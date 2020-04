Denne kampen stinker uavgjort

Både Belshina Bobruisk og FC Smolevichy står uten seier etter de fire første kampene. Vi tror ingen av de nyopprykkede lagene vinner denne kampen heller.

I Hviterussland ruller toppfotballen videre, selv om resten av Europa har stoppet idretten som følge av koronapandemien. Fredag spilles det to kamper i den hviterussiske toppdivisjonen.



Fredag er det ca 990 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

FC Belshina Bobruisk - FC Smolevichy 2,30 - 2,75 - 3,00 U (spilestopp kl. 16.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Belshina Bobruisk retur til den hviterussiske toppdivisjonen har startet på verst tenkelig vis. De tapte de tre første kampene. Laget som spones av bildekkprodusenten Belshina tapte mot Minsk i serieåpningen. Leonid Kovel ga nykommeren ledelsen, men Minsk snudde kampen og vant 3-1. Eduard Gradoboevs mannskap tapte deretter 0-1 mot Torpedo Zhodino og 0-1 hjemme mot Gorodeya.

Bildekk-lagets første poeng

I forrige serierunde tok bildekk-laget sitt første poeng, da de spilte 1-1 mot Neman Grodno. Belshina spilte en svak kamp, og det virket ikke som de skulle klare å score før Leonid Kovel satte ballen i mål på et innlegg fra Nikita Rochev. Scoringen var Kovels andre mål for sesongen. På tampen av kampen reddet Maksim Grek ballen på streken, og skaffet Belshina ett kjærkomment poeng.

Slik blir du digital spiller hos Norsk Tipping!

Resultatet betyr likevel at Belshina kun har vunnet én av de siste 19 kampene i den russiske toppdivisjonen, men de har spilt uavgjort i fire av de syv siste kampene.

Keeper Aleksey Kharitonovich har startet de to siste kampene, og det ligger an til at han fortsetter i mål. Midtstopper Maksim Grek og midtbanespiller Vladislav Solanovich sesongdebuterte mot Neman Grodno. Sergey Glebko spilte en god kamp da han kom inn mot Gorodeya, og vingen startet mot Grodno sist.

Smolevichi-STI startet sesongen med å spille 1-1 mot regjerende ligamester Dinamo Brest. Aleksandr Brazevichs lag gikk deretter på et 0-1-tap både mot Isloch og mot Vitebsk. I forrige serierunde spilte Smolevichi’ 0-0 mot Shakhtyor. Jean-Morel Poé traff stolpen i starten av kampen, men de var stortsett bakpå i hele kampen.

Uavgjort-spesialist

Smolevichi har i likhet med Belshina en svak statistikk i den hviterussiske toppdivisjonen. De har kun vunnet én av de siste 15 kampene på toppnivå. Nykommeren har spilt uavgjort i fem av de åtte siste kampene, og fire av uavgjortkampene har endt 1-1.

Les også: Telefonen ringer, men Lotto-millionæren svarer ikke

Høyreback Ivan Vasilenok er fortsatt ute med skade, men midtbanespiller Aleksandr Dzhigero var tilbake på banen mot Shakhtyor. Vingen Evgeni Barsukov får antakeligvis fornyet tillit, og han holder dermed Aleksandr Aleksandrovich på benken. Jean-Morel Poé har startet de to siste kampene, og er en viktig spiller for gjestene.

To av de fire siste kampene mellom disse to lagene har endt 1-1. Det var også resultat sist lagene møttes - i fjor på nest øverste nivå.

Belshina Bobruisk og Smolevichi er i samme situasjon Begge lagene er nyopprykket, de sliter med å score mål og ligger helt i bunn av den hviterussiske toppserien. Dette er en ganske åpen kamp, men mye tyder på at det kommer til å bi tett og jevnt. 1-1 virker å være et sannsynlig resultat. Uavgjort gir 2,75 i odds. Det bir fredagens singeltips.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset