Denne backen har et navn som får deg til å rødme

Det finnes mange fotballspillere med komiske navn. Det estiske landslaget har en av dem.

Det estiske landslaget har en venstreback med et etternavn som får norske fotballfans til å dra på smilebåndet. Han heter Artur Pikk.

Nations League C, gruppe 2. Etter å ha tapt de to første kampene i Nations League, spilte Estland 3-3 mot Nord-Makedonia i helgen. Fra start i den kampen spilte Branns Taijo Teniste på høyrebacken, mens Artur Pikk startet på venstrebacken. Sistnevnte gjorde seg bemerket for andre ting enn etternavnet. Han hadde den målgivende pasningen til Rauno Sappinens 1-1-scoring.

Den 27 år gamle venstrebacken spiller til daglig i Finland for KuPS som ledes av nordmannen Arne Erlandsen. Klubben topper i øyeblikket den finske toppdivisjonen, Veikkausliiga.

Spillere med elleville navn

Pikk er ikke den eneste spilleren med et navn som får norske fotballtilhengere til å rødme. Jabu Jeremiah Pule, som er pensjonerte sørafrikanske fotballspiller, hadde nok også fått fotballfansen til å humre hver gang navnet ble lest opp.

Men det finnes flere eksempler på komiske fotballnavn.

Det var en stund det tjekkiske landslaget kunne stille med spissen Pavel Kuka og på sidelinjen sto treneren Dusan Uhrin. Begge har nå lagt opp, men det kommer en ny generasjon tjekkiske fotballspillere med navn som ville fått norske fotballstadioner til å flire. Den 19 år gamle forsvarsspilleren til FC Hlucin heter Adam Roncka.

Dette betyr navnet på armensk

Pikk på armensk betyr topp, så det er neppe noen som reagerer når den estiske lagoppstilingen leses opp. Da er nok armenerne mer opptatt av at de har tapt begge de forrige bortekampene mot Estland, og at de aldri har klart å score borte mot laget fra Baltikum.

Den største stjernen i det armenske landslaget er Roma-spilleren Henrikh Mkhitaryan. Han har tidligere blant annet spilt for Manchester United, Arsenal og Borussia Dortmund, men han alene vinner neppe denne matchen.

Armenia har kun vunnet to av de siste 13 bortekampene. Vi tror også at de får trøbbel i onsdagens bortekamp i Estland.

