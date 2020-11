Den tidligere Brann-treneren får et tøft møte med sin gamle arbeidsgiver

Lars Arne Nilsen er tilbake i Bergen som Aalesund-trener når tabelljumboen gjester Brann lørdag kveld.

Det har vært langt mellom oppturene for Brann-supporterne i høst etter at Kåre Ingebrigtsen overtok treneransvaret i klubben, men tirsdagens solide borteseier på Lerkendal gir ihvertfall grunn til litt optimisme. Når gamletrener Lars Arne Nilsen kommer på besøk med Eliteseriens bunnlag Aalesund lørdag kveld, tror vi det blir mer jubel for Brann som med seier i kveld tar et stort skritt mot fornyet kontrakt på vårt øverste nivå.

Brann - Aalesund H/H pause/fulltid 2,15 (spillestopp 17:55)

Brann tok en etterlengtet og uhyre viktig trepoenger tirsdag kveld da laget slo Rosenborg 3-2 borte på Lerkendal og klatret samtidig opp på 11. plass med 28 poeng. Skaffet seg dermed et høyst nødvendig pusterom ned til lagene under streken før tabelljumboen gjester Brann Stadion lørdag kveld. Står med skuffende 2-4-6 hjemme i Bergen og spilte 2-2 i Ålesund da lagene møttes i det omvendte møtet tidlig i sesongen. Pedersen, Ordagic og Olsen Pettersen er fortsatt på skadelista, mens Kolskogen var tilbake på benken sist etter sitt fravær. Keeper Ahamada er fortsatt i karantene og ikke aktuell, mens Acostas dager i klubben skal være talte.

Aalesund er sist med elleve poeng på 25 kamper og spiller etter alle solemerker i OBOS-ligaen kommende sesong, selv om laget fikk en sjelden opptur i forrige helgs 1-1 kamp hjemme mot tabelltreer Vålerenga på Color Line. De står med svake 1-2-9 på reisefot (seieren kom i Haugesund) og etter en tapsrekke på sju strake nederlag etter Lars Arne Nilsens inntog, har det nå blitt 1-1-1 og fire poeng på de tre siste. Spissen Sigurd Haugen er oppe på seks gule kort og må dermed sone.

Det kan være skummelt å stole på denne Brann-utgaven, men vi tror Lerkendal-seieren ga såpass med selvtillit og mersmak at de holder seg på vinnersporet. Vi prøver en H/H-variant der laget leder til pause og slutt til småpene 2,15 i odds lørdag.

