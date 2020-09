Denne klubben skulle bli nye Barcelona

Den japanske klubben hadde mål om å bli Asias beste, men nå er Andrés Iniesta og Vissel Kobe nærmere nedrykk enn tabelltopp i J-ligaen.

Den såkalte "Barcelonafiseringen" av Kobe har feilet totalt. Det er den britiske avisen The Guardian som skrev om fiaskoen i fjor.

Vissel Kobe skulle vinne J-ligaen i fjor og kjempe om å vinne den asiatiske utgaven av Champions League i år, men de endte nede på åttendeplass i ligaen sist sesong, 23 poeng bak ligamester Yokohama Marinos. Også denne sesongen har Vissel Kobe kommet skjevt ut. Etter 15 serierunder ligger Kobe på tiendeplass, 19 poeng bak Kawasaki Frontale.

Målsettingen om å vinne AFC Champions League, hvor de kvalifiserte seg etter å ha vunnet den japanske cupen, er fortsatt mulig å oppnå. Andrés Iniesta og Kobe topper gruppen sin etter å ha vunnet de to første kampene. Turneringen er imidlertid utsatt frem til midten av september.

Barcelona-sponsor kjøpte klubben

Historien om Vissel Kobe starter i 2014. Da kjøpte den japanske netthandelsgiganten Rakuten klubben som aldri hadde endt høyere enn nummer ni på tabellen.

To år senere var det japanske selskapet hovedsponsor for Barcelona. Det skulle være starten på et samarbeid mellom Kansai og Katalonia. Etter å ha begeistret katalanske fotballtilhengere i nesten en mannsalder forlot Andrès Iniesta Camp Nou i 2018. Barcelona-legenden var aktuell for kinesisk fotball, men istedet sjokkerte han med å signere han for den japanske klubben.

Andrés Iniesta signerte for Vissel Kobe. Foto: Eugene Hoshiko (AP)

Den spanske stjernenens ankomst gjorde at optimismen var skyhøy i den japanske havnebyen. Salget av supporterereffekter skjøt i været, og det var til og med snakk om at klubben trengte å bygge et større stadion. På stadionanlegget de hadde var det plass til 30.000 tilskuere.

Hentet Barca-spillere

På banen var planene like høytflyvende. Klubben hadde ambisjoner å bli den største og beste klubben i Asia. I 2017 hadde de hentet inn den tyske landslagsspissen Lukas Podolski, og med Iniesta i spillerstallen hadde klubben to VM-vinnere på laget. Deretter kom David Villa. I likhet med Iniesta hadde også han en fortid fra Camp Nou. I mars 2019 kom Sergi Samper, og i juli signerte Thomas Vermaelen fra Barcelona.

Villa og Podolski er borte, og klubben har heller ikke lenger en spansk trener. Juan Manuel Lillo, som ble omtalt som Pep Guardiolas mentor, fikk bare seks måneder i jobben. Målsettingen var å bli et topp tre-lag i 2018 falt, men de endte på tiendeplass. Å ta steget fra en midt-på-tabellen-plassering i 2018 til tabelltopp i 2019 var et hårete mål, men det var i det miste forventet at Kobe skulle gjøre et skikkelig forsøk.

Da Rakuten-gründer og styreleder i Kobe, Hiroshi Mikitani, hentet inn Lillo som trener virket det som han forsto at det ville ta tid å oppnå målsettingen de hadde satt seg. Å skape et japansk Barcelona ville han ikke klare ved bare ved å signere noen tidligere Barca-spillere. Det viktige var å bygge en identitet for klubben over flere år, men tålmodigheten tok slutt.

Målfest i Kobe

Nå ledes laget av tyske Thorsten Fink. Den tidligere Hamburg- og Grasshoppers-treneren har heller ikke klart å gjøre Kobe til et topplag i J-ligaen.

Onsdag formiddag norsk tid spiller Kobe mot serieleder Kawasaki Frontale. Det er en kamp Andrés Iniesta & Co. må vinne om de skal henge med i toppen av J-ligaen. De ligger allerede 19 poeng bak onsdagens motstander, men de er bare ni poeng bak tredjeplassen.

Så sent som for en uke siden tapte Kobe 0-6 mot Frontale i cupen, men i den kampen satt flere av de beste spillerne på benken, blant andre Vermaelen og Iniesta. Det pleier å være målrike kamper mellom disse to agene I fire av de seks siste kampene mellom Kobe og Kawasaki har det vært scoret fire mål eller mer.

Samtidig har det vært scoret fire mål eller mer i ti av Kawasaki Frontales kamper denne sesongen. Vi tror det kan bli en ny målfest i Kobe onsdag

