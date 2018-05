Denne MGP-låten er så dårlig at Norsk Tipping ikke gir deg odds på at den ryker ut

Den første semifinalen i Eurovision Song Contest er tirsdag klokken 20:55. For alle bidrag, med ett unntak, kan du satse penger på om sangen ryker ut eller går videre.

Eksempelvis så er oddsen på om Estland går til finalen 1.10, mens oddsen er 5 på at de skal ryke ut.

Den 19 år gamle deltageren fra vår gamle koloni Island derimot får du ikke lov til å satse på at skal forsvinne fra konkurransen. Faktisk får du 20 ganger igjen pengene om Ari skulle fyre Island avgårde til finalen.

Du kan høre låten nederst i denne saken, for øvrig.

Rangert på odds er dette de fem største favorittene til å gå videre fra semifinalen:

Israel 1.01

Tsjekkia 1.06

Kypros 1.08

Estland 1.10

Bulgaria 1.16





Hvis du har klokkertro på Irland er det størst odds på at de skal ryke ut (1.18). Tror du irene kommer inn i finalen får du 3.75 igjen av pengene.

Du får for øvrig 1000 ganger igjen pengene om Ari skulle vinne MGP.

Det er allerede ni år siden Alexander Rybak representerte Norge i Eurovision-finalen i Moskva. Låta «Fairytale» fikk rekordmange poeng, og gikk som kjent helt til topps.

Nå er det sjanse for at eventyret gjentar seg. Rybak er nemlig en av de soleklare forhåndsfavorittene, og hos Norsk Tipping ligger han i skrivende stund med en odds på 5,5. Kun Israel har lavere odds, nemlig 2,75.

- Etter at Rybak lanserte sitt sceneshow på prøvene i Lisboa, sank vinneroddsen veldig. Det var tydelig at ekspertene likte det de så. Ellers vet vi jo at Rybak er en stor stjerne i MGP-miljøet og kommer til å få godt med stemmer fra hele Europa, sier Terje Klokkernes Jahn, sportsspilloperatør hos Norsk Tipping til egen hjemmeside.

Israel har lenge toppet oddslistene med sitt bidrag:

- Bidraget må sies å være nokså spesielt. Jeg tror nok enten at det går til topps eller at det mislykkes helt, sier Terje.

Ari er selv klar for kamp for Island:

PS! Det hører med til historien at bittelille San Marino faktisk er enda større outsider enn Island i finalen, hele 2 000 ganger pengene får du igjen om du satser på dem.