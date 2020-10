Denne norske treneren har suksess i Finland

Arne Erlandsen (60) har ledet Lillestrøm til sølv i Eliteserien, og har førte IFK Göteborg til andreplass i Allsvenskan. Torsdag tar han et steg nærmere seriegull i Finland.

Den finske toppdivisjonen er ukjent territorium for de fleste norske fotballfans, og det er derfor ikke så rart at mange ikke vet at serielederen i Finland trenes av en nordmann. Den mangeårige Lillestrøm-treneren Arne Erlandsen har suksess med de regjerende finske seriemesterne KuPS fra skihoppbyen Kuopio.

Finsk, Veikkausliiga. I juni 2018 fikk Arne Erlandsen sparken i Lillestrøm, bare et halvår etter at han tok klubben til cupmesterskap, og i september kom enda mer brutal beskjed. Den mangeårige profilen i norsk fotball hadde fått kreft. 60-åringen var klar på at han ville tilbake til toppfotballen, og for et comeback han har gjort.

LSKs trener Arne Erlandsen feirer 3-2-seieren i cupfinalen mot Sarpsborg 08. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Erlandsen har hatt hovedtrener ansvaret for den finske klubben KuPS siden oktober i fjor. Kløfta-mannen tok over de nyslåtte seriemesterne bare åtte måneder etter at han ble erklært kreftfri. Han ble den gangen den andre norske treneren i Veikkausliiga.

Kun ett tap på 18 kamper

Tidligere Brann- og Sandefjord-trener Tor Thodesen var den første norske treneren i den finske toppdivisjonen, da han tok over IFK Helsingfors i mai 2019. Thodesen fikk sparken i den finske hovedstadsklubben i juli, og nå er Erlandsen den eneste norske treneren på toppnivå i Finland.

Etter 3-2-seieren mot Thodesens tidligere klubb IFK Helsingfors topper KuPS og Arne Erlandsen tabellen i den finske toppdivisjonen, tre poeng foran storklubben HJK.

Torsdag er det klart for toppkamp i Veikkuasliiga, da spiller KuPS mot Inter Turku som innehar tredjeplassen, ti poeng bak serielederen.

Erlandsen har vært en kjempesuksess i byen som er mer kjent for skihopp enn fotball blant norske sportsentusiaster. Selv om KuPS fikk bank av Molde i Champions League-kvalifiseringen (0-5), har laget levert i den hjemlige serien. KuPS har kun tapt én av de 18 første seriekampene denne sesongen.

Møter ligaens beste hjemmelag

KuPS slo Inter 1-0 på hjemmebane tidligere denne sesongen, og de har hatt et bra tak på laget fra Turku på bortebane. Arne Erlandsens mannskap har kun tapt én av de siste syv bortekampene i Turku.

Men de får det ikke enkelt torsdag. Inter er ligaens beste hjemmelag. De har vunnet syv av ni hjemmekamper så langt denne sesongen, og de er også laget som slipper inn færrest mål når de spiller foran egne fans. Det er faktisk kun SJK Seinäjoki som har reist fra Veritas stadion med tre poeng denne sesongen. De ledes av fjorårets KuPS-trener Jani Honkavaara.

Lillestrøms trener Arne Erlandsen freser på sidelinjen i cupkampen mot Lørenskog i 2018. Foto: Audun Braastad (NTB)

I flere tiår har Erlandsen vært en stor profil i norsk toppfotball. Vi tror han denne sesongen kan skrive seg inn i historiebøkene i Finland som den første norske treneren som tar seriegull i «De tusen sjøers land», men skal han klare det trenger han tre poeng i torsdagens kamp. KuPS er i siget, og borteseier gir 2,40 i odds. Det er spillbart.

