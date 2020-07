Den tidligere Premier League-stjernen har fått fart på Alta

Morten Gamst Pedersen holder fortsatt koken for Alta i PostNord-ligaen. Lørdag venter Brattvåg på hjemmebane for laget som har åpnet sesongen med to strake seire.

Det er to kamper fra Eliteserien, sju kamper fra den tredje serierunden i PostNord-ligaen og tre kamper fra Serie A på denne ukens lørdagskupong.

Bonuspotten er nå oppe i 3,3 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 15:55.



1. Brann - Kristiansund BK

Brann måtte nøye seg med ett poeng i hjemmemøtet med Start søndag kveld i kampen som til slutt endte 1-1 til tross for et ganske massivt press utover i 2.omgang. De er nummer seks med 14 poeng i øyeblikket og har 2-1-1 på sine fire første hjemme i Bergen. Tilsvarende møte i fjor endte 2-1 tidlig i sesongen, mens de røk 0-1 i Kristiansund på høstparten. Kolskogen og Barmen var begge tilbake igjen sist, mens Acosta var henvist til benken igjen. Teniste er trolig også tilbake.

Kristiansund BK har fått dårlig betalt med ett poeng på de tre siste til tross for relativt gode prestasjoner. De har tapt hjemme mot Stabæk og borte mot serieleder Bodø/Glimt før det ble 0-0 hjemme mot Vålerenga søndag. Ligger på 9. plass med elleve poeng før denne og startet sesongen svært friskt med blant annet uavgjort på Lerkendal og 7-2 seier hjemme over Aalesund. Aasbak er tilbake i spill igjen etter sin skade, men keeper McDermott er fortsatt ute. Røk 1-2 her i fjor.

Litt sånn HU-feeling over denne. Stoler ikke helt på Brann om dagen og KBK har mer enn nok kontringsstyrke til å straffe hjemmelaget i denne. Det blir HU på 96-rekkeren, mens vi tar oss råd til å helgardere på 432-rekkeren.

2. Odd - Aalesund

Odd var inne i en fin stim med sju poeng av ni mulige før de røk 0-2 borte mot Sarpsborg 08 sist helg. De slo blant annet Viking på overtid i Stavanger før de fulgte opp med å slå Brann 1-0 hjemme i Skien tre dager senere. Har 13 poeng etter ni runder (4-1-4) og innledet noenlunde som forventet. Midtstopper Semb er ute med skade for vertene.

Aalesund sliter tungt om dagen der de ligger sist på tabellen i Eliteserien med fattige tre poeng etter ni kamper (0-3-6). De venter fortsatt på sin første trepoenger for året og er nå oppe i 29 baklengs etter det skuffende 1-3 tapet hjemme mot Stabæk søndag. Fire poeng skiller nå opp til Sandefjord på kvalikk. Har 0-2-2 på de fire første bortekampene der det har blitt poeng både mot Vålerenga og Strømsgodset på reisende fot. Mutch, Nenass og Agdestein er alle ute, mens også kaptein Carlsen sto over sist etter en ny smell.

Naturlig å tro på H, selv om det før eller siden vil løsne for gjestene. Det blir H i Skien.

3. Alta - Brattvåg

Fin start av Alta med to seire og full pott etter to runder. Den hardtsatsende klubben, som hentet både Morten Gamst Pedersen og Hans Norbye i vinter, har slått Tromsdalen hjemme og Kjelsås borte så langt og er sammen med Skeid, Fredrikstad og Kvik Halden de fire lagene som står med seks poeng etter to kamper.

Brattvåg røk 1-2 borte mot Skeid åpningsdagen, men slo kraftig tilbake mandag da de smadret et forholdsvis bra Vålerenga 2-lag hele 6-0 hjemme på kunstgresset i Brattvåg. Spissen Torbjørn Grytten er tilbake i klubben og noterte seg for èn scoring i det oppgjøret.

Verdt å merke seg er at denne kampen spilles inne i Finnmarkshallen etter at Alta måtte spille sesongens første hjemmekamp utendørs. Alta har åpnet sesongen sterkt og får full tillit på hjemmebane i dag. H.

4. FK Senja - Moss

Senja har èn seier og ett tap så langt. De åpnet med 1-2 tap hjemme mot Kjelsås, før de slo tilbake og tok en sterk 2-1 seier borte over Tromsdalen i lokaloppgjøret sist helg. Markus Johnsgård og Sebastian Ottesen scoret lagets mål i den kampen.

Moss har to strake 1-2 tap til nå. Det ble 1-2 på Høddvoll i serieåpningen før de røk med samme siffer hjemme mot Eidsvold Turn for èn uke tilbake i en kamp de lenge ledet 1-0 helt til to baklengsmål på kort tid i løpet av kampens siste ti minutter ødela den dagen.

Ingen lett kamp å tippe. Vi ender opp med HU. Tror ikke Senja taper denne.

5. Skeid - Kvik Halden

To lag med full pott etter to kamper. Skeid har slått Brattvåg 2-1 hjemme og Fløya hele 6-0 borte så langt. Det betyr seks poeng etter to kamper for laget som rykket ned fra OBOS-ligaen sist sesong. Marius Rygel sto bak to av scoringene i nord søndag.

Kvik Halden åpnet med en noe heldig trepoenger borte mot nykommer Eidsvold Turn på åpningsdagen, mens det ble 2-1 hjemme over Florø sist helg i en kamp de snudde i 2.omgang. Kevin Krans sitt vinnermål knappe ti minutter før full tid betyr full pott etter to kamper også for Kent Bergersens mannskap.

En skikkelig godbit allerede i tredje serierunde i avdelingen. Det blir HU i kamp 5.

6. Asker - Bærum

Over til avdeling 2 i 2.divisjon og et realt lokaloppgjør. Asker har to poeng etter to uavgjorte kamper så langt. De delte poengene hjemme mot Bryne (1-1) i premieren og fulgte opp med samme resultat borte mot Odd 2 mandag. Fitim Kastrati ga laget ledelsen midtveis i 2.omgang før Odds reserver utlignet helt på tampen.

Bærum har i likhet med naboen og dagens motstander to poeng etter to poengdelinger innledningsvis. Det har blitt 0-0 både mot Notodden borte og Levanger hjemme. 0-4 her sist sesong, mens Asker vant det omvendte møtet i Bærum 1-0.

Vi ender opp med HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren i lokaloppgjøret. Dette er helt åpent, selv om Asker er gjort til ganske klare favoritter på langoddsen.

7. Fram Larvik - Egersund

Fram Larvik står uten poeng etter to kamper og er det eneste laget som har tapt begge sine to kamper til nå i avdelingen. De skuffet med å tape 2-3 hjemme mot Sotra i serieåpningen og måtte også reise poengløse hjem fra bortekampen mot en av avdelingsfavorittene, Arendal (0-4), sist helg. Dunsby ble utvist i det oppgjøret og soner i denne.

Egersund har èn seier og ett tap til nå. Den kanskje aller største avdelingsfavoritten før sesongstart åpnet med å tape borte mot Vard Haugesund før de slo kraftig tilbake og innfridde som sikkerkamp forrige lørdag da laget slo Notodden 3-0 hjemme på gresset i Egersund. Fjorårets toppscorer Naglestad har som kjent reist til USA og er borte.

Tøff start for poengløse Fram Larvik, mens Egersund så solide ut sist. B.

8. Vard Haugesund - Sotra SK

Nyopprykkede Vard Haugesund har vært en liten fornøyelse å se i innledningen av sesongen. De åpnet med å ta en kruttsterk 4-1 seier hjemme over Egeresund i premieren før de reiste til Trondheim mandag og slo Rosenborg 2 hele 4-0 på bortebane etter blant annet tre scoringer av den spennende spissen Erling Myklebust som fort kan bli aktuell for større klubber dersom han fortsetter den trenden.

Sotra, med 26 år gamle Renate Blindheim som trener, er fortsatt ubeseiret etter to kamper. De åpnet med å ta en sterk 3-2 seier i Larvik borte over Fram i første serierunde og sist helg ble det 0-0 hjemme mot Nardo i en tam forestilling.

Vard har imponert oss til nå og får tipset. En H i Haugesund.

9. Nardo - Bryne FK

Nardo har ny trener for året og mistet også 16 spillere fra A-lagsstallen etter forrige sesong. Mange nye har kommet inn og det er en forholdsvis ung og uerfaren gjeng Stig Kammen disponerer over. Det har blitt 0-1 mot Arendal hjemme og 0-0 mot Sotra borte så langt og ett poeng etter to kamper. De vant tilsvarende møte 3-2 på samme tid i fjor. Robert Stene var ikke med til Sotra, men kan være aktuell igjen her. Riksvold er fortsatt ute.

Bryne er blant favorittene i avdelingen. De åpnet med 1-1 borte mot Asker og fulgte opp med å slå Fløy Flekkerøy 3-1 hjemme på Jæren sist helg etter at den nye spissen Joacim Holtan tegnet seg på scoringslista for den gamle storklubben. Det betyr fire poeng av seks mulige så langt og mulighet for revansje etter at de tapte her i fjor mot en sterkere Nardo-utgave enn hva som venter lørdag.

Det er naturlig at Bryne blir favoritter mot 2020-utgaven av Nardo, men vi spanderer på oss en UB-gardering.

10. Brescia - Parma

De tre siste kampene på kupongen er hentet fra serierunde 36 i Serie A i Italia. Brescia tapte 1-3 borte mot Lecce onsdag kveld og er dermed klare for Serie B. Nedrykket er altså et faktum med tre runder igjen å spille når avstanden opp til Genoa på trygg grunn nå er oppe i tolv poeng. Det har også blitt fire tap på de fem siste (1-0-4) og hjemmefasiten viser svake 3-4-10 før sesongens nest siste hjemmekamp. Det omvendte oppgjøret mellom lagene endte 1-1 like før jul.

Parma tok en fin skalp onsdag da laget slo Napoli 2-1 på hjemmebane. Er nummer ti med 43 poeng og har stort sett bare æren og en best mulig tabellplassering å spille for i de siste kampene. 5-5-7 på utebane.

To lag med lite motivasjon. Denne helgarderes. HUB.

11. Genoa - Inter

Genoa tok en sterk og prestisjefull 2-1 seier over naboen Sampdoria i Genvoa-derbyet som ble spilt onsdag kveld. Har med det 36 poeng etter 35 kamper og fire poeng ned til Lecce med ni poeng igjen å spille om. Mye skal dermed gå galt dersom de skal rykke ned, selv om det fortsatt er mulig. 6-1-10 hjemme, men formen siste fire viser pene tre seire og ett tap. De har tapt 0-4 både her og borte mot dagens motstander i de to siste ligaoppgjørene disse to imellom.

Inter skuffet kanskje litt med 0-0 hjemme mot Fiorentina onsdag kveld og misbrukte samtidig muligheten til å gå forbi Atalanta på tabellen i kampen om sølvet i Serie A. Er nummer tre med 73 poeng, ett bak nettopp Atalanta, mens det skiller fire ned Lazio. 2-3-0 borte. 11-4-2 borte er sterke tall. De vant 4-0 her sist sesong.

Genoa har våknet til liv og går mot ny kontrakt, men Inter i første rekke spiller for sølvet. B på 96-rekkeren, mens vi tar oss råd til en halvgardering på det største kupongforslaget. UB.

12. Napoli - Sassuolo

Napoli røk 1-2 borte mot Parma onsdag og forblir med det tapet på 7. plass på tabellen med sine 56 poeng når tre runder gjenstår å spille. Har tre poeng opp Milan på sjette, mens avstanden er fem opp til Roma på 5. plass. 8-3-6 hjemme, mens formen siste fem viser 2-2-1. Det ble 2-1 seier da laget gjestet Sassuolo i det omvendte møtet like før jul.

Gjestene kan se tilbake på en sterk sesong med flere fine skalper når tre runder nå gjenstår å spille. De er på en finfin 8. plass før denne med 48 poeng, men det skiller åtte opp til vertene før dette møtet. 2-2-1 siste fem. Var inne i en solid periode med poeng både mot Lazio og Juventus før de måtte se seg slått av Milan på hjemmebane tirsdag kveld (1-2). 6-6-6 borte.

Vi tror Napoli reiser seg og vinner på eget gress og spiller hjemmeseier. H.

96-rekker:

1. Brann - Kristiansund BK HU

2. Odd - Aalesund H

3. Alta - Brattvåg H

4. FK Senja - Moss HU

5. Skeid - Kvik Halden HU

6. Asker - Bærum HU

7. Fram Larvik - Egersund B

8. Vard Haugesund - Sotra SK H

9. Nardo - Bryne FK UB

10. Brescia - Parma HUB

11. Genoa - Inter B

12. Napoli - Sassuolo H

432-rekker:

1. Brann - Kristiansund BK HUB

2. Odd - Aalesund H

3. Alta - Brattvåg H

4. FK Senja - Moss HU

5. Skeid - Kvik Halden HU

6. Asker - Bærum HUB

7. Fram Larvik - Egersund B

8. Vard Haugesund - Sotra SK H

9. Nardo - Bryne FK UB

10. Brescia - Parma UB

11. Genoa - Inter UB

12. Napoli - Sassuolo H