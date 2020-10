Denne 18-åringen er Norges ukjente utenlandsproff

Du trenger ikke å spille på landslaget og i Eliteserien for å gjøre proffdrømmen til virkelighet. Det har 18-årige Kalabatama Kabamba fått oppleve.

Ikke mange har hørt om Kalabatama Kabamba. 18-åringen fra Kongo og Sandnes i Sør-Varanger herjet for Bjørnevatn i 3.-og 4.-divisjon, før han i februar signerte for A-laget til TPS Turku i den finske toppdivisjonen. Han gikk altså fra spill på nivå fem i Norge til å bli proff i den finske toppdivisjonen.

Kalabatama Kabamba er en stor, sterk og gjennombruddshissig angriper.

I følge Norges Fotballforbund sin statistikk spilte den unge spissen ti kamper for Bjørnevatn i 2019-sesongen og scoret åtte mål. Han har i følge den samme statistikken spilt totalt 43 kamper for Finnmarksklubben i 3.- og 4.-divisjon og scoret 19 ganger.

Scoringsferdighetene hans ble lagt merke til av flere norske klubber, og det var mange som ville signere Bjørnevatn-spissen til klubbenes junior-lag. En av dem var serielederen i Eliteserien, Bodø/Glimt.

Han har også vært aktuell for Sarpsborg 08.

Kabambas agent Ole Martin Ek sa til Eurosport i februar at unggutten også har vært på prøvespill med Allsvenskan-klubben Østersund, Fram Larviks A-lag og Mjøndalens juniorlag i fjor, i tillegg til et par juniorlag i Østfold.

Venter på debuten

Allerede som 15-åring var han på treninger med den nåværende engelske Championship-klubben Norwich, men uten å få kontrakt. Istedet har han nå endt opp i finsk fotball.

Da finnmarkingen ble klar for TPS uttalte hovedtrener Tommi Pikkarainen seg slik om nordmannen:

– Han er en ung, men virkelig fysisk type. Han har et godt grunnlag som spiller, og motivasjon og personlighet. Nå har vi ansvaret for å utvikle ham. Jeg forventer ikke at han blir fast i startelleveren allerede denne sesongen, men jeg ser mye i ham, sier Pikkarainen.

Pål Harald Hansen har vært treneren til Kabamba i Bjørnevatn, og han har holdt kontakten med unggutten.

- Han hadde litt problemer med ryggen i vinter, og har ennå ikke sluppet til på A-laget til TPS, forteller Hansen.

Sekspoengskamp for TPS

TPS, som rykket opp til den finske toppserien før denne sesongen, ligger på nest sisteplass i ligaen. De har tatt tolv poeng på de 17 første kampene. Fredag spiller de borte mot Haka som ligger tre poeng foran dem på tabellen.

TPS vil med seier i den kampen klatre forbi Haka på tabellen, men bortestatistikken gir liten grunn til å være optimistisk. Den nyopprykkede klubben har nemlig kun vunnet én av de første ni bortekampene.

Men er det et lag de skal være i stand til å slå borte, så er det Haka. Vertene har ennå ikke vunnet på hjemmebane denne sesongen. Haka står med 0-2-7 og 7-23 i målforskjell på de ni første hjemmekampene.

Problemet er bare at TPS er ute av form. De står uten seier i de seks siste kampene. Haka vant bortekampen mot TPS 3-2, og de tok en sterk borteseier mot Honka sist. Vi tror de tar sesongens første hjemmeseier fredag. Oddsen på Haka-seier er 1,95.

Flere norske spillere i Finland

Kabamba er ikke den eneste norske spilleren i den finske Veikkausliigaen. Oslo-gutten Saibou Keita spiller for Haka. Den norsk-gambiske midtbanespileren har spilt ni kamper og scoret ett mål denne sesongen.

Keita har spilt for en rekke forskjellige klubber både i Norge og utlandet. Han har blant annet spilt for Drammen, Strømsgodset og Egersund, i tillegg har han vært innom klubber i Polen, Italia og Romania før han havnet i Finland.

Også HIFK har en nordmann på laget. Klubben, som frem til juli ble trent av tidligere Brann- og Sandefjord-trener Tor Thodesen, har eks-Lillestrøm-keeper Arnold Otieno Origi mellom stengene. Du tenker kanskje at han er kenyaner. Det var riktig. Han spilte 33 kamper for det kenyanske landslaget, men i 2017 tok Origi norsk statsborgerskap. Dermed var ikke lenger tilgjengelig for det kenyanske landslaget.

Origi og HIFK møter Ilves Tampere torsdag ettermiddag. Oddsen på hjemmeseier til HIFK er 3,35. Her kan du spille på kampen!