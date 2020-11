Denne skaden betyr trøbbel for Southampton

Danny Ings er ute med skade. Det vi svekke Southampton. Vi tror ikke de får trøbbel mot Newvastle fredag.

Southampton har tapt alle tre hjemmekampene i Premier League som er spilt på en fredag med 2-15 i måforskjell. Det siste fredagstapet kom i oktober i fjor, da de tapte 0-9 mot Leicester. Vi tror ikke at Southampton taper denne fredagen.

Southampton - Newcastle 1,85 - 3,50 - 3,90 U (spillestopp kl 2055)

Premier League. Onsdag kom nyheten Saints-fansen fryktet, da fortalte Southampton-manager Ralph Hasenhüttl at Danny Ings må ha en liten kneoperasjon og blir ute i fire til seks uker.

Det var på tampen av bortekampen mot Aston Villa forrige helg at 28-åringen ble liggende på bakken og vri seg i smerte, og med historien hans med alvorlige kneskader så det ikke bra ut.

- Det kunne vært verre, men han kommer til å være ute, og det er ikke godt nytt for oss, sa Hasenhüttl på et pressetreff gjengitt på Southamptons Twitter-konto onsdag.

Scoret for landslaget

Danny Ings scoret 22 Premier League-mål sist sesong, ett mindre enn fjorårets toppscorer Jamie Vardy, og han har vært i glimrende form så langt denne sesongen. Den engelske landslagsspilleren har scoret fem mål og har to mågivende på de syv første kampene.

Danny Ings scoret 22 må for Southampton sist sesong. Foto: Naomi Baker (AFP)

Han scoret sitt første mål for det engelske landslaget i oktober, men vil nå gå glipp av Englands tre kamper i november.

Etter skademarerittet i Liverpool med to alvorlige kneskader, har han stort sett vært skadefri i Southampton de to siste sesongene, så the Saints er ikke vant til å spille uten ham. At Ings er viktig for the Saints er hevet over en hver tvil. Det viser statistikken over.

Saints må gjøre endringer

Med Ings borte vil Southampton være svekket offensivt mot Newcastle. En seier hjemme mot the Magpies fredag vil sende the Saints til topps på Premier League-tabellen. Southampton ligger på femteplass før kveldens kamp, og bare Manchester City og Liverpool har vunnet fere Premier League-kamper enn dem i 2020.

Saints må antakeligvis også klare seg uten Ryan Bertrand (strekkskade), Jan Bednarek (hjernerystelse) og Ibrahima Diallo (leggskade).

Hasenhuttl kan passere Shane Long på topp, eller han kan flytte Theo Walcott inn sentrat i banen og la Moussa Djenepo eller Nathan Redmond få sjansen på kanten.

Med Ings ute vil Southampton stille svakere mot Newcastle fredag.

Newcastle er sterke på bortebane

Gjestene fra Nordøst-England har kun tapt to av ti kamper i alle turneringer denne sesongen (5-3-2), og de er ubeseiret i de fire siste Premier League-kampene på bortebane. Det er ni år siden sist de har spilt så mange bortekamper på rad uten tap.

Newcastle har kun sluppet inn to mål på tre bortekamper, og keeper Karl Darlow har imponert denne sesongen. Southampton får ingen enkel oppgave med å få ballen forbi ham.

En spiller gjør ikke et helt lag, men hele angrepsspillet til the Saints er lagt opp rundt Danny Ings. Manager Ralph Hassenhuttl vil neppe endre måten de spiler fotbal på, men Southampton vil ikke være like effektive uten Ings.

Newcastle har spillere som kan skape problemer for the Saints. Callum Wilson har vært god etter at han kom til St James Park. Steve Bruce vil gjøre det vanskelig for Soton, og bortelaget vil sannsynigvis være fornøyd med ett poeng. Vi tror på en jevnspilt kamp på St Mary's fredag. Uavgjort til 3,50 i odds er interessant.

