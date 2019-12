Derby venter på Wayne Rooney

Wayne Rooney er ikke spilleklar for Derby før over nyttår. Han trengs ute på banen i et Derby-lag som er helt ute av form.

Mandagens langoddsprogram består hovedsaklig av ishockey-kamper. Det spilles full serierunde i Get-ligaen og svensk SHL, i tillegg er det full fres i den finske, danske, tyske og tjekkiske toppserien. Det er et par fotbalkamper fra den egyptiske eliteserien, og i Championship i England spiller Derby County mot Charlton. Ellers spilles det fire kamper i NHL natt til tirsdag.

NB! Onsdag er det ca 239 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Derby - Charlton U 3,35 (spillestopp kl 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Derby sliter. De står uten seier i de syv siste kampene, og ligger kun seks poeng over nedrykksstreken før kampen mot Charlton på Lille Nyttårsaften. Den siste ligaseieren kom 23. november. På Boxing Day spilte the Rams 1-1 borte mot Wigan. Det var den ellevte bortekampen på rad uten seier..

Hjemme på Pride Park har de vist bedre takter. 5-5-2 og 14-9 i målforskjell er godkjent, men to uavgjorte og ett tap på de tre siste hjemmekampene viser at laget er ute av form. Derby håper at Wayne Rooney skal løfte dem, men han er ikke spilleklar før i januar. Den tidligere Manchester United-stjernen debuterer antakeligvis for sin nye klubb på banen 2. januar mot Barnsley.

Derby må også klare seg uten Tom Lawrence, som på Boxing Day fikk sitt tiende gule kort på 22 kamper. Resultatet er at han er suspendert i to kamper.

Midtstopper Matt Clarke er på vei til tilbake. Det samme gjelder den tidligere Tottenham- og Hul-midtbanespilleren Tom Huddlestone, men de rekker ikke mandagens kamp. Derby-manager Phillip Cocu lot seg imponere av 19 år gamle Max Bird som ble byttet inn i forrige kamp. Han kan få sjansen igjen i mandagens kamp.

Charlton Athletic ligger ett poeng over Derby på tabellen. De innehar 17.-plassen etter at de slo Bristol City på Boxing Day. Det var London-lagets første seier på elleve kamper.

Charlton mangler spissen Jonathan Leko, som er ute resten av sesongen etter at han pådro seg en kneskade mot QPR forrige lørdag. The Addicks har allerede en skadeliste som er så lang som et vondt år. I tillegg til Leko er også Jonny Williams, Sam Field, Tomer Hemed, Chuks Aneke, Jake Forster-Caskey, Josh Cullen, Beryam Kayal, George Lapslie, Lewis Page og Ben Amos ute med skader.

Charlton har ikke vunnet på åtte siste bortekampene, men tre av de syv siste bortekampene har endt uavgjort og de øvrige fire har endt med ettmålstap. Etter å ha vunnet fem hjemmekamper på rad mellom september og november, står de uten seier i de tre siste kampene på Pride Park.

Derby County er ubeseiret i de syv siste hjemmekampene mot Charlton (4-3-0). De har ikke tapt hjemme mot London-laget siden februar 1999. Jeg tror ikke de taper denne matchen heller, men formen til de to lagene tyder på at denne kampen blir tett og jevn. Jeg tror denne ender uavgjort.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset