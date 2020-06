Denne Tottenham-floppen gjør nå suksess i Polen

Tomas Pekhart kom til Totteham som tenåring, men slo aldri gjennom i London-klubben. Nå hamrer han inn mål for Legia Warszawa.

Direktesport har kjøpt rettighetene til Ekstraklasa og en rekke kamper kommer til å bli vist. Alle de direktesendte kampene vil man finne her.

Onsdag spilles det fire kamper i polsk Ekstraklasa, og Direktesport sender oppgjøret mellom Legia Warzawa og Arka Gdynia. Hos Legia har spissen Tomas Pekhart en fortid i Premier League-klubben Tottenham, men der ble han aldri noen suksess.

Tsjekkeren Tomas Pekhart kom til Tottenham som 16-åringen. Det var store forventninger til spissen som ble kåret til Årets unge tsjekkiske unge fotballspiller i 2005.

- Thomas har en fantastisk kombinasjon av sterk psyke, hurtighet og tekniske ferdigheter. To andre Premier League-klubber var interessert i ham, og vi er svært fornøyd med at han valgte oss. Han er en spennende spiller for fremtiden, sa daværende sportsdirektør i Tottenham, Damien Comolli.

Men han klarte aldri å slå gjennom i Premier League-klubben.

Erstattet toppscorer i Legia

I 2010 ble han solgt til tsjekkiske Jablonec, som skrev under en langtidskontrakt med 20-åringen. Klubbeier Miroslav Pelta uttalte ifølge The Guardian at det var den dyreste overgangen i klubbens historie, men han ville ikke røpe hvor mye de hadde punget ut for Pekhart.

Spurs-spilleren hadde tilbragt ett år på lån i moderklubben Slavia Praha før han gikk til Jablonec. Før han dro til Slavia, hadde han vært på et seks måneder langt utlån til den daværende Championship-klubben Southampton.

De siste ti årene har den tidligere Totteham-spilleren spilt for klubber i Tyskland, Hellas, Israel og Spania. Han spilte i Segunda Division-klubben Las Palmas før han kom til Legia og polsk Ekstraklasa i februar. I den polske hovedstaden skal han erstatte Jaroslaw Niezgoda som ble solgt til Portland Timbers i vinter. Da hadde Legia Warszawa-angriperen scoret 14 mål på 18 kamper. Det ser ut til at han skal klare det.

I Polen har Pekhart nemlig blitt en umiddelbar hit. På fem kamper for de polske serielederne har han scoret fire mål. To av scoringene kom i søndagens kamp mot Wisla Krakow. Vi tror Tomas Pekhart fortsetter suksessen i Legia mot nedrykkstruede Arka Gdynia onsdag kveld.

Serieleder Legia Warszawa festet grepet om tabelltoppen etter to borteseire på rad mot Lech Poznan og Wisła Kraków. Hovedstadslaget er kjempefavoritter før de møter nedrykkstruede Arka Gydnia.

Legias hjemmekamper har vært underholdende denne sesongen. Det har vært scoret over 2,5 mål i hver av de ni siste kampene siden midten av oktober. De kampene har bydd på 4,22 mål i snitt, og Legia har scoret tre mål eller mer i seks av kampene.

Den tsjekkiske spissen Tomas Pekhart har vært i storform etter at han kom til den polske hovedstaden i februar, og han scoret to mål i forrige serierunde mot Wisla. Legia skal være i stand til å ta en komfortabel seier hjemme mot et Arka-lag som har tapt de tre siste bortekampene på rad.

Arka har sluppet inn to mål eller mindre i seks av de syv siste kampene, og i det omvendte møtet mellom lagene endte 1-0-seier til Legia. Arka er desperate etter poeng, og vi tror de vil opptre ultra defensive i hovedstaden. Vi tror Legia vinner, men vi tviler på at det blir målfest på Wojska Polskiego stadion. Oddsen på at det scores to mål eller mindre i kampen er 2,05. Det blir vårt singeltips.

