Denne nordmannen kan ødelegge for Wayne Rooney i kveld

Leo Skiri Østigård og Coventry kan lage problemer for et Derby og Wayne Rooney som ennå ikke har vunnet på hjemmebane denne sesongen.

Derbys midlertidige manager Wayne Rooney tok grep før helgen kamp mot Wycombe. Han gjorde syv endringer på laget, blant annet plasserte han seg selv på sidelinjen. Rooney ville lede laget.

Prestasjonene hans denne sesongen og mot slutten av sist sesong har vært kritisert, noe av kritikken var antakeligvis berettiget, for han har ikke vært i nærheten av det nivået han viste i januar, men han er ikke alene om det.

Han har startet i to av Derbys tre beste kamper denne sesongen - seieren mot Norwich og uavgjort-kampen mot Bournemouth - og ingen av spillerne i Derby-troppen har mer erfaring.

Derby ligger fortsatt på bunn av tabellen, men de stoppet en tapsrekke på fire kamper med 1-1-kampen mot Wycombe.

Rooney har vrt en del av det midlertidige managerteamet i tre kamper. Det har endt med to tap og én uavgjort. Han venter fortsatt på sin første seier som vikarmanager, og vi tror ikke den seieren kommer i kveld heller.

Derby - Coventry City 2,15 - 3,10 - 3,15 U (spillestopp kl. 20.40)

Engelsk, Championship. Derby har gått fra å kjempe om en playoff-plass sist sesong til å være tabelljumbo i Championship. Hva er galt på Pride Park denne sesongen?

At Derby manglet angrepsspillerne Martyn Waghorn og Tom Lawrence i de første kampene, gjorde at the Rams fikk en dårlig start på sesongen. De har heller ikke klart å erstatte spissen Chris Martin. De har slitt med å score mål, noe som også vies på målforskjellen. Derby har kun scoret seks mål på de 14 første kampene, som gjør dem til laget som har scoret færrest mål i Championship så langt.

Kun en seier denne sesongen

Første omgangen mot Wycombe var positiv, men Derby-spillerne måtte heve seg etter den elendige matchen mot Middlesbrough noen dager tidligere.

The Rams har kun vunnet én av 14 ligakamper denne sesongen. De har tapt ni og gått målløse av banen i åtte. De har ikke scoret mer enn ett mål i noen av de første 14 kampene, og de står uten seier i de ti siste kampene.

Den tidligere Liverpool-spilleren Jordon Ibe etter overgangen til Derby i september, men han kan være i troppen til tirsdagens kamp.

Den polske landslagsspilleren Krystian Bielik, som har vært ute med en skade i lang tid, kan få spilletid mot Coventry.

Coventry har ennå til gode å ta tre poeng på bortebane denne sesongen, men the Sky Blues reiser til Pride Park tirsdag fulle av selvtillit etter å ha spilt tre kamper på rad uten tap i Championship.

Østigård tilbake i startelleveren

Etter å ha startet på benken mot Birmingham og Cardiff, var Leo Skiri Østigård tilbake i forsvaret hos Coventry i lørdagens bortekamp mot Norwich. Åndalsnes-gutten feiret 21-årsdagen sin med å ta ett fortjent poeng mot serieleder Norwich på Carrow Road. Den norske landslagsspilleren, som er på lån fra Premier League-klubben Brighton, er også ventet å starte tirsdagens kamp mot Derby.

Østigård har spilt elleve kamper for Coventry denne sesongen, ni av dem fra start.

Coventry mangler trolig toppscorer Matty Godden på Pride Park. Godden haltet av banen i det 56. minutt mot Nottingham Forest 4. november, og han har verken trent eller spilt etter det. Julien Dacosta er også ute. Den positive nyheten er at forsvarsspilleren Michael Rose er ventet å være tilgjengelig.

Det er to måneder siden sist Derby vant en kamp. Vi tror heller ikke at de klarer å ta tre poeng i tirsdagens kamp. De møter et gjeng Coventry-spillere som er proppfulle av selvtillit. Vi tror Leo Skiri Østigård og lagkameratene kan få med seg ett poeng fra Pride Park, og at Wayne Rooney må vente litt til på sin første seier som midlertidig manager. Oddsen på U er 3,10. Det er ok.

