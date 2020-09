Denne statistikken bør skremme vettet av Liverpool-fansen

Leeds har aldri tapt en serieåpning i Premier League, men vi tror det første tapet kommer i kveld.

Liverpool starter sesongen som ligamesterne for første gang på 30 år, mens Leeds på sin side er tilbake i Premier League etter 16 år nedover i divisjonssystemet.

Premier League. Regjerendeligamester Liverpool er i gang igjen, bare 48 dager etter at den forlengede 2019-2020-sesongen ble avsluttet.

Liverpool har ikke sprudlet i sesongoppkjøringen, og de avsluttet også 2019-2020-sesongen med håndbrekket på - etter å ha sikret ligatittelen syv serierunder før slutt. 18 ganger har Liverpool vunnet ligatittelen, og kun en gang har de startet den påfølgende sesongen med tap. De tapte 0-2 mot West Brom i 1923.

59 hjemmekamper uten tap

Dette er syvende gangen de regjerende Premier League-mesterne har spilt mot et nyopprykket lag i åpningskampen, og tittelholderen har vunnet alle de seks siste kampene. Vi tror Liverpool også vinner lørdagens kamp.

Anfield er et fort. Klopps menn er ubeseiret i 59 Premier League-kamper hjemme på Merseyside. 48 kamper er vunnet, og elleve kamper har endt uavgjort. Det forrige tapet kom i april 2017. Det er snart tre og et halvt år siden. Den statistikken er enorm.

Virgil van Dijk (t.v.) skal forsvare ligagullet denne sesongen. Foto: Justin Tallis (Pa Photos)

Men Jürgen Klopps menn må være påskrudd når Marceloa Bielsas menn kommer til Anfield lørdag kveld. Leeds gjør comeback i Premier League. De har ikke spilt på øverste nivå i England siden 2003-2004-sesongen.

Etter 16 års ventetid sikret Leeds direkte opprykk etter å ha vunnet Championship. De har spilt underhodende angrepsfotball i et system som stadig vekk har vært skiftet. Bielsa har sendt laget på banen i 4-1-4-1-, 4-3-3- og til og med i en 3-3-1-3-formasjon, alt avhengig av hvilke motstander de har stått overfor.

Antatte lagoppstillinger

Jordan Henderson og Joel Matip var begge tilbake på treningsfeltet torsdag, og er aktuelle til lørdagens kamp. Nykommeren Kostas Tsimikas var ikke på Melwood. Det spekuleres i om han har testet positivt for koronaviruset i landslagspausen. Liverpool har så langt nektet å kommentere det. Alex Oxlade-Chamberlain pådro seg en kneskade under treningsleiren i Østerrike, og han spiller ikke i serieåpningen.

Liverpool stiller trolig med denne startelleveren: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Salah, Firmino, Mane.

Marcelo Bielsa har ført den gamle storheten Leeds tibake til Premier eague. Foto: John Walton (Pa Photos)

Leeds har aldri tapt en serieåpning i Premier League. Yorkshire-laget står med fem seire og syv uavgjorte. Ingen andre lag har spilt så mange sesonger i Premier League uten å tape i seriepremieren.

Leeds må klare seg uten Gaetano Berardi og Adam Forshaw, som begge er skadet.

Nysigneringene Rodrigo og Robin Koch er begge tilbake etter landslagsoppdrag, og er klare til å gjøre sine debuter i Leeds. Manager Marcelo Bielsa må bestemme seg hvike keeper som skal få tillit; Illan Meslier eller Kiko Casilla.

Sannsynlig Leeds-lag Meslier - Ayling, Cooper, Koch, Dallas - Costa, Hernandez, Phillips, Klich, Harrison - Rodrigo.

Liverpool går offensivt til verks

Liverpool vil gå i angrep, og presse høyt, slik de har for vane å gjøre. Klopp har de samme spilerne til rådighet som vant ligaen sist sesong. En del fans hadde nok sett at det kom inn flere nye spillere, men det kan være en stor fordel for Merseyside-laget at de allerede er samspilt.

Liverpool er ubeseiret i de syv siste åpningskampene i Premier League, hvorav seks av dem ble vunnet. Vi tror de vinner mot Leeds, men det kan bli en mer jevnspit kamp enn Liverpool-fansen liker. Leeds vil bite fra seg. 1,32 i odds på Liverpool-seier er omtrent som forventet, men vi tror det står uavgjort etter de første 45 minuttene og at Klopps menn avgjør kampen i andre omgang. U/H-spillet gir 3,85 i odds. Spilestopp er klokken 18.25.

