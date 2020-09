Denne kampen må nordmenn følge nøye med på

Tar Norge seg til finalen i EM-playoffen møter de enten Skottland eller Israel.

Play off-kampene til fotball-EM, som er utsatt til neste sommer, spilles 8. oktober og 12. november. Dermed spiller Norge mot Serbia på Ullevaal 8. oktober, og play off-finalen, mot enten Skottland eller Israel, kommer i november – hvis Norge slår Serbia.

Nations League B, gruppe 2. Skottland starter Nations League-turneringen mot et lag de kjenner godt. Steve Clarkes menn møter Israel, og dem møtte de også i gruppepspillet i Nations League i 2018. Ikke nok med det, skottene skal også møte Israel i EM-playoffen om en knapp måned.

Med en tropp full av profilerte Premier League-spillere, er det forhåpninger i den skotske leiren om at de skal kunne legge bak seg den skuffende EM-kvalifiseringen.

Liverpools Andrew Robertson er kaptein på det skotske landslaget. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Liverpools Andrew Robertson er kaptein hos Skottland, men han er ikke den eneste Premier Legue-profilen i den skotske troppen. Clark har også kalt inn Arsenals forsvarsspiler Kieran Tierney, og på midtbanen har landslagssjefen Southamptons Stuart Armstrong, Sheffield Uniteds John Fleck, Aston Villas John McGinn og Manchester United-talentet Scott McTominay. Med så mange Premier League-stjerner på plass, skal skottene ha gode muligheter for å ta tre poeng.

Mistet landslagssjefen i sommer

Israel leverte en skuffende EM-kvalifiseringen, hvor de havnet nest sist i gruppen med Polen, Østerrike, Nord-Makedonia, Slovenia og Latvia. Israel vant kun to av ti kamper i gruppespillet, og de svake resultatene gjorde at Andreas Herzog trakk seg som israelsk landslagssjef i juni. Willibald Ruttensteiner har fått oppgaven med å lede Israel midlertidig.

På utebane har Israel hatt problemer. De tapte fire av fem bortekamper i fjor. Fra 2017 har israelerne tapt ni av elleve bortekamper.

Oli McBurnie og Lawrence Shankland er ute av den skotske troppen på grunn av skader, mens spissene Leigh Griffiths og Steven Naismith ble ikke tatt ut i troppen. De er ikke i kampform ennå. Sporting Kansas City-spilleren Johnny Russell ble ikke vurdert denne gangen på grunn av karantenebestemmelsene.

Callum Paterson er tatt inn i troppen etter at Shankland og McBurnie måtte trekke seg, mens australskfødte Lyndon Dykes kan få sin debut i kveld.

Skottland har godt tak på Israel

Israel har utelatt den tidligere Celtic-spilleren Beram Kayal. De har også mistet to andre midtbanepsilere. Dia Saba, som spiller for Guangzhou i Kina, og Sporting Kansas' Gadi Kinda - i tillegg til Ben Sahar som spiller i Apoel Nicosia. De er alle ute på grunn av karantenebestemmelsene. Men lagets toppscorer Eran Zahavi er på plass. Han spiller også i Kina, men han er i ferd med å gå fra Guangzhou til Fenerbahce i Tyrkia.

Hibernian-keeper Ofir Marciano og Celtic-spillerneHatem Elhamed og Nir Bitton er alle i troppen, og er ventet å starte kampen i Glasgow.

Skottene har hatt store problemer defensivt de siste sesongene De har ikke klart å holde tett bakover. De to eneste gangene Skottland har klart å holde nullen i de siste 14 kampene var hjemme og borte mot fotballminiputten San Marino. Selv om Israel var svake i fjor, så klarte de å score i åtte av ti kamper. Derfor kan det være et interessant spill å gå for at begge lag scorer i kampen, men vi satser pengene på en ren hjemmeseier.

Skottland har vunnet fire av de fem kampene de har spilt mot Israel. Sist lagene møttes på Hampden Park vant skottene 3-2, og Celtic-spissen James Forrest scoret alle tre målene. Vi tror Skottland vinner igjen på fredag. Oddsen på hjemmeseier er 1,92. Det er ok.

