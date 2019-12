Denne statistikken skremmer vettet av Everton-fansen

Liverpool er ubeseiret i de siste 17 ligakampene mot Everton. De har ikke en så god statistikk mot noe annet lag i Premier League.

Det er et omfattende langoddsprogram denne onsdagen. Det spilles seks kamper i Premier League og både Liverpool og Manchester United er i aksjon. Det spilles også midtukerunde i både fransk Ligue 1 og i den skotske toppserien denne uken. I tillegg er det kamper i Coppa Italia og det er cup også i både Belgia og Portugal. På hockeyfronten er det kamper fra HockeyAllsvenskan og natt til torsdag spilles det fire kamper i NHL. Så er det også verdenscup skiskyting fra Østersund med 20 km for menn.

Liverpool - Everton - pause/fulltid H/H - 2,05 (spillestopp kl 21.10)

Etter at Everton trakk Liverpool i tredje runden i FA-cupen har the Toffees to sjanser i løpet av en måned å gjøre det de ikke har klart de siste 20 årene: Å slå Liverpool på Anfield.

27. september 1999. Det var forrige gang Everton slo Liverpool på Anfield. I kveld er det klart for det 234 Merseyside-derbyet, og det er lite som tyder på at Liverpool skal tape for byrivalen.

Everton er ute av form. Etter tap i de to siste kampene, er the Toffees kun to poeng over nedrykksstreken. Spørsmålet er om Marco Silva er manager i Everton når cupkampen skal spilles i januar. Spillerne sto opp for ham mot Leicester, men det holdt ikke og de røk 1-2 på tampen. Det var Evertons andre strake ligatap, og de ligger nå kun to poeng over nedrykksstreken.

Selv om Liverpool ikke sjarmerer oss i senk med spillet sitt om dagen, så har de marginene på sin side. De vinner og vinner, og den neste seieren vil bli Jürgen Klopp sin 100 seier i Premier League. Selv uavgjort i denne kampen vil være en klubbrekord for rødtrøyene. Liverpool har nå spilt 32 Premier League-kamper på rad uten tap. Det er bedre enn Bob Paisley klarte i sin regjeringstid. Og bedre enn Bill Shankly. Det er rett og slett fenomenalt.

Det betyr at Liverpool:

Ikke har tapt en kamp på 76 dager



Ikke har tapt i Premier League på 333 dager



Ikke har tat i noen turnering på Anfield på 431 dager



Ikke tapt på Anfield i Premier League på 953 dager.



Syv av Liverpool siste åtte Premier League-seire har vært med ett måls margin, og seks av kampene har endt 2-1 til Klopps menn. På Anfield viser statistikken 7-0-0, og totalt denne sesongen er fasiten 13-1-0. Liverpool har kun klart å holde nullen i to av 14 Premier League-kamper, men så langt er det ingen lag som har klart å utnytte det rufsete forsvarsspillet. Jeg kan ikke se for meg at Everton skal kare det heller. The Toffees har bare scoret fire mål i de siste elleve Merseyside-derbyene.

For Everton har Anfield vært en marerittstadion. De har spilt 22 kamper der uten å vinne. Faktum er at Liverpool er ubeseiret i de siste 17 kampene mot naborivalen (syv seire og ti uavgjorte). Det er ingen andre lag i Premier League de har spilt så mange kamper mot uten å tape.

Liverpool har heller ikke tapt en midtukekamp i ligaen mot Everton siden 1985.

Liverpool mangler keeper Alisson som er suspendert etter å ha fått rødt kort i helgen. Det betyr at Adrian vikarierer mellom stengene, men han har bevist at han holder nivået, og vel så det. Joel Matip, Fabinho og Nathaniel Clyne er alle på skadelisten.

Everton-angriperen Theo Walcott er frisk igjen etter å ha måttet stå over kampen mot Leicester. Seamus Coleman er usikker på grunn av en ribbeinskade, mens Fabian Delph neppe rekker denne matchen.

Liverpool har ledet til pause i seks av syv hjemmekamper så langt denne sesongen, og de har også ledet etter de første 45 minuttene i fire av de fem siste kampene på Anfield mot Everton. Jeg tror Liverpool vil kjøre på fra start mot naborivalen. Oddsen på H/H-spillet er 2,05. Det funker som singelspill.

