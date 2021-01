Denne mannen har en utrolig rekord i Bundesliga

Nils Petersen er en ekte superreserve. Ingen har scoret mer mål enn 32-åringen som innbytter i Bundesliga.

I 2-2-kampen mellom Freiburg og Eintracht Frankfurt ble Nils Petersen byttet inn og scoret. Den 32 år gamle spissen scoret sitt fjerde mål fra benken denne sesongen. Superreserven har totalt scoret 29 mål som innbytter i Bundesliga. Det er rekord.

Petersen har scoret åtte mål mer enn nummer to på listen, Claudio Pizarro (21), og han elle scoringer mer enn Alexander Zickler (18) på tredjeplass.

Ifølge Bundesliga.com har Petersen scoret 94 mål for Freiburg. Det gjør ham til klubbens toppscorer gjennom tidene. Han har elleve mål mer enn den nåværende tysk landslagssjefen Joachim Löw som var spiss hos klubben på 1980-tallet.

Etter scoringen mot Eintracht Frankfurt er Petersen delt toppscorer i Freiburg sammen med Vincenzo Grifo. Begge har syv scoringer. Fem av de syv målene til superreserven har kommet hjemme på Schwarzwald-Stadion. Lørdag spiller Freiburg hjemme mot Stuttgart.

Tysk, Bundesliga. Freiburg er i form. De er ubeseiret i de fem siste Bundesliga-kampene hjemme på Schwarzwald-Stadion, og de har scoret imponerende 15 mål i denne perioden.

Christian Streichs menn har scoret i de tolv siste hjemmekampene i Bundesliga, og de har kun tapt to av kampene.

Freiburg mangler Flekken og Kwon, som begge er ute med skader, mens Abrashi og Schmid er usikre.

Ifølge Bundesliga.com starter Freiburg trolig med dette laget: Müller - Lienhart, Schlotterbeck, Gulde - Kübler, Santamaria, Höfler, Günter - Sallai, Demirovic, Grifo. Det betyr i så fall at superreserven Nils Petersen starter på benken igjen.

Stuttgart har kun vunnet én av de siste seks kampene, men de ligger fortsatt bare to poeng bak Freiburg før lørdagens kamp.

Solide på bortebane

Pellegrino Matarazzos menn har kun tapt to av ni bortekamper denne sesongen, og de har imponert i flere av kampene. De har blant annet banket Dortmund 5-1.

Kaptein Gonzalo Castro er trolig tilbake i startelleveren i lørdagens kamp, mens Arsenal-eide Konstantinos Mavropanos håper å få sjansen på bekostning av Pascal Stenzel i Stuttgarts tremannsforsvar.

Gjestene må klare seg uten Al Ghaddioui, Awoudja og Mola i lørdagens kamp.

Sannsynlig Stuttgart-lag: Kobel - Stenzel, Anton, Kempf - Silas, Mangala, Endo, Sosa - Castro (c), Didavi - Gonzalez.

Målkalas i vente?

Stuttgart vet hvor målet står. Bare Bayern Munchen og Borussia Dortmund har scoret flere mål i Bundesliga denne sesongen. Det har vært scoret over 2,5 mål i i fem av de seks siste bortekampene til Stuttgart. Da disse to lagene møttes på Mercedes-Benz Arena i det omvendte oppgjøret denne sesongen da vant Freiburg 3-2. Kampene mellom disse to lagene har vært målrike. I de syv siste oppgjørene mellom dem har det vært scoret over 2,5 mål. Vi tror også på mange mål i dagens kamp.

Vi synes imidlertid at hjemmeoddsen er fristende i denne kampen. Freiburg har vært sterke på hjemmebane. De har vunnet de tre siste hjemmekampene, og har kun sluppet inn ett mål i denne perioden. 2,50 i odds på Freiburg-seier er spennende her.

