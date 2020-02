Derby og Wayne Rooney har meldt seg på i opprykkskampen

Derby er det store formlaget i Championship. Bristol City - Derby er en av seks kamper fra Championship på ukens midtukekupong.

Ukens midtukekupong består av seks kamper fra Championship, fem kamper fra skotsk Premiership og avsluttes med første kamp i semifinalen av Coppa Italia mellom Inter og Napoli. Bonuspotten er på ca 800 000 kr. Innleveringsfristen er onsdag kl 20.40. Samtlige tolv kamper spilles onsdag kveld.





1. Reading - West Bromwich

Flotte 4-4-2 på de ti siste seriekampene for Reading som faktisk har spilt 1-1 i fire av sine seks siste seriekamper. Lørdag ble det 1-1 hjemme mot Hull, mens det også ble 1-1 borte mot Cardiff helgen før. Ligger på 16. plass med 39 poeng, før midtukerunden er det ti poeng ned til Wigan på nedrykksplass, mens det er 11 poeng opp til playoff. Moderate 6-2-7 på hjemmebane. Chris Gunter, Matt Miazga, Lucas Joao og Lucas Boye er ute med skader.

West Bromwich skaffet seg en luke på fire poeng ned til 2. plassen etter helgens serierunde. Etter å ha kun tatt to poeng på fem kamper, har West Bromwich kommet seg tilbake på vinnersporet med to strake seire. Forrige lørdag ble det 2-0 seier hjemme mot Luton, mens laget søndag tok en sterk 2-0 seier borte mot hjemmesterke Millwall. Solide 9-5-2 på bortebane. Nyankomne Kamil Grosicki får trolig plass fra start. Kieran Gibbs og Grady Diangana er eneste spillere ute.

0-0 i tilsvarende kamp på Madejski Stadium i fjorårssesongen. Nå tror vi klart mest på borteseier og West Bromwich blir en av våre sikre på midtukekupongen. B.

2. Stoke - Preston

Med 4-1-1 på sine seks siste seriekamper har Stoke kommer seg litt unna nedrykksstreken i Championship. Står med totalt 34 poeng og har fem poeng ned til Wigan under streken før midtukerunden. Har vært spesielt sterke på hjemmebane den siste tiden og står med 4-2-0 på siste seks hjemme. Ingen nye skader eller karantener for Stoke, som fortsatt har Julien Ngoy, Ryan Shawcross og Stephen Ward ute.

Bortesvake Preston (4-5-6) med sesongens fjerde borteseier søndag når nedrykkstruede Wigan ble slått 2-1. Preston er ubeseiret på sine fem siste seriekamper (3-2-0) og holder 6. plassen før midtukerunden med sine 50 poeng. Det er kun fem poeng opp til direkte opprykk. Ingen nye skader eller karantener for Preston. Tom Bayliss, Billy Bodin og Louis Moult er ute med langtidsskader.

0-2 i tilsvarende kamp på Bet365 Stadium i fjorårssesongen. Stoke er overstreket på tippekupongen. UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Bristol City - Derby

Etter fire strake seire, ble det skuffende 1-3 hjemme mot Birmingham for opprykksjagende Bristol City fredag kveld. Ligger på 7. plass med 50 poeng og kun målforskjellen skiller fra 6. plass og playoff. Ujevne 6-4-5 på hjemmebane. Spissen Nakhi Wells er friskmeldt, det samme gjelder for Tomas Kalas og Adam Nagy. Marley Watkins er fortsatt ute.

Derby med sesongens andre borteseier (2-5-8) da Swansea ble slått 3-2 i Wales lørdag. Wayne Rooney har gitt Derby et løft siden sin ankomst og Derby står med flotte 5-2-1 på sine åtte siste seriekamper. Har avansert til 13. plass på tabellen og med 43 poeng er det kun sju poeng opp til playoff. Det gjenstår fortsatt 45 poeng å spille om. Max Lowe er tilbake etter tre kampers karantene. Tom Huddlestone er fortsatt ute med skade.

1-1-2 på de fire siste tilsvarende Ashton Gate. Vi gambler litt i denne. UB.

4. Millwall - Fulham

Kun ett poeng på de tre siste seriekampene for Millwall som måtte tåle 0-2 tap hjemme mot serieleder West Bromwich søndag. Ligger på 10. plass med 45 poeng og har kun fem poeng opp til playoff. Fine 8-4-3 på hjemmebane. Innlånte Mason Bennett kan få sin debut.

Fulham har tatt seg opp a poeng med Leeds på direkte opprykksplass og ligger på 3. plass før midtukerunden med kun tre mål svakere måforskjell enn Leeds. Fire seire på de fem siste seriekampene, alle seirene forøvrig med ett mål. Men har ikke bedre enn 6-5-4 på bortebane. Alfie Mawson rekker ikke kampen for Fulham.

0-3 i tilsvarende oppgjør i 2017/18-sesongen i Championship. Denne er likevel vrien. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

5. Huddersfield - Cardiff

Huddersfield måtte som kjent ned fra Premier League etter forrige sesong, etter å ha fått to sesonger på øverste nivå. Innledet denne sesongen meget svakt, men har kommet seg de siste månedene. Viktig 2-0 seier hjemme mot Queens Park Rangers lørdag, men har ikke mer enn 35 poeng. Det er seks poeng ned til Wigan under streken. Totalt 5-5-6 hjemme på John Smith's Stadium. Midtbanespilleren Alex Pritchard er tilbake i trening og aktuell for troppen i kveld.

Bortesvake Cardiff (3-7-6) med sesongens tredje borteseier da tabelljumbo Luton ble slått 1-0 lørdag. Ligger på 8. plass med 46 poeng og har således kun fire poeng opp til playoff. Er ubeseiret på siste fem (3-2-0), men tre av disse kampene er spilt hjemme.

Begge disse lagene spilte i Premier League forrige sesong. Da vant Huddersfield 1-0 i det tilsvarende møtet på John Smith's Stadium. Huddersfield er ikke blant de største favorittene på midtukekupongen. Vi gir laget full tillit. H.

6. Luton - Sheffield Wednesday

Tabelljumbo Luton hadde fortjent poeng i lørdagens hjemmekamp mot Cardiff, men endte opp med 0-1 tap. Med kun 24 poeng er det ni poeng opp til Charlton på sikker plass. Moderate 5-3-7 hjemme på Kenilworth Road. Luton-manager Graeme Jones har et skadefritt mannskap.

Sheffield Wednesday med kun en seier på sine åtte siste seriekamper (1-2-5) og har falt ned til 11. plass på tabellen med sine 44 poeng. Det er seks poeng opp til playoff. Moderate 6-3-7 på bortebane. Viktige Steven Fletcher er fortsatt ute med skade.

To formløse lag og helgardering synes som det eneste rette. U på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Celtic - Hearts

De fem neste kampene på midtukekupongen er alle hentet fra skotsk Premiership, der det også denne uken er full midtukerunde.

Celtic med fem strake seire etter 1-2 tapet hjemme for Rangers i romjulen. Har festet grepet om tittelen og har sju poeng ned til Rangers på 2. plass, riktignok med en kamp mindre spilt. Bortsett fra hjemmetapet mot Rangers i romjulen, er de øvrige 11 hjemmekampene vunnet. Manager Neil Lennon kan mønstre tilnærmet skadefritt mannskap.

Tradisjonsrike Hearts er i trøbbel. Men har vist bedring i det siste og var ubeseiret på sine fire siste seriekamper (1-3-0) før hjemmemøtet mot Kilmarnock forrige onsdag. Det endte med et skuffende 2-3 tap. Ligger faktisk helt sist i Premiership med kun 18 poeng. Svake 1-4-7 på bortebane. Ingen spesielle fravær for Hearts.

Celtic blir nok midtukekupongens største favoritt, men det er ikke lett å argumentere for annet enn hjemmeseier i denne. H.

8. Kilmarnock - Rangers

Bortesvake Kilmarnock (3-1-9) med en litt overraskende 3-2 seier borte mot Hearts forrige onsdag. Husk at den skotske serien deles i to etter 33 serierunder, der de seks øverste og de seks nederste havner i hver sin. Kilmarnock på 7. plass etter 25 serierunder med 29 poeng, det er kun ett poeng opp til Hibernian på 6. plass. Akseptable 5-4-3 på hjemmebane. Laurentiu Branescu ble utvist mot Hearts og soner følgelig karantene.

Rangers var høyt oppe etter sin 2-1 seier borte mot Celtic i romjulen, men til tross for godkjente 3-1-1 på fem påfølgende seriekampene, har de tapt fem poeng til Celtic i denne perioden, siden de har tatt 15 poeng. Det er sju poeng opp til Celtic nå, men Rangers har en kamp mindre spilt.

Kilmarnock vant faktisk begge hjemmekampene mot Rangers forrige sesong (2-1), mens Rangers vant 2-1 i tilsvarende kamp i seriepremieren denne sesongen. Samtidig var nok forrige sesongs utgave av Kilmarnock et sterkere lag. Likevel. UB.

9. St. Johnstone - Motherwell

2-1-2 på de fem spilte seriekampene etter nyttår for St. Johnstone som ligger på 8. plass med 27 poeng. Det er kun tre poeng opp til Hibernian på den viktige 6. plassen. Moderate 3-5-5 på sine 13 første hjemmekamper. Overrasket med en sterk 1-0 seier borte mot Aberdeen forrige onsdag. Murray Davidson er eneste fravær for hjemmelaget.

Motherwell helt oppe på 3. plass med 41 poeng, men det er likevel hele 19 poeng opp til Rangers på 2. plass. Men har vist svak form etter nyttår og kun en seier på de fem serierundene som er spilt (1-1-3). Klart godkjente 7-1-4 på bortebane. Viktige David Turnbull er ute til slutten av måneden.

Det står 1-2-1 i de fire siste tilsvarende. HU.

10. Hibernian - Ross County

Kun en seier på de fem siste seriekampene for Hibernian (1-2-2). Holder den viktige 6. plassen med sine 30 poeng, men det er kun ett poeng ned til Kilmarnock på 7. plass. Har kun vunnet fire av tolv hjemmekamper (4-6-2). Ryan Porteous, Jason Naismith og Stephen Mallan er ute med skader.

Ross County på 9. plass med 25 poeng. Etter tre strake tap på bortebane (møtt både Rangers og Celtic i denne perioden), ble det en viktig 2-0 seier hjemme over Livingston forrige onsdag. Borte er det kun blitt en seier (1-5-7).

Det endte 2-2 i tilsvarende møte i Edinburgh i fjerde serierunde. Hibernian blir storfavoritt i denne, men har altså ikke vunnet mer enn fire hjemmekamper. HU.

11. Livingston - St. Mirren

Hjemmesterke Livingston (7-3-2) ligger på en flott 5. plass med 34 poeng. Det er fem poeng ned til Kilmarnock på 7. plass. Etter fire strake seire, måtte Livingston tåle 0-2 tap borte mot Ross County forrige onsdag. Nicky Devlin og Ryan Schofield er ute for hjemmelaget.

St. Mirren ligger som vanlig i bunnen. Men med 22 poeng har de to lag bak seg. Det er fire poeng ned til tabelljumbo Hearts og tre poeng ned til Hamilton Academical på kvalikplass. Har faktisk kun ett tap på sine fem seriekamper etter nyttår (1-3-1), men tre av disse er spilt hjemme. Borte er ni av tolv kamper tapt (1-2-9). Midtbaneduoen Kyle Magennis og Ryan Flynn er ute.

2-1 i tilsvarende kamp i fjerde serierunde. Bra sjanse for hjemmeseier også nå. H.

12. Inter - Napoli

Semfinale i Coppa Italia og her spilles det hjemme/borte. Dette er første oppgjør.

Inter er tilbake som serieleder I Serie A, ettersom Juventus gikk på et overraskende 1-2 tap borte mot Verona lørdag kveld. Inter på sin side lå under 0-2 til pause i søndagens byderby mot Milan, men snudde kampen og vant 4-2 etter en strålende 2. omgang. Tok seg til semifinale etter å ha slått Fiorentina 2-1 hjemme på San Siro for to uker siden. Lautaro Martinez er klar igjen etter karantene. Stefano Sensi, Roberto Gagliardini og Samir Handanovic er ute med skader

Napoli med en ny skuffende kamp hjemme mot Lecce søndag. Tapte faktisk 2-3 i den kampen og fortsetter å underprestere denne sesongen. Er helt nede på 11. plass med kun 30 poeng og har 12 poeng opp til Atalanta på 4. plass. Helt akseptable 4-3-3 på bortebane. Tok seg til semifinale med 1-0 seier hjemme mot Lazio i kvartfinalen. Kevin Malcuit og Faouzi Ghoulam er de to eneste fraværene for Napoli.

Det skal være klar fordel Inter i dette første semifinaleoppgjøret. H.

96-rekker:

1. Reading — West Bromwich B

2. Stoke — Preston UB

3. Bristol City — Derby UB

4. Millwall — Fulham HUB

5. Huddersfield — Cardiff H

6. Luton — Sheffield Wednesday U

7. Celtic — Hearts H

8. Kilmarnock — Rangers UB

9. St. Johnstone — Motherwell HU

10. Hibernian — Ross County HU

11. Livingston — St. Mirren H

12. Inter — Napoli H





432-rekker:

1. Reading — West Bromwich B

2. Stoke — Preston HUB

3. Bristol City — Derby UB

4. Millwall — Fulham HUB

5. Huddersfield — Cardiff H

6. Luton — Sheffield Wednesday HUB

7. Celtic — Hearts H

8. Kilmarnock — Rangers UB

9. St. Johnstone — Motherwell HU

10. Hibernian — Ross County HU

11. Livingston — St. Mirren H

12. Inter — Napoli H