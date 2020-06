Denne statistikken bør bekymre Brann

Brann har ikke vunnet på bortebane i serieåpningen siden 2007.

Det er et fantastisk langoddsprogram denne onsdagen. Premier League tjuvstarter med to hengekamper: Aston Villa - Sheffield United og Manchester City - Arsenal. Det er også vestlandsderby mellom FK Haugesund og Brann og i Kristiansand møter Start - Godset. I tillegg spiller også Erling Braut Haaland og Dortmund i Bundesliga.

Haugesund - Brann 2,45 - 3,30 - 2,75 H (spillestopp kl. 20.25)

Disse to lagene møttes nylig i treningskamp på Haugesund Stadion, da vant FK Haugesund 3-0. Benjamin Källman scoret to ganger og Kevin Krygård scoret ett, men vi forventer en tettere og jevnere kamp onsdag når det skal kjempes om årets første poeng.

Brann kommer til serieåpningen med to tap (0-3 for FK Haugesund og 2-3 mot Molde) og to seire (2-0 mot Åsane og 3-0 mot Øygarden) etter koronapausen, mens vertene har i tillegg til seieren mot Brann spilt uavgjort 1-1 mot både Øygarden og Viking.

Overtak på Haugesund

Totalt har Brann et lite overtak på Haugesund stadion. De rødkledde har vunnet seks oppgjør i Sildabyen, tre har endt med uavgjort og FK Haugesund har vunnet tre. Forrige sesong delte lagene poengene etter 1-1 på Haugesund Stadion.

Å starte sesongen på bortebane har ikke funket for Brann. De har serieåpnet på bortebane seks ganger siden 2014, og fasiten viser dystre 0-2-4. Sist gang Brann i seriepremieren på bortebane var i 2007 Det er 13 år siden. Den gangen vant de 1-0 mot Stabæk på Nadderud.

Her er Branns serieåpninger på bortebane siden 2007

2007 Stabæk - Brann 0-1

2009: Sandefjord - Brann 3-1

2012: Rosenborg - Brann 3-1

2014: Saprsborg - Brann 3-0

2016: Strømsgodset - Brann 2-2

2017: Tromsø - Brann 1-1

2019: Odd - Brann 3-2

Spennende offensive nykommere

For FK Haugesund er Alexander Stølås usikker, mens Ibrahima Wadji er suspendert frem til 19. juli. Hos gjestene er Jon-Helge Tveita ute med skade.

Alexander Ammitzbøll er signert på et sesonglangt lån, og er dyttet ut på venstrekanten for å få plass til både ham Källmann. Duoen kan stelle i stand mye trøbbel for Brann-forsvaret i onsdagens kamp. Samtidig har ikke treningskampene vist at Lars Arne Nilsen har løst de store offensive problemene i mannskapet. Daniel Pedersen kan ta ankerrollen på midtbanen. Like før seriestartkom Vegard Forren og keeper Ali Ahamada inn for å tette hull i Brann-troppen, men de vil antakeligvis trenge litt tid for å finne seg til rette. Det er et stort potensial i Brann-laget, men om de får det ut er en helt annen ting.

Vi tror et Brann-lag som ikke trives på bortebane i serieåpningen taper på Haugesund stadion. Oddsen H er 2,45. Spillestopp er klokken 20.25.

