Denne kapteinen bør du ha nå

Gameweek 16 står for tur. Vi hjelper deg med forberedelsene, og gir deg siste nytt!

Nå nærmer vi oss slutten på det som har vært en hektisk FPL-uke, og som på sett og vis kan sees på som en oppvarming til det enda mer kaotiske romjulsprogrammet. Nå roer det seg heldigvis litt igjen, med tre vanlige helgerunder på rappen før det er tid for å laste opp med ribbe, pinnekjøtt, kålrabistappe og riskrem som forberedelse til romjulas hardkjør.

Tidligere denne uken snublet jeg over en tweet som illustrerer «faren» ved det som etter min mening er overfladiske statistikker. Fantasy Premier Leagues offisielle twitterprofil postet nemlig denne staten, som kolliderer med mitt eget syn på Kevin De Bruyne. La oss ta en nærmere titt.

De Bruyne, sammen med tomålsscorer Gabriel Jesus og Rodrigo, var kampens dominerende spiller i tirsdagens borteseier på Turf Moor Foto: Efrem Lukatsky (AP)

Et ikke veldig dypt dykk ned i @OfficialFPLs stat viser for det første at KdB bare spilte i 7 av de siste 8 gameweekene. @OfficialFPL har rett i at KdBs målpoengproduksjon i de syv rundene etter GW9 ikke har matchet sesongstarten (De Bruyne leverte 11 målpoeng på de første 7 ligakampene).

Men det bør nevnes at dette er en trend KdB deler med City-laget som helhet. 27 scoringer på 7 ligakamper (3.85 per kamp) i perioden GW1-GW7 er nemlig blitt fulgt opp med 16 scoringer på 7 ligakamper (2.28 per kamp) i perioden GW9-GW15.

Det som ikke kommer frem av @OfficialFPLs stat er at KdB har levert 2 scoringer og totalt 20 poeng på de siste 3 ligakampene. Det kan også legges til at De Bruyne, sammen med tomålsscorer Gabriel Jesus og Rodrigo, var kampens dominerende spiller i tirsdagens borteseier på Turf Moor (0.29 xG og 0.51 xA), og fort kunne fått med seg målpoeng for tredje kamp på rad.

De fleste tall og stats kan vris i den retning man ønsker, og med et bredt utvalg av underliggende FPL-stats bare noen tastetrykk unna kan man ganske enkelt fortelle den «historien» man selv ønsker. Disse «Før runden»-artiklene er tidvis ganske stats-orienterte.

Tweeten fra @OfficialFPL byr på en god mulighet til å påpeke at statistikkene jeg vektlegger i disse artiklene ikke nødvendigvis alltid vil fortelle hele historien om de aktuelle spillerne, men at jeg har fokus på å være så konsekvent som mulig i hvilke stats som vektlegges.

Det er likevel slik at statistikkene alene ikke «er nok». Statistikkene bør så langt som mulig sees i sammenheng med faktorer som spillestil og formutvikling. Ved å velge det som ser ut som et litt kynisk «cut off point», og ved å kun se på målpoeng over et ikke upresist antall kamper, får vi et eksempel på hvordan statistikker fjernet fra nødvendig kontekst kan tegne et skjevt bilde av en spiller.

Med den ranten overstått, la oss komme i gang med forberedelsene til GW16!

Oppover eller nedover

Oppover

Flere FPL-entusiaster har stilt seg selv et spørsmål de siste ukene: Er Rashford FPLs mest undervurderte spiller? Foto: Rui Vieira / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Manchester United tok en uhyre viktig seier i det som var Jose Mourinhos retur til Old Trafford. United kan i stor grad takke en elektrisk Marcus Rashford (8.7) for seieren. Prestasjonen hans forsterker et spørsmål flere FPL-entusiaster har stilt seg de siste ukene: Er Rashford FPLs mest undervurderte spiller?

På sine siste 7 ligakamper har han levert 9 målpoeng. Kun Jamie Vardy kan vise til bedre xG (7.41 mot 5.84) i denne perioden. Den Manchester-fødte spissen har fyrt av nest flest skudd totalt (27), tredje flest skudd på mål (13) og femte flest skudd fra innenfor motstanders boks (20), i tillegg til at han har kommet til tredje flest store målsjanser.

Men det stopper ikke der. Ved siden av målfarligheten kan Rash vise til ligaens femte beste xA i samme periode, kun slått av Son, Mané, KdB og Sterling. Ikke overraskende betyr det at Rashford har levert ligaens nest beste expected points (52.1, kun slått av Vardys 55.7) over de siste syv ligakampene.

Til helgen venter byderby mot et defensivt vaklevorent City-lag, etterfulgt av en fin rekke fixtures. Er Marcus Rashford adventsgaven FPL-laget ditt fortjener?

Smått og godt

Ikke veldig FPLevant, men ukens favorittweet fortjener all oppmerksomhet den kan få.

(og for de som kanskje er i tvil, ja det er en spøk)

Jamie Vardys form gav et solid utslag i forrige rundes kapteinsvalg.

Den koreanske superstjernen Heung-Min Son er allerede en populær mann i FPL-kretser. @svenskafplstats’ oversikt over spillerne som presterte best i den samme hektiske FPL-perioden de siste to årene bør være gladlesning for alle som eier Son.

Mo Salah er på mange FPL-manageres lepper. Benket mot Everton i onsdagens offensive master class. Lørdag venter bortekamp mot Bournemouth. Står en gjentakelse skrevet i stjernene?

Verdens beste sjakkspiller er også en glimrende FPL-manager. Før GW15 var Magnus Carlsen nummer 38 i verden. De 37 managerne foran ham på Overall Ranking valgte Jamie Vardy som kaptein. Magnus valgte Mo Salah, som tilbrakte samfulle 90 minutter på Liverpools benk. Magnus’ visekaptein? Sadio Mané. Han får i tillegg inn 17 poeng fra benken, fra henholdsvis Kelly (6) og Dendoncker (11). Det er noe deilig med slik flyt!

Callum Wilson startet sesongen med målpoeng i syv strake ligakamper. Nå har han gått åtte strake uten målpoeng. Apropos streaks, Jamie Vardy har på sin side scoret i syv strake ligakamper.

FPL Salahs ukentlige oversikt over clean sheet probabilities kan ikke akkurat sies å være lystig lesning for de med et hjerte som banker for Manchester United.

Ukens kapteinsalternativer

11 scoringer på de siste 9 ligakampene, scoring i 7 strake ligakamper, og 12 målpoeng på de samme 7 ligakampene. Jamie Vardys fest startet som et vanlig høstferievorspiel, utviklet seg videre til å bli en heidundrende Halloween-feiring, dro til med 3 målpoeng i en ukelang feiring av Thanksgiving, og er i ferd med å kulminere i et magisk julebord som aldri ser ut til å ta slutt.

Tvert imot ser festen bare ut til å bli bedre. Som nevnt i artikkelen til GW15 har Vardys underliggende stats og offensive bidrag bare blitt sterkere over de siste 9 ligakampene, og spissens prestasjon i onsdagens seier mot Watford var intet unntak. Tvert imot ble nok Vardy snytt for det som kunne blitt en enda mer imponerende kveld.

Søndag møter Revene et Aston Villa-lag som fremstår defensivt solide hjemme på Villa Park, og som blant annet har sluppet til fjerde færrest skudd på mål og femte færrest store målsjanser av ligaens hjemmelag. Det er ingen tvil om at Villa går inn i kampen med intensjon om å være festbrems.

Mohammed Salah står med 2 målpoeng på de siste 8 ligakampene. Sadio Mané har levert 10 målpoeng på de samme 8 ligakampene. Det må naturligvis nevnes at Salah har slitt med en kranglete ankel og kun startet 5 av disse 8 kampene, men det er like fullt ingen tvil om hvem av de to som er formspilleren.

Mané herjet i onsdagens nedsabling av Everton, og kunne fort belønnet de som hadde gitt ham kapteinsbåndet med ytterligere to scoringer. Senegaleseren bør for øyeblikket være det foretrukne kapteinsvalget blant Liverpools angrepstroika.

Det fremste argumentet for å ikke velge Mané er det beryktede «r-ordet», og frykten for rotasjon ble ikke mindre av manager Jürgen Klopps kommentarer etter onsdagens seier: «It was always clear this period now of the year is where we need all of the boys and I hope they will then be in the shape like Shaq and Div tonight, or Adam (Lallana) tonight. It’s really important and gives us the feeling that we can do it more often – and we will do it more often.”

Man bør som hovedregel være forsiktige med å vektlegge rotasjonsrisiko når man velger kaptein, og man bør fremdeles gi Mané kapteinsbindet dersom man ser på ham som det beste valget.

Onsdag måtte altså Jose Mourinho se seg slått av mannen som erstattet ham i managerstolen på Old Trafford. Er Spurs’ «special new manager bounce» over, eller får vi se et revansjesugent Tottenham-lag når Burnley kommer på besøk på lørdag? To spillere har stjålet showet siden managerbyttet.

Bamidele Alli leverte nok en flott scoring i onsdagens tap, og har med det 5 målpoeng på 4 Mou-ledede kamper. Kun Jamie Vardy (8) har kommet til flere store målsjanser enn Dele (4) over de siste tre ligakampene, og kun nevnte Vardy, Rashford og Raul Jiménez kan vise til bedre xG for samme periode.

Heung-Min Son hadde på sin side en begivenhetsløs aften i Manchester. Det skal likevel ikke overses at koreaneren forut for onsdagens skuffelse stod med 7 målpoeng på de siste 5 ligakampene.

Son ser ut til å ha funnet seg raskt til rette under Mourinho, noe som illustreres av at kun Jamie Vardy (30.1) stod med høyere expected points enn Son (26.0) over de tre ligakampene forut for GW15.

Det samme ser dessverre ikke ut til å være tilfellet for Harry Kane. Det startet godt med scoring og en god prestasjon i GW13-seieren mot West Ham, men spissen har sett langt mindre farlig ut i de to påfølgende ligakampene (kun 1 stor sjanse og 1 skudd på mål). Kvikner Kane til igjen mot Burnley?

Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette krysser mandag London for å møte det som siden GW6 har vært ligaens svakeste forsvar målt i expected goals conceded (22.29), store målsjanser sluppet til (34) og skudd på mål sluppet til (66).

Noen nevneverdig sterk hjemmeform kan det heller ikke skrytes av i West Ham, med tredje flest store målsjanser (22) sluppet til i løpet av Hammernes 7 hjemmekamper.

Arsenal er kommet til tredje kamp av det som så langt har vært en totalt fraværende «new manager bounce», og med ett poeng og fire baklengs mot Norwich og Brighton er det er få tegn til forbedring fra det som ble vist under Unai Emery.

Både Auba og Laca har enorm poengoppside, noe førstnevnte demonstrerte med 2 scoringer mot Norwich i GW14, og sistnevnte med 2 scoringer mot Southampton i GW13. Freddie Ljungberg må sette sin lit til at spissene leverer dersom han skal få sin første seier som manager i Premier League.

Lokalderby er notorisk uforutsigbare dyr, noe som gjør det vanskelig å spå hvordan Manchester Citys fremste angrepsvåpen vil prestere. Mye har vært skrevet om Raheem Sterlings form over de siste fem ligakampene. Kun ett målpoeng har det blitt, og de underliggende statistikkene tilsier at 13 spillere har leverte bedre i denne perioden.

En av disse er Kevin De Bruyne. Belgieren forblir ligaens klart mest kreative spiller (xA 7.96), men kan som nevnt også vise til 2 scoringer på sine siste 3 kamper. Det et naturlig å forvente at belgieren vil være sentral i søndagens møte med Manchester United.

Sesongriktig nok viste Gabriel Jesus hva han kan få til i tirsdagens seier over Burnley. Med Agüero ute hungrer nok brasilianeren etter å feste et grep om spissplassen, og få anledninger kan vel være bedre egnet enn et hjemmemøte med Citys erkerival.

I tabellen nedenfor har jeg samlet underliggende stats for rundens mest aktuelle kapteinsalternativer. Tallene er hentet fra Opta (Optas stats for Fantasy Football).

Siste nytt på skadefronten

Nyeste tilskudd på flagglisten er Anthony Martial og Ben Chilwell. Sjekk innom Ben Dinnery for siste nytt på skadefronten.

Verdt å sjekke ut

Avslutningsvis vil jeg trekke frem en FPL-kilde jeg selv har stor glede og nytte av. Tanken er å vie litt oppmerksomhet til en ressurs som utmerker seg på en positiv måte, eksempelvis gjennom grundig kvantitativ analyse, gjennomtenkte og erfaringsbaserte anbefalinger eller rett og slett underholdende og originalt content.

Det som etter min mening er den klart beste FPL-relaterte podcasten leverte nok en deilig episode denne uken. Man hører ikke nødvendigvis på FMLFPL for statistikk, selv om de absolutt holder vann også på den fronten.

Alon og Walsh gir oss et særegent skråblikk på FPL, og hver episode farges av hvordan guttas foregående runder har forløpt.

Veldig ofte innledes episodene med en hysterisk morsom (og ofte terapeutisk) redegjørelse for hvordan alt har gått rakt åt skogen. Kun en ting slår Walshs beskrivelse av «FPL-mørket, og det er guttas uforholdsmessig sterke kjærlighet for Mesut Özil. At Mesut leverte målpoeng i GW14 går på ingen måte upåaktet hen i ukens episode. Ta en lytt!

Lykke til i GW16, alle sammen!