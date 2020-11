Denne norske 20-åringen spiller i Championships verste forsvar

Med 23 baklengs på elleve kamper har Coventry og Leo Skiri Østigard det verste forsvaret i Championship.

Leo Skiri Østigard var tilbake i Coventry tidlig denne uken etter at norske helsemyndigheter nektet herrelandslaget å reise til Romania for å spille Nations League.

Den utlånte Brighton-spilleren er spilleklar når Coventry møter Birmingham fredag kveld, til tross for at Oslos kommuneoverlege Tore W. Steens karanteneråd uttalte til Dagbladet mandag at det å fullføre karantenetiden på ti dager var en forutsetning for at spillerne fikk dra tilbake til klubbene sine.

Fredag er det ca 648 millioner kroner i Eurojackpot-potten.

Den 20 år gamle romsdalingen har startet åtte av de elleve første seriekampene for Coventry denne sesongen. I de tre kampene han ikke spilte slapp de inn syv mål og scoret kun ett.

Østigard og Coventry-forsvaret har sluppet inn 23 mål så langt. Kun Swindon av de 92 lagene i de fire øverste divisjonene i England har flere baklengs enn «The Sky Blues». Swindon har sluppet inn 24 mål på elleve kamper i League One. Burton i League One og Oldham i LeagueTwo har like mange innslupne må som Coventry.

Selv om forsvaret lekker, nyter Østigard stor tillit i Coventry. Han har startet de fire siste kampene, og det er ventet at den norske landsagsspilleren er på plass i midtforsvaret til «The Sky Blues» fredag.

Leo Østigard er utlånt fra Premier League-klubben Brighton til den nyopprykkede Championship-klubben Coventry. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Coventry City - Birmingham 2,70 - 2,95 - 2,50 U (spillestopp fredag kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Championship. Coventry spiller fredag hjemmekamp på bortebane, mens Birmingham spiller bortekamp på hjemmebane.

Forvirret?

Siden Coventry og rugbyklubben Wasps, som eier Ricoh Arena, er uenige om leieprisen ved stadionet, har «The Sky Blues» spilt hjemmekampene sine i Northampton og Birmingham. Denne sesongen spiller Coventry hjemmekampene på St Andrew's i Birmingham, tre mil unna der de egentlig hører til. Det er hjemmebanen til Birmingham City FC som er fredagens motstander.

- Vi vil spille på vårt eget stadion i Coventry. Det er det største som kan skje for denne klubben, sa klubbens administrerende direktør Dave Boddy til BBC etter opprykket.

Men stadionspørsmålet har vært det minste problemet for Coventry etter opprykket.

Tøff start i Championship

Mark Robins' menn har nemlig fått en tøff start etter comebacket i Championship. De har møtt seks av de syv topplagene på de første elleve kampene, og de har kun tatt åtte poeng. Det gjør at Coventry ligger fjerde nederst på tabellen og balanserer på nedrykksstreken.

Fredag er det ca 648 millioner kroner i Eurojackpot-potten.

Skader, koronakarantener og suspensjoner har ikke hjupet manageren i forsøket på å få den nye spillerstallen ti å fungere.

Landslagspausen har gitt Coventry et kjærkomment avbrekk. Nykommeren Fankaty Dabo og toppscorer Matty Godden er begge ute med skader, og ingen av dem var på banen i 2-3-tapet mot Watford i forrige serierunde. I den kampen haltet midtbanestjernen Gus Hamer av banen.

Her får du vurderinger av dagens kamper. Sjekk her!

Men etter nesten to uker uten kamper, kan Sky Blues-manager Mark Robins stille med en nesten skadefri tropp til fredagens kamp mot Birmingham.

Karanka under press

Aitor Karanka og Birmingham har falt ned til en skuffende 17.-plass på tabellen etter to hjemmetap på rad mot Wycombe og Bournemouth. Karanka er under press, og han trenger tre poeng for å få Birmingham vekk fra nedrykkssonen. Med seier kan Birmingham klatre opp ti 12.-plass, men vi tror ikke på tre poeng til Karankas mannskap.

Fredag er det ca 648 millioner kroner i Eurojackpot-potten.

Birmingham kan komme til å bruke brae én spiss i denne kampen. Det betyr at Scott Hogan eller Lukas Jutkiewicz isåfall blir plassert på benken.

De fire siste kampene mellom Coventry og Birmingham har alle endt uavgjort. Begge lagene sliter med formen. Coventry har tapt fire av de fem siste kampene, mens Birmingham står med to bortetap på rad.

Her kan du skrape Flax på nett

Selv om begge disse lagene antakeligvis ser på denne kampen som en god muighet til å ta tre poeng, så vi det være enda viktigere for dem å unngå tap. U ti 2,95 i odds virker som et bra spill.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset