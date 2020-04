Denne kampen stinker U

FC Shakhtyor Soligorsk er ubeseiret i 28 av 31 hjemmekamper, mens Dinamo Brest er ubeseiret i syv av de åtte siste bortekampene. Kan dette bli noe annet enn uavgjort?

De fleste fotball-ligaene i verden er stengt ned på grunn av koronaviruset, men i Hviterussland ruller fotballen videre. Onsdag spilles de to siste og avgjørende semifinalene i den hviterussiske cupen.

FC Shakhtyor Soligorsk - Dinamo Brest 1,85 - 3,10 - 3,75

Hviterussisk cup, semifinale. Kamp 2 av 2. Dinamo Brest leder 2-0 etter den første semifinalen på hjemmebane, og de trenger ikke å vinne i Soligorsk for å gå til finalen. De regjerende seriemesterne klarer seg med uavgjort, ja, de kan til og med tape med ett mål og likevel gå til finalen.

Shakhter uten hjemmeseier i ligaen

Shakhter Soligorsk startet sesongen med å tape 0-1 hjemme mot Torpedo Zhodino, og de slo tilbake med 2-0-seier borte mot Gorodeya i den påfølgende kampen. Deretter spilte de 0-0 mot Neman Grodno etter at de skjøt to ganger i stolpen.

Yurii Vernydubs lag tapte 0-2 mot Dinamo Brest i den hviterussiske cupen, før de spilte 0-0 mot nyopprykkede Smolevichi. Shakhter står uten hjemmeseier denne sesongen. I den tredje hjemmekampen for sesongen tapte de 1-2 mot Slutsk, men de vant 2-0 borte mot cupmotstander Dinamo Brest i forrige serierunde. De regjerende seriemesterne scoret selvmål på et innlegg fra Nikola Antic i første omgang, og spissen Vitali Lisakovich fastsatte sluttresultatet til 2-0.

Midtstopperen Aleksandr Sachivko og venstrebacken Nikola Antic var tilbake etter skade i Brest. De har forsterket laget defensivt. Til onsdagens cupkamp er Sergey Politevich tilbake. Han var suspendert i forrige matchen. Georgieren Lasha Shindagoridze er ute med en alvorlig kneskade. Spissen Vitali Lisakovich, som scoret i Brest, kan miste plassen til Darko Bodul.

Dinamo Brest har vært ustabile denne sesongen De startet skuffende. I serieåpningen klarte de bare 1-1 mot nyopprykkede Smolevichi-STI. I andre serierunden slo de Slutsk 1-0, men gikk på en mine hjemme mot Slavia i den påføgende kampnen hvor de tapte 1-2.

Får tilbake viktige forsvarsspillere

De regjerende seriemesterne viste styrke da de banket Shakhter 2-0 hjemme i semifinalen i cupen, og de har dermed skaffet seg et perfekt utgangspunkt før returmatchen i Soligorsk onsdag. Særlig siden Sergey Kovalchuks mannskap har vært bedre borte enn hjemme. De er ubeseiret i 17 av de siste 18 bortekampene.

En annen ting som taler til gjesten sin fordel er at midtstopperne Kiki Gabi og Yevgen Khacheridi er tilbake. Begge var suspendert sist lørdag.

Midtbanespiller Elis Bakaj er eneste på skadelisten. Han er ute resten av sesongen.

Dinamo og Soligorsk har allerede møttes tre ganger denne sesongen. Resultatet i alle tre kampene har endt 2-0. Brest-laget vant 2-0 i Supercupen og i den første semifinalen i cupen, mens Shakhter vant 2-0 i helgens seriekamp. Sist sesong endte begge kampene mellom disse lagene uavgjort, og vi tror det er stor sannsynlighet for at også onsdagens cupoppgjør ender uavgjort.

Shakhter Soligorsk har vært vanskelige å slå hjemme, men de har tapt to av de tre siste kampene. Dinamo Brest på sin side vil være glade for at de får tilbake forsvarsspillerne Kiki Gabi og Yevgen Khacheridi. De er viktige. Dinamo Brest er ubeseiret i 17 av 18 bortekamper Tapet kom i forrige serierunde mot Vitebsk.

Seks av ti kamper mellom Shakhter Soligorsk og Dinamo Brest har endt uavgjort Vi tror også onsdagens cupkamp ender uten en vinner. Uavgjort gir 3,10 i odds. Spillestopp er klokken 16.55.

