ligaen med 32 poeng og er med å kniver om en topp fire-plassering også denne sesongen. De har 2-2-1 på de siste fem og kommer fra 2-1 seier borte over et redusert Newcastle på bortebane tre dager inn i det nye året. Sist helg slo de Stoke ut av FA Cupen med hele 4-0 på bortebane. 1-2 her forrige sesong i en kamp som ble spilt for ganske så nøyaktig ett år siden. Praet er ny på skadelista og forventes å bli borte de neste tre månedene, men både Vardy, Maddison og Under er alle tilbake, mens Pereira nærmer seg et comeback.

Southampton er nummer sju i Premier League med 29 poeng og har tre kamper på rad uten tap (1-2-0). De røk med smått utrolige 0-9 hjemme mot Leicester forrige sesong før de slo tilbake og vant 2-1 i Leicester i tilsvarende oppgjør for ett år tilbake. De har ikke vært i aksjon siden de slo Liverpool 1-0 hjemme 4. januar ettersom sist helgs FA Cup-kamp hjemme mot Shrewsbury ble utsatt. Ings har testet positivt på korona og er bekreftet ute, mens Adams og McCarthy begge kan være tilbake til denne. Romeu, Vestergaard, Salisu, Redmond og Djenepo skal alle være usikre.

Leicester bør ha en god mulighet hjemme mot et svekket bortelag. En H.

4. Cardiff - Norwich

De ni siste kampene er hentet fra nivå to i Championship. Det omvendte møtet mellom disse to lagene like før jul endte med 2-0 seier til serieleder Norwich. Cardiff er nummer 15 med 29 poeng og kommer fra tre strake ligatap. De har fem seire og fem tap på sine siste ti og har variert veldig i første halvdel av sesongen med 8-5-9 totalt. Sist ble det 1-2 borte mot tabelljumbo Wycombe og forrige helg røk de også ut av FA Cupen etter 0-1 borte mot divisjonskollega Nottingham. Moore, Morrison, Vassell, Tomlin og Osei-Tutu er alle ute for hjemmelaget.

Norwich topper Championship fire poeng foran Swansea med sine 47 poeng når serien nå er halvspilt etter 14-5-4 til nå. De slo Barnsley 2-0 hjemme på Carrow Road to dager inn i det nye året og tok seg også videre i FA Cupen forrige helg etter å ha slått Coventry 2-0 hjemme. Skadelista ser lysere ut enn på lenge med kun Krul, Idah og Byram bekreftet ute. Duoen McGovern og Stipermann må begge testes før kampstart.

Vi tror det holder med UB, men på det største kupongforslaget helgarderer vi.

5. Bournemouth - Luton

Det endte 0-0 da disse to lagene møttes i det omvendte oppgjøret i Luton like før jul. Bournemouth rykket som kjent ned fra Premier League i sommer og ligger på 3. plass med 42 poeng etter halvspilt sesong. Det skiller ett poeng opp til Swansea på direkte opprykk før denne runden. To lag rykker som kjent direkte opp, mens lag 3-6 spiller Play Off. De måtte nøye seg med 1-1 hjemme mot Millwall tirsdag, men tok seg greit videre i FA Cupen etter å ha slått Oldham 4-1 på hjemmebane i FA Cupen forrige helg. Mepham og Danjuma mangler.

Luton gikk videre i FA Cupen også de etter at Reading ble slått 1-0 hjemme i 3. runde sist helg. De er på 14. plass i ligaen med 30 poeng etter én seier og to tap på de siste tre. Tirsdag røk de 0-2 hjemme mot Queens Park Rangers. O'Kane og Carnie er begge på fraværslista til gjestene.

Bournemouth jakter opprykk og bør ha gode muligheter til tre poeng på hjemmebane. H.

6. Watford - Huddersfield

Det endte 2-0 til Huddersfield da disse to møttes i det omvendte møtet like før jul. Watford, med Philip Zinckernagel fra start i sin debut for klubben etter overgangen fra Bodø/Glimt, røk ut av FA Cupens 3. runde sist helg etter 0-1 tapet borte mot Manchester United på Old Trafford. De er på 6. plass med 37 poeng i serien med én seier og to tap på de siste tre, men har én kamp til gode på flere av lagene foran seg på tabellen. 2. januar røk de 1-2 borte mot Swansea i toppoppgjøret i Wales. Success, Quina, Catchart og Dele-Bashiru er alle ute, mens det er usikkert om Murray og Kabasele rekker oppgjøret.

Huddersfield slo Watford 2-0 på hjemmebane for ikke lang tid tilbake, men ligger på en noe beskjeden 13. plass med 31 poeng halvveis og må stabilisere poengsankingen skal de få noe med toppstriden å gjøre. 9-4-10 og to 2-0-2 på de siste fire er fasiten totalt. 2. januar røk de 1-2 hjemme mot Reading, mens det ble FA Cup-exit sist helg i 2-3 nederlaget på hjemmebane mot Plymouth fra nivået under. Koroma, Elphick, Stearman, Schindler og Ward er ute.

Vi har god tro på at Watford revansjerer tapet mot gjestene før jul og vinner hjemme i dag. H.

7. Reading - Brentford

Kampen er utsatt og vil derfor bli trukket.

8. Blackburn - Stoke

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 0-0, mens det ble 1-0 seier til Stoke i det motsatte oppgjøret like før jul i en kamp som ble spilt 19. desember. Blackburn skuffet med å ryke ut av FA Cupen sist helg i 0-1 tapet hjemme mot Doncaster på Ewood Park. I ligaen ligger de på 11. plass med 32 poeng etter 2-0 seieren borte over Birmingham to dager inn i det nye året. Williams, Wharton, Bennett, Evans og Rankin-Costello er alle ute, men torsdag ble midtstopper Branthwaite lånt inn fra Everton resten av sesongen.

Stoke er nummer åtte med 35 poeng, tre poeng og tre plasser foran vertene før dette oppgjøret etter at de slo dagens motstander 1-0 på hjemmebane for mindre enn én måned tilbake. De har ikke vært i aksjon i ligaen siden 0-1 tapet hjemme mot Bournemouth 2. januar og fikk så hatten passet hjemme mot Leicester i FA Cupen sist helg (0-4). Gunn og Davies er fortsatt ute, ellers ser det greit ut.

En vrien nøtt fra Championship. Satser på at HU holder.

9. Nottingham - Millwall

Det endte 1-1 da lagene møttes på The Den i London like før jul, mens det ble 0-3 her sist sesong i en kamp som ble spilt i begynnelsen av mars i fjor like før koronautbruddet. Nottingham er videre i FA Cupen etter 1-0 hjemme over Cardiff forrige helg og ligger på 20. plass med 23 poeng etter halvspilt serie. Tre poeng skiller ned til Derby under streken. Sist de var i aksjon i Championship slo de Preston 1-0 borte 2. januar og tok dermed tre viktige poeng. Freeman, Colback og Bachirou er blant de som er ute for skogvokterne.

Millwall hadde få problemer med å ta seg videre i FA Cupen etter å ha slått ut Non League-laget Boreham Wood 2-0 på bortebane sist helg. Tirsdag fikk de med seg ett poeng hjem fra Bournemouth i 1-1 kampen i ligaen og ligger dermed på 16. plass med 26 poeng og har én kamp til gode på flere av de øvrige lagene. 1-2-2 siste fem. Mitchell og Mahoney mangler for de blå.

HU skal normalt holde i Nottingham med U-spesialistene Millwall involvert, men på det største kupongforslaget helgarderer vi oppgjøret.

10. Bristol City - Preston

Preston vant 1-0 hjemme på Deepdale da disse to lagene møttes like før jul. Bristol City åpnet sesongen bra, men fire tap på de siste fem plasserer laget på 10. plass med 33 poeng med én kamp til gode på flere av lagene rundt seg. De tapte 1-2 borte mot Luton i den siste ligakampen i romjula. Forrige helg gikk de videre i FA Cupen etter å ha slått Portsmouth fra League One 2-1 på hjemmebane søndag. Walsh, Sessegnon, Williams, Weimann, Baker, Paterson og Dasilva skal alle være ute og ikke aktuelle for hjemmelaget til denne.

Preston er ute av FA Cupen etter å ha slått 1-4 borte mot divisjonskollega Wycombe, som ligger sist på tabellen i Championship halvveis. I ligaen er de nummer tolv med 32 poeng, to plasser og ett poeng bak vertene før dette oppgjøret. Etter tre strake trepoengere i ligaen røk de 0-1 hjemme mot Nottingham 2. januar. Moult, Bauer, Bodin og Pearson mangler, mens Sinclair er tvilsom.

Det er en rekke vriene oppgjør som krever sine garderinger fra Championship, så vi tar stilling og spiller hjemmeseier her. H.

11. Coventry - Sheffield Wednesday

Kampen er utsatt og vil derfor bli trukket.

12. Barnsley - Swansea

Swansea vant 2-0 i det omvendte møtet mellom lagene i Wales like før jul. Barnsley tok seg videre i FA Cupen etter å ha slått ut Tranmere 2-0 på hjemmebane forrige helg og befinner seg på 9. plass med 34 poeng etter en positiv første halvdel av Championship. Seks seire og fire tap er fasiten på de siste ti. Etter to strake seire røk de 0-2 borte mot serieleder Norwich 2. januar. Halme, Bahre og Williams mangler.

Swansea er oppe på 2. plass med 43 poeng halvveis og er i øyeblikket på direkte opprykk etter 3-1-0 på sine siste fire. Det skiller ett poeng ned til Bournemouth på plassen bak, mens det er fire opp til ligaleder Norwich. Sist helg tok de seg komfortabelt videre til 4. runde i FA Cupen etter 2-0 borte over Stevenage, mens det ble 2-1 seier hjemme over Watford sist de var i aksjon i ligaen i toppoppgjøret hjemme mot Watford 2. januar. Rushesha mangler fortsatt. I tillegg så er Bennett usikker til denne.

Det blir HUB på begge de to kupongforslagene.

