Denne kiosken skaper flere tippemillionærer enn noen andre

Kiosken på Linderud i Oslo er den kiosken i Norge som har gjort flest spillere til mangemillionærer de ti siste årene - om vi ser på antall. Totalt har 20 millionkuponger passert gjennom tippekassen i Narvesen-kiosken. Ingen andre kommisjonærer i Norge har hatt like mange milliongevinster, ifølge statistikken fra Norsk Tipping.

Kiosken på Linderud har ikke hatt gevinster i millionklassen hittil i år, men i oktober i fjor vant et andelslag på ti personer 14,3 millioner kroner.

- Ryktene har spredd seg om at det er mange som vinner hos oss, og det er folk fra andre deler av byen som kommer og leverer spill hos oss, sier Thomas Melby, som er innehaver av Narvesen-kiosken på Linderud Senteret.

Men forklaringen er ikke bare vinnerlykken.

- Det er stadig flere som leverer spillene sine via mobilen eller på nettet, men der får man ikke andelslag og systemspill som er satt opp av dataprogrammer. Den typen spill tilbyr vi, og de gir kundene større vinnersjanser, sier eieren av lykkekiosken.

- Aldri vunnet noe stort selv

I løpet av de 19 årene han har drevet kiosken har han opplevd at mange kunder er blitt millionærer.

- Jeg har ikke plass til alle milliondiplomene på veggen, og jeg har en stor vegg. De fleste kundene som er blitt millionærer har vunnet i Lotto, sier han.

Men han har ikke spesielt mye flaks i spill selv.

- Nei, jeg har aldri vunnet noen store premier selv, humrer Melby.

Totalt er det utbetalt 376 millionpremier i Oslo siden 2010. Så langt i år har byen fått 21 ferske millionfjes. Den siste kunne juble over 3,3 millioner kroner på bankkontoen i helgen etter å ha gått til topps i Joker-spillet lørdag. Han hadde kjøpt kupongen via mobilen.

Vinner mest i østkantkioskene

Oslo har tre kiosker inne på listen over de kommisjonærene med flest millionvinnere, og alle tre holder til på østkanten av byen.

- Kanskje er drømmen om å bli rik større på østkanten. På vestkanten er de allerede rike, fleiper Melby.

At det ikke finnes kiosker fra vestkanten på topplisten kommenterer Norsk Tipping slik:

- Vi har ingen statistikk som viser at det spilles mer på Oslo Øst enn på Oslo Vest. Dette er nok rene tilfeldigheter, sier Roar Jødahl i Norsk Tipping.

- Nå tippes det like mye hos kommisjonær som på nett, så det kan hende at det finnes like mange eller flere millionvinnere på vestkanten av byen i samme perioden, men det blir synsing. Vi har kun statistikk på kommunenivå, og ikke innenfor hver bydel i Oslo, påpeker han.

Sentrum Tips på Dokka er nummer to på listen. Den har gjort 17 kunder til millionærer. Bygden i Nordre Land fått flere millionærer enn kiosken på Linderud, men det er fordelt på to kiosker som ligger 300 meter fra hverandre.

Her er kioskene i Norge med flest millionvinnere de siste ti årene:

Narvesen Linderud Senter, Oslo (20)

Sentrum Tips, Dokka (17)

Narvesen Romerikssenteret, Kløfta (9)

OBS City Lade, Trondheim (8)

Narvesen Maxi, Sandnes (8)

OBS City Syd, Trondheim (7)

Narvesen Tveita T-bane, Oslo (7)

Narvesen PP Senteret, Porsgrunn (7)

Nesttun Sportscafé, Bergen (6)

Joker Sportscafé Bryn, Oslo (6)

Narvesen Mortensrud Senter, Oslo (6)

Narvesen Metrosenteret, Lørenskog (6)

Narvesen Triaden, Lørenskog (6)

Narvesen Østsiden, Fredrikstad (6)

Mix Askimtorget, Askim (6)

Coop OBS Tune, Sarpsborg (6)

Meny Stavern, Stavern (6)

Narvesen Lietorvet, Skien (6)

Narvesen Sletten Shopping, Bergen (6)

COOP Mega Røros, Røros (6)

Tre-kant kiosken, Nordkjosbotn (6)

Narvesen Rådhusplassen, Hammerfest (6)

Narvesen Sørnesbygget, Kirkenes (6)

