Denne kampen stinker U lang vei

2. Bundesliga er over halvspilt. Disse to lagene lå begge på øvre halvdel av tabellen etter sist sesong, men de har skuffet denne sesongen.

Holstein Kiel har vært et av de svakeste hjemmelagene på nivå to i Tyskland denne sesongen. De har kun tatt ti poeng på ni hjemmekamper i 2. Bundesliga. Bare to lag har tatt færre poeng foran egne fans denne sesongen. Forrige hjemmeseier kom tilbake i oktober. Da slo de Bochum 2-1. Holstein Kiel har kun vunnet to av sine ni 2. Bundesliga-kamper hjemme i den tyske havnebyen. Det er bare Hannover som har færre hjemmeseire enn dem før mandagens kamp. Vertene har tapt tre av de ni siste hjemmekampene, men fire av kampene har endt uavgjort.

Vertene slo Karlsruher 2-0 i forrige serierunde, og det var lagets fjerde kamp på rad uten tap. De øvrige tre kampene har endt med poeng deling.

Til tross for den elendige hjemmeformen til Holstein Kiel, så gir den dårlige bortestatistikken til St. Pauli håp om poeng. Gjestene fra Hamburg har kun tatt fire poeng på bortebane denne sesongen. Kun ett 2. Bundesliga-lag har tatt færre poeng enn dem på bortebane før mandagens match. St. Pauli er faktisk bare ett av to lag på nest øverste nivå som ennå ikke har vunnet på bortebane. De har tapt fem kamper og spilt uavgjort i de øvrige fire.

Hamburg-laget står med fire bortetap på rappen før kampen i Kiel, men formen er ikke så aller verst likevel. De har to seire, én uavgjort og ett tap på de fire siste kampene.

Vi tror ikke at mandagens kamp blir noen målfest. Kiel har kun scoret tolv mål på sine ni hjemmekamper, mens St. Pauli står med kun åtte nettkjenninger på ni bortekamper. 1-1 er et sannsynlig resultatet. Iallfall poengdeling. St. Pauli har ikke råd til å tape denne kampen. De er kun ett poeng over Wehen som innehar kvalikplassen i øyeblikket. U til 3,20 i odds er mest fristende.

