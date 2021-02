Denne mannen kan bli Chelseas «matchvinner» mot Southampton

Det er ikke en spiller Southampton-manager Ralph Hasenhuttl frykter mest hos Chelsea før lørdagens kamp. Vi tror Chelsea har en joker på trenerbenken som kan avgjøre lørdagens kamp.

Timo Werner, Tammy Abraham og Mason Mount kan skape problemer for Southampton lørdag, men Southampton-manager Ralph Hasenhuttl vet at det er en mann i trenerteamet til Chelsea som kan bli vel så viktig for resultatet på St Mary's.

Det er ikke Thomas Tuchel, som er ubeseiret i seks kamper som manager i London-klubben etter at han overtok på Stamford Bridge etter Frank Lampard i januar.

Hasenhuttl vet at Tuchels assistenttrener Zsolt Low antakeligvis vil være sentral i planleggingen av hvordan Chelsea skal slå et Southampton-lag som har tapt de seks siste kampene på rad, skriver nettstedet football.london.

Low var nemlig assistenttreneren til Hasenhuttl da den nåværende Southampton-manageren ledet RB Leipzig i perioden fra 2016 til 2018. Tuchel hentet Low til Paris St Germain, og nå har han tatt ham med seg til London. Chelseas assistenttrener har mye kunnskap om hvordan Hasenhuttl tenker i ulike situasjoner, og det kan vise seg å bli avgjørende for resultatet i lørdagens kamp.

Tuchel har også trent Low da han ledet Mainz før han tok over Dortmund, PSG og nå Chelsea.

På pressekonferansen fortalte Hasenhuttl om sitt forhold til trenerne i Chelsea.

- Jeg kjenner ikke bare Tuchel. Jeg kjenner også assistenten hans veldig godt.

- Han er fantastisk, og jeg jobbet veldig godt med ham i to år i RB Leipzig. Han kjenner meg godt. Han vet veldig godt hvordan vi spiller, og det gjør det ikke enkelt for oss, erkjenner Hasenhuttl.

Southampton - Chelsea (Pause/fulltid dobbel) - B/B 2,45 (spillestopp lørdag kl. 13.25)

Southampton-spillernes selvtillit har fått seg en knekk etter seks strake tap, og vi tror the Saints opplever en ny nedtur lørdag mot et Chelsea-lag som er i fremgang etter at Thomas Tuchel tok over på Stamford Bridge.

Chelsea har også hatt gode resultater på bortebane mot Southampton før Tuchel kom til Vest-London. De står med fem seire på rad i Premier League på St Mary's.

Southampton har trøbbel mot Chelsea

The Saints har faktisk kun vunnet én av de siste elleve kampene mot Chelsea i alle turneringer, to kamper har endt uavgjort og de har tapt åtte. Vi tror det niende tapet kommer lørdag.

Southamptons Kyle Walker-Peters er trolig ute resten av måneden på grunn av en strekkskade. Theo Walcott og Ibrahima Diallo er ute fra før.

Chelsea-angriperen Tammy Abraham er friskmeldt etter ankelskaden han pådro seg i kampen mot Newcastle mandag, og han starter antakeligvis lørdagens kamp.

Midtbanespilleren Kai Havertz er også tilbake i trening, men det er usikkert om han spiller mot Southampton. Thiago Silva og Christian Pulisic er begge utilgjengelige på grunn av skader.

Tangerer Ancelotti

Vi tror at Tuchel lørdag blir den første Chelsea-manageren siden Carlo Ancelotti i 2009 til å vinne sine tre første Premier League-kamper på bortebane. At han har en assistenttrener som vet det meste om hvordan Ralph Hasenhuttl tenker, kan bli uvurderlig viktig. Zolt Low kan bli Tuchels matchvinner i lørdagens kamp.

Chelsea har gått til pause med ledelse i fem av seks kamper under lagets nye manager, og de har vunnet alle fem kampene etter 90 minutter. Det er også interessant å registrere at Chelsea har ledet til pause i tre av de fire siste kampene på St Mary's.

Southampton på sin side har ligget under til pause i fem av de seks siste kampene, og vi tror et Chelsea-lag som fortsatt nyter godt av ny manager-effekten leder etter de første 45 minuttene og vinner etter fulltid. Oddsen på B/B-spillet gir 2,45 i odds.

