Denne hallen er et mareritt for FyllingenBergen

Ikke siden 2015 har FyllingenBergen vunnet i Drammenhallen.

Det spilles seks kamper i Rema 1000-ligaen for kvinner onsdag. Alle kampene kan du se på Direktesport.no.

Drammen - FyllingenBergen (Handikap fulltid 0-3) 1,85 - 7,50 - 2,00 H (spillestopp kl. 18.25)

Rema 1000-ligaen. Trener Kristian Kjelling har mistet en rekke sentrale spillere fra sist sesong, men det ser ut til at han har klart å erstatte dem. Blant andre den gode danske keeperen Rasmus Bech og playmakeren Thomas Boilesen.

Espen Lie Hansen spilte i serieåpningen for Drammen, men han har vært ute med skade i de to siste kampene. Faktum er at Drammen har spilt bedre uten Lie Hansen enn med ham.

Viktor Petersen Nordberg, som kom fra Sandefjord før sesongen, har tatt nivået i toppdivisjonen på strak arm. Han er toppscorer i Drammen med 18 mål. Han kommer til å gjøre livet surt for FyllingenBergen-forsvaret, garantert. Tidligere FyllingenBergen-spiller Sindre Aho har også levert varene etter at han kom til Drammenhallen.

Fredrik Ruud og FyllingenBergen fikk juling av Drammen i treningskamp før sesongen. Foto: Anders Kjølen, Bergensavisen

Drammens målvakt Sander Heieren var aktuell for FyllingenBergen da han forlot Fold St. Hallvard i fjor, men han valgte å spille for Kristian Kjelling. Klubben hadde ikke råd til å hente inn et erfaren keeper. Dermed blir det unge Sigurd Smevik fra HK-72 som er andrekeeper. Det betyr at det vil hvile et stort ansvar på Heieren, men det foreløpig ut som han taker det bra.

Dårlig statistikk i Drammen

Bakspillerne Inge Aas Eriksen, Igor Karlov, Birk Inselseth og Philip Tandrup Holm har ikke kommet skikkelig i gang ennå.

En som har kommet godt i gang er nykommeren på høyrekanten, Didrik Linderud. Den tidligere Elverum-spilleren har blitt toppscorer for Fyllingen i alle tre kampene denne sesongen.

Etter å ha tapt de to første kampene, vant bergenserne 33-23 hjemme mot Haslum sist. Nå venter en tøff bortekamp.

FyllingenBergen har kun vunnet én av de siste syv kampene i Drammenshallen, og de tapte 24-33 mot Drammen i treningskamp på Elverum før sesongstarten. Bergenserne var gode i starten av treningskampen, da ledet de 9-3, men tapte den neste perioden med 15 mål.

FyllingenBergen slet med å finne ut av forsvarsspillet til Drammen, og hvis ikke Fredrik Ruud har pønsket ut noe lurt, så tror jeg bergenserne får pryl i Drammenshallen. Kristian Kjelling har vunnet alle hjemmekampene mot Fyllingen etter at han tok over som trener i Drammen. Vi tror også at han vinner onsdagens kamp. Vi tror Drammen vinner kampen med fire mål eller mer.

Nykommeren Viktor Petersen Nordberg er toppscorer i Drammen. Foto: Drammens Tidende

Follo - Kristiansand IF 1,70 - 8,00 - 2,30 H (spillestopp kl. 18.55)

1. divisjon, håndball. Follo har også ambisjoner om å kjempe i toppen. Hovedgrunnen er at den svenske håndballstjernen Lukas Karlsson kom fra Bækkelaget før denne sesongen. Svensken, som er gift med den norske håndballspilleren Ida Bjørndalen Karlsson, har rukket og bli 37 år gammel, men er fortsatt en svært fotrapp og gjennombruddshissig playmaker med et kløktig håndballhode. Han var en nøkkelspiller hos Bækkelaget forrige sesong.

Follo har også en god keeper. Andreas Kjell Björkman Myhr kom fra Drammen. Den svenske målvakten har flere Junior-landskamper for «Söta bror». Den 188 cm høye ballstopperen blir viktig for Follo.

Kristiansand Topphåndball har store planer om å bli et topp fem-lag i Norge i løpet av noen få år – og har forsterket både trenerteamet og spillerstallen i løpet av sommeren. Den tidligere landslagskeeperen Svenn-Erik Medhus og den tidligere Gummersbach-spilleren Eirik Köpp er blant spillerne som er hentet inn til stor statsingen på Sørlandet.

Follo har imponert i sesongoppkjøringen og spilt jevnt med, og vunnet, over elitelag. Sist ble det et knepent NM-nederlag mot et Halden. Kristiansand på sin side avanserte i NM etter en imponerende seier over elitelaget Sandefjord. Selv om Kristiansand-laget er en av de soleklare opprykksfavorittene, så tror vi ikke de kommer til å eke seg gjennom 1. divisjon. De får det tøft i Langhus.

Det ligger an til en spennende kamp i Stil-Arena onsdag, men vi tror Follo vinner. Oddsen er 1,70. Det brukes i en dobbel.

