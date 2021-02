Denne skaden ødelegger for Real Madrid mot Atalanta

Karim Benzema er ute med skade og spiller ikke onsdagens kamp mot Atlanta. Det er dårlige nyheter for Real Madrid.

For Mariano, Vinicius og Marco Asensio skapte svært lite i lørdagens kamp mot Valladolid, og Zidane har ikke mange alternativer offensivt siden Eden Hazard og Rodrygo også er ute, Luka Jovic er på lån i Eintracht Frankfurt og noen av de offensive forsvarsspillerne som Sergio Ramos og Marcelo er også på skadelisten.

Mot Valladolid ga Zidane Hugo Duro sin debut, men det er lite trolig at han blir kastet inn i kampen i Bergamo. En annen offensiv spiller, Lucas Vázquez, har tatt over backplassen på grunn av at Dani Carvajal er skadet.

Selv om Real Madrid slo Valladolid 1-0, må Zidane ha blitt bekymret for Los Blancos manglende evne til å score mål uten Benzema. Gjestene fra den spanske hovedstaden hadde ifølge sportsavisen AS kun to skudd på mål i løpet av 90 minutter. Casemiros heading og et forsøk fra Vázquez. Ingen av Reals angrepsspillere skapte problemer for Jordi Masip.

Det har også vært tilfelle i de siste kampene. At midtstopper-veteranen Sergio Ramos heller ikke spiller, gjør ikke situasjonen noe bedre for Real Madrid. Vi tror Zinedine Zidane & co taper mot Atalanta.

Atalanta - Real Madrid 2,25 - 3,60 - 2,85 H (spillestopp onsdag kl. 20.55)

Champions League, åttendelsfinale. Hadde denne kampen vært spilt for fem år siden, ville alle ventet at Real Madrid skulle feie det italienske laget av banen. Det er ikke tilfelle denne gangen.

Atalanta er ingen pushover. De banket Liverpool 2-0 på Anfield i november, og det var på den tiden Liverpool fortsatt var ubeseiret på Merseyside i Premier League.

Skadetrøbbel for Real

Real Madrid gjorde akkurat det de trengte for å ta tre poeng mot Valladolid, og tettet litt av gapet frem til byrival Atletico Madrid som topper La Liga-tabellen.

Selv om et skaderammet Real-lag vant mot Valladolid, har nok Zidane fått litt å tenke på. Fraværet av Karim Benzema, er det siste Zidane har måttet takle denne sesongen, iallfall kortsiktig, og det kan vise seg å bli det mest ødeleggende for Los Blancos. Han er en trussel mot et hvert forsvar, og uten ham har Real vært tamme denne sesongen.

Real Madrid, som har hatt stor suksess i Champions League de siste årene, viser svakheter denne sesongen. Shakhtar Donetsk har blant annet vunnet to ganger mot Zinedine Zidanes menn i gruppespillet, og Real måtte kjempe for å ta seg videre i turneringen.

Atalanta henger også denne sesongen med i toppen av Serie A. De ligger på femteplass med 43 poeng, seks poeng bak serietoer AC Milan.

Slo Napoli i generalprøven

I helgen vant Bergamo-klubben 4-2 mot Napoli, en klubb de også slo i semifinalen i Coppa Italia. I Champions League endte Gian Piero Gasperini & co på andreplass i gruppe D, bak Liverpool. Italienerne er ute etter å forbedre fjorårets prestasjon i Champions League, hvor de røk ut i kvartfinalen mot Paris Saint-Germain.

Atalanta har kun møtt et spansk lag tidligere i Europa. De knuste Valencia 8-4 sammenlagt sist sesong. Gasperinis menn spiller underholdende angrepsfotball. Bare serieleder Inter har scoret flere mål enn dem denne sesongen i Serie A.

Real på sin side har slitt offensivt denne sesongen. Resultatet i Valladolid-kampen er ellevte gang Madrid har scoret ett mål eller færre i La Liga i 2020-2021-sesongen.

Det klaffer ikke helt spillemessig for Real om dagen, og de kommer til Bergamo med en skadeliste så langt som et vondt år. Det taler ikke til spanjolenes fordel. Særlig tror vi at Karim Benzema vil bli savnet. 2,20 i odds på Atalanta-seier er absolutt spillbart.

