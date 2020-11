Denne svensken skyter trønderne i senk

Tobias Rivesjö kan skape problemer for Kolstad.

Det spilles en kamp i Rema 1000-ligaen for menn og en kamp i Rema 1000-ligaen for kvinner onsdag. Begge kampene du se på Direktesport.no

Kolstad - Runar 1,50 - 8,25 - 3,00 B (spillestopp kl. 17.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset



Rema 1000-ligaen, menn. Kolstad har fått en litt skuffende start. Trønderne ligger som nummer åtte med elleve poeng så langt (5-1-5), men var inne i en brukbar periode med to strake seire før de røk med hele ni mål borte mot tabelltoer Arendal sist runde.

Simen Lyse er tilbake i full trening etter sin skade og aktuell for spill.

Trykk her for å se kampen mellom Kolstad - Runar direkte fra klokken 18.00

Svensk toppscorer

Leif Gautestads Runar har vunnet tre av fem bortekamper så langt denne sesongen. Begge tapene har vært med ett måls margin mot henholdsvis Drammen (23-24) og Haslum (26-27).

Etter at den gamle storklubben fra Sandefjord, med fire seriegull, fire kongepokaler og fire sluttspillseire, rykket opp igjen i toppdivisjonen, har de møtt Kolstad fire ganger. Lagene står med to seire hver.

Trykk her for å se kampen mellom Kolstad - Runar direkte fra klokken 18.00

Foran denne sesongen mistet Leif Gautestad syv spillere og hentet inn like mange. Blant andre André Christiansen fra Drammen og Amadeus Hedin fra Fold St. Hallvard.

Onsdag er det ca. 185 millioner kroner i Vikinglotto-potten.

Den viktigste spilleren er likevel 31 år gamle Tobias Rivesjö. Den svenske bakspilleren er Sandefjord-lagets toppscorer med 53 nettkjenninger, fem mål flere enn nummer to på toppscorerlisten hos Runar, høyrekantspilleren Tobias Glemming.

Her får du vurderinger av dagens kamper. Sjekk her!

Rivesjö er en type som kan skyte Kolstad i fillebiter, om ikke trønderne finner en måte å stoppe ham. Ikke bare scorer han, men han er også nest sist på veldig mange baller.

Det viste han mot Viking sist. Da scoret han bare tre mål, men endte opp med hele 12 assist. Skulle han få herje på samme måten i Trondheim, vil Runar få trøbbel.

Leif Gautestad er trener i Runar Sandefjord. Foto: Vidar Ruud (NTB)

Nytt Sandefjord-tap?

Runar ligger på sjetteplass på eliteserietabellen, med sine 12 poeng. Kolstad ligger like bak, på åttendeplass, med 11. poeng. Med andre ord er det ikke mye som skiller de to lagene på tabellen. Trondheim-klubben tapte sist de møtte et lag fra Sandefjord. Sandefjord Håndbal vant 28-24 i september. Det er bunnlagets eneste seier denne sesongen.

Onsdag er det ca. 185 millioner kroner i Vikinglotto-potten.

1,50 blir litt lavt på et Kolstad-lag som har slitt litt denne høsten. Synes 3,00 på gjestene blir for fristende. Tester en godt betalt B i Trondheim onsdag kveld. Se kampen mellom Kolstad - Runar direkte fra klokken 18.00

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset