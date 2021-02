Denne United-spilleren må West Ham stoppe for å gå videre i FA-cupen

West Ham ledet mot Manchester United i desember, men så ble Bruno Fernandes byttet inn.

United møter West Ham på Old Trafford tirsdag i kampen om en kvartfinaleplass i FA-cupen. Ole Gunnar Solskjærs lag har scoret og scoret i Premier League denne sesongen, men de har hatt problemer med å tettet igjen bakover, noe Moyes er veldig klar over.

West Ham ledet 1-0 mot United i ligakampen på London Stadium for to måneder siden, men de kollapset i andre omgang da Bruno Fernandes og Marcus Rashford kom inn i andre omgang og snudde kampen.

David Moyes vet at hvis laget hans skal ha mulighet til å vinne tirsdagens åttendelsfinale i FA-cupen, må West Ham temme Uniteds offensive spillere, og særlig midtbanegeniet Fernandes.

- Jeg synes Bruno Fernandes har gitt Manchester United en ny dimensjon, sa Moyes under pressemøtet mandag, ifølge Manchester Evening News.

- Han er sentral i oppbyggingen av det offensive spillet, og fremover har de nå spillere med stor fart og gode ferdigheter i (Mason) Greenwood, Rashford, (Anthony) Martial og (Edinson) Cavani.

- Vi har også talentfulle spillere, og vå må dra til Old Trafford å gjøre en god forestilling. Jeg synes i en lang periode at vi spilte like godt som Manchester United da vi møtte dem på hjemmebane i desember.

Vi tror West Ham kan lage problemer for United i tirsdagens kamp.

FA-cup, åttendedelsfinale. Tirsdag kveld returnerer David Moyes til Old Trafford, og han har neppe hatt en bedre mulighet til å vinne mot Manchester United etter at han forlot Everton for nesten ti år siden.

Skotten har ført West Ham opp til femteplass på Premier League-tabellen, og vi tror the Hammers kan skape problemer for Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

Solskjær roterer på laget?

Manchester United ligger i øyeblikket på andreplass i Premier League, kun seks poeng foran West Ham og de har kun tapt én av de ni siste kampene i alle turneringer. Lørdag rotet Ole Gunnar Solskjærs lag vekk en 3-1-ledelse mot Everton. Kampen endte 3-3, og viste at De røde djevlene har problemer i forsvaret. Det går vi ut fra at West Ham har merket seg, og de har spillere som kan lage kvalme for United-forsvaret tirsdag.

Ole Gunnar Solskjær har rotert på laget denne sesongen, og det kan han også komme til å gjøre tirsdag.

Dean Henderson, Eric Bailly, Alex Telles, Donny van de Beek, Fred og Anthony Martial er alle aktuelle fra start, etter å ha startet på benken i helgen.

Kampene mellom Manchester United og West Ham har vært jevne de siste sesongene. De seks siste kampene viser 2-2-2. Ole Gunnar Solskjærs menn vant 3-1 da lagene møttes i desember. Den gangen ga Tomas Soucek West Ham ledelsen i første omgang, men United snudde kampen i andre omgang.

Souceks får spille på Old Trafford

West Ham kan bruke toppscorer Tomas Soucek, som fikk rødt kort i helgens kamp mot Fulham. Klubbens anke gikk gjennom mandag, og den viktige tsjekkiske midtbanespillerens utvisning er derfor annullert.

- Vi vil antakeligvis gjøre en eller to endringer på grunn av skader, men vi vil stille med et sterkt lag, sa Moyes på mandagens pressemøte, ifølge London Football.

West Ham har scoret i de ni siste kampene på rad i alle turneringer, og vi tror også at de kan score mot et Manchester United-forsvar som viste klare svakheter i lørdagens kamp mot Everton. De røde djevlene har også sluppet inn mål mot Fulham, Sheffield United og Liverpool på de seks siste kampene.

West Ham kan overraske

West Ham kommer til Old Trafford vel vitende om at de kan klare å overraske. Sist de var der klarte de 1-1. The Hammers har kun tapt én av de elleve siste kampene.

Ole Gunnar Solskjær vil forsøke å skaffe klubben et trofé, men han vet at de har en reell mulighet til å utfordre byrival City om Premier League-tittelen, og han har også Europa League å tenke på. Da kan det være fristende å hvile noen av de sentrale spillerne.

At United er store favoritter på oddsen er nok riktig, men vi tror ikke de får det enkelt her.

Vi tror det kan bli en jevnspilt kamp tirsdag, og at det står uavgjort til etter 90 minutter. Oddsen på U-spillet er 4,00.

