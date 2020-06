Denne 15-åringen er historisk i Polen

Kacper Urbański er den yngste spilleren som noensinne har startet i den polske toppdivisjonen.

Kacper Urbański. Merk deg navnet først som sist. Lechia Gdansk-spilleren er den yngste som noensinne har startet en Ekstraklasa-kamp. Stortalentet, som er født i Gdansk, startet å spille fotball i det lokale fotballakademiet, Akademia Piłkarska LG. I 2016 kom han til Lechia Gdańsk-akademiet, og han har spilt for flere aldersbestemte lag i klubben. Han spilte for Lechia Gdańsk sitt andrelag for første gang i slutten av november i fjor. Lechia-rekruttene vant kampen 8-0 mot Jantar Ustka.

Under én måned senere fikk 15-åringen sjansen i den polske toppdivisjonen.

Urbański debuterte i Ekstraklasa for Lechia Gdańsk 21. desember da han kom inn som innbytter i det 86 minutt mot Raków Częstochowa. Dermed ble han i en alder av 15 år og 105 dager gammel den nest yngste spilleren som noen gang har spilt i den polske toppdivisjonen. Janusz Sroka er den yngste spilleren gjennom tidene. Han spilte for Cracovia da han var 15 år og 57 dager gammel i 1966.

Etter vinterpausen i Polen startet Kacper Urbański mot regjerende seriemester Piast Gliwice i februar. Da ble stortalentet den yngste spilleren som noensinne har startet en kamp i Ekstraklasa. Han ble byttet ut i det 59. minutt på stillingen 0-0. Lechia vant kampen 1-0.

Urbański har vært i troppen i to av de tre siste kampene til Lechia, men han har ikke kommet innpå. Kanskje han får sjansen søndag?

Disse to lagene møttes for en uke siden på samme bane. Den kampen endte 1-1. Santeri Hostikka ga vertene ledelsen allerede etter fire minutter, men Maciej Gajos utlignet i det 30. minutt. Det var tredje bortekampen på rad at Lechia Gdansk spilte uavgjort.

Lechia Gdansk har vært solide på bortebane etter nyttår. De har kun tapt én av de siste seks bortekampene i ligaen, men fire av dem har endt uavgjort.

Dette er også ventet å bli en jevnspilt kamp, hvor Pogoń Szczecin er ørsmå favoritter på grunn av hjemmebanefordelen. Kampene kommer tett som hagl for de polske agene, og manager Runjaic må starte forberedelsene til neste match så snart denne er ferdigspilt. Pogon møter Lech Poznań allerede om tre dager.

Pogoń Szczecin har ikke fått det til å klaffe foran mål på hjemmebane i ligaen. De har kun scoret 15 mål på 15 kamper, men samtidig har Szczecin bare sluppet inn 14 mål på hjemmebane. Vertene har kun vunnet én av de siste seks ligakampene hjemme på Floriana Krygiera.

Lechia er ubeseiret i de fem siste bortekampene mot Pogon. Statistikken viser 0-3-2. Vi tror heller ikke at Lechia taper søndagen. Kampene mellom disse to lagene har vært jevne. U virker som et sannsynlig utfall. 3,10 i odds for U er absolutt spillbart. Iallfall med historien til disse to lagene.

