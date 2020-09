Denne karen blir ikke toppscorer i Premier League

Kampen om toppscorertittelen i Premier League er knallhard. Sjekk hvem vi mener du bør sette pengene på.

Å bli toppscorer i Premier League er en av de mest anerkjente individuelle titlene spillerne kan vinne. Forrige sesong vant Leicesters veteranspiss Jamie Vardy kampen om Gullstøvelen i Englands øverste divisjon. 33-åringen scoret 23 mål på 35 kamper.

Lørdag er Premier League i gang igjen, og superspissene vil igjen utfordre hverandre. Dette er vår gjennomgang av favorittene i kampen om å bli Premier League-toppscorer 2020-2021-sesongen.

Nederst i saken kommer vi med vårt tips til hvem som vinner Gullstøvelen denne sesongen.

Her kan du se toppscorer-oddsen hos Norsk Tipping!

Jamie Vardy ble toppscorer i Premier League sist sesong. Foto: Oli Scarff (AFP)

Jamie Vardy

Norsk Tipping har ikke særlig tro på at Jamie Vardy skal bli toppscorer to sesonger på rad. Sist sesongs toppscorer i Premier League står til 14 i odds. Siden han kun scoret seks mål på de 17 siste kampene i ligaen, kan man skjønne at oddssetterne er skeptiske.

Vardy har scoret 61 mål på de tre siste sesongene i Premier League Det er en sterk statistikk, men denne sesongen vil 33-åringen være spydspissen i et ungt Leicester-lag. Spørsmålet er om han har gode nok spillere rundt seg. Vi er usikker. Men veteranen, som har den lengste scoringsrekken i ligaen, trenger ikke mange sjanser for å sette ballen i mål. Likevel er vi enig med Norsk Tipping. Vi tror ikke han blir toppscorer to år på rad.

Tror du Vardy blir toppscorer i Premier League, ja, da kan du tjene 1400 kroner om du satser en 100-lapp på ham. Spill her!

Liverpools Mohamed Salah jubler med Premier League-trofeet. Foto: Phil Noble (Pa Photos)

Mohamed Salah

Egypteren ble toppscorer for to sesonger siden med 32 mål, og han var en av tre som delte toppscorertittelen i 2018-2019-sesongen. Salah var ikke like klinisk effektiv foran mål sist sesong, men 19 mål til sammen gjorde at han bare endte fire mål bak Gullstøvel-vinneren Jamie Vardy.

Salah har vært en av Jürgen Klopps mest betrodde menn, så lenge han har vært skadet. For et lag som har scoret over 80 mål de to siste sesongene, skal Salah være i stand til å score over 20 mål i 2020-2021-sesongen. Dersom han får ta alle straffesparkene, skal 28-åringen kunne kjempe om toppscorertittelen kommende sesong. Det tror vi ikke han får lov til, og vi tror heller ikke at han blir toppscorer.

Tror du han blir toppscorer? Det gir 6,50 i odds. Trykk her for å spille på Mohamed Salah som toppscorer i Premier League.

De siste sesongene har Harry Kane pådratt seg skader som har ødelagt for ham selv og Spurs. Foto: John Walton (Pa Photos)

Harry Kane

Tottenham Hotspurs spydspiss og England-kaptein Harry Kane og Pierre-Emerick Aubameyang er de største favorittene hos Norsk Tipping til å bli toppscorer i Premier League i 2020-2021-sesongen, men Kane har vært skadeforfulgt. Det gjør det risikabelt å sette penegene på 27-åringen.

Skader har gjort at Kane har gått glipp av til sammen 20 Spus-kamper de to siste sesongene. Det viser også statistikken. Han scoret 17 mål i 2018-2019-sesongen, og han scoret 18 mål i 2019-2020-sesongen. Selv om han skulle hode seg skadefri denne sesongen, tviler vi på at han troner øverst på toppscorerlisten når sesongen er over. Vi tror den defensive taktikken til Jose Mourinho kan gå utover Kane.

Dersom du går for Harry Kane som toppscorer vi du få igjen seks ganger innsatsen. Spill her!

Raheem Sterling utgjør en fryktet trio sammen med Sergio Agüero og Kevin De Bruyne. Foto: Dave Thompson (AP)

Raheem Sterling

Manchester City-spilleren scoret imponerende 31 mål i alle turneringer sist sesong. 20 av målene til Raheem Sterling kom i Premier League, og han var den eneste av spillerne på topp seks-listen som ikke hadde en eneste scoring på straffespark. Det gjorde ham også til den mestscorende Manchester City-spilleren i ligaen forrige sesong.

25-åringen scoret 20 mål i Premier League for første gang i karrieren. Den engelske landslagsspilleren håper å gjøre det enda bedre denne sesongen. I et City-lag som har scoret utrolige 303 mål på de tre siste sesongene vil Sterling få nok av sjanser iallfall. Vi er sikker på at Sterling kommer til å score mange mål denne sesongen, men vi tror ikke at han blir toppscorer.

Skulle han gjøre våre spådommer til skamme vil det gi deg elleve ganger innsatsen. Spill her!

Timo Werner (nummer to fra høyre) feirer sammen med lagkameratene i Chesea etter å ha scoret i treningskampen mot Brighton. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Timo Werner

Mange trodde Timo Werner skulle havne på Merseyside hos Jürgen Klopp i Liverpool, men den tyske landslagsspilleren signerte for Chelsea i sommer. Han scoret 28 mål for Leipzig i Bundesliga sist sesong. Kun Robert Lewandowski scoret mer må enn Werner i den tyske toppdivisjonen.

Werner har en vanvittig statistikk for RB Leipzig. Han scoret 95 mål på 159 Bundesliga-kamper, og han har scoret tolv mål på 39 kamper for Tyskland. På Stamford Bridge får han en midtbane med Kai Havertz, eks-Dortmund-spilleren Christian Pulisic og Hakim Ziyech, som kom fra Ajax, i ryggen. Det lukter scoringer lang vei, men med så mange nye offensive spilere kan det ta tid før samspillet sitter. Særlig siden også oppkjøringen har vært kortere enn vanlig. Likevel; Timo Werner har potensial til å bli toppscorer i Premier League, men vi tror ikke det skjer denne sesongen.

Dersom du er uenig med oss, så er oddsen 10 på at Timo Werner får Gullstøvelen i sin første sesong i Premier League.

Bruno Fernades scoret 20 må som midtbanespiller i sin nest siste sesong i Portugal. Kan han klare det samme i Premier League? Foto: Paul Ellis (AFP)

Bruno Fernandes

I Bruno Fernandes har Manchester United funnet en offensiv playmaker i verdensklasse. Den portugisiske midtbanespilleren kom til Manchester United i januar, og han ga United-laget et «boost» offensivt. 25-åringen scoret åtte mål på 14 kamper for Manchester United. Det ga ham et scoringssnitt på 0,57 mål per kamp. Det er et høyere snitt enn både Marcus Rashford (0,55) og Anthony Martial (0,53). Begge de to United-spissene endte på 17 mål totalt.

Med tanke på at Bruno Fernandes kommer til å ta straffesparkene for Manchester United, er det ikke usannsynlig at portugsieren bir den mestscorende spileren hos Ole Gunnar Solskjær. Fernandes endte tross alt på andreplass på toppscorerlisten i Portuga i 2018-2019-sesongen Da scoret han 20 mål for Sporting Lisboa. En outsider?

Du får 20 i odds på at Bruno Fernandes blir toppscorer i Premier League. Spill her!

Manchester City's Sergio Aguero celebrates scoring his side's second goal of the game during the Premier League soccer match between Manchester City and Crystal Palace at the Etihad Stadium, Manchester, England. Saturday Jan, 18, 2020 (Martin Rickett/PA via AP) Foto: Martin Rickett (AP)





Sergio Agüero

Manchester City er på jakt etter å revansjere forrige sesongs andreplass, og at de har spillermateriell til å ta gull er det ingen tvil om. Men de trenger en Sergio Agüero i form. Argentineren har scoret jevnt og trutt for City siden han kom til klubben sommeren 2011. I fem av de seks siste sesongene i Premier League har han scoret 20 må eller mer. Det er en sterk statistikk. Forrige sesong spilte han bare 24 kamper, men scoret 16 mål.

Han ble operert for en kneskade i juni, og spilte ikke for City i Champions League i august, men han er tilbake på treningsfeltet nå. Det er lov å forvente mange mål av en spiller av Agüero sin klasse. Han ble toppscorer i Premier League i 2014-2015-sesongen med 26 mål, og vi er sikker på at han kommer til å blande seg inn i toppen også kommende sesong.

Oddsen på at Sergio Agüero blir toppscorer er 7,00. Trykk her for å spille på Manchester City-spileren som toppscorer.

Pierre-Emerick Aubameyang delte toppscorertittelen med Sadio Mané og Mohamed Salah for to år siden. Kommende sesong tror vi det kan være lurt å levere spill på at Aubameyang blir toppscorer. Foto: Andrew Couldridge (Reuters)

Pierre-Emerick Aubameyang

Arsenal-angriperen delte toppscorertittelen i 2018-2019-sesongen. Da scoret han 22 mål. Pierre-Emerick Aubameyang hang også med i kampen om gullstøvelen i 2019-2020-sesongen, og da endte han opp bare ett mål bak Jamie Vardy. Også sist sesong scoret han 22 mål.

Aubameyang, som har scoret 20 ligamål eller mer de fem siste sesongen, var i ellevill form mot slutten av 2019-2020-sesongen. Spilleren fra Gabon scoret ni mål på ti kamper, inkludert begge scoringene til Gunners i FA-cupfinalen mot Chelsea. Det virker som 31-åringen stortrives på Emirates med Mikel Arteta som manager. Arsenal-stjernen virket på hugget da han scoret igjen i Arsenals Community Shield-seier mot Liverpool.

Forrige sesong ble det en skuffende åttendeplass for Arsenal, og for første gang siden midten av 1990-tallet ble the Gunners dårligere enn nummer seks i Premier League. Mikel Arteta fått i oppgave å gjenreise Arsenal, og det tror vi han klarer. Da vil også Aubameyang få bedre arbeidsvilkår, og vi tror at Arsenal-spissen blir toppscorer denne sesongen.

6,00 i odds på at Pierre-Emerick Aubameyang er absolutt spillbart. Spill på at Pierre-Emerick Aubameyang blir toppscorer i Premier League her.