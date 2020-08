Derbyet ingen av lagene vil tape

Det er en lang sesong. Men taper Sandviken byderbyet onsdag, kan de plutselig være syv poeng bak teten. Det har de ikke råd til hvis de skal bli seriemestere.

Det full serierunde i Toppserien denne onsdagen. I Bergen spilles det et brennhett byderby mellom Arna-Bjørnar og Sandviken. Se alle Toppserie-kampene på Direktesportno.

Arna-Bjørnar - Sandviken 3,95 - 4,10 - 1,60 U (spillestopp kl. 18.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Toppserien. Det ligger an til et duraberlig lokaloppgjør når Arna-Bjørnar tar imot Sandviken i Arna. Kampen vises på Direktesport.no fra klokken 18.30.

Arna-Bjørnar var i mange år det beste kvinnelaget fra Bergen, men de siste årene har Sandviken fått til en storstilt satsing. Før denne sesongen mente flere eksperter at bergenslaget var en tittelutforder, men de fikk en tung start.

Toppscoreren skadet

Sandviken innledet sesongen med seier over Vålerenga, men deretter ble det tap for LSK Kvinner og uavgjort mot Lyn. Det var ikke godt nok for Sandviken, som sparket trener Patrik Hansson. Assistenttrener Thomas Lyngbø tok over, og han har nå fire seire på de fem siste kampene. I forrige serierunde tok laget fra Stemmemyren en viktig 2-1-seier mot Klepp.

Sandviken ligger før byderbyet mot Arna-Bjørnar på fjerdeplass med 16 poeng, fire poeng bak Vålerenga som har én kamp mer spilt. Gullhåpet lever fortsatt på Stemmemyren, men de trenger tre poeng i onsdagens kamp.

Onsdag er det ca 60 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Fjorårets toppscorer i Toppserien Kennya Cordner spilte ikke mot Klepp, og det er usikkert om hun blir friskmeldt til kampen mot Arna-Bjørnar. Spissen fra Trinidad og Tobago sliter med en strekkskade i låret. Hun er en viktig spiller med 1,29 målpoeng i snitt per kamp. Ikke nok med det, hun har scoret i ale fire kampene hun har spilt mot Arna-Bjørnar.

Se kampen mellom Arna-Bjørnar og Sandviken live fra onsdag klokken 18.30

Grusom start på sesongen

Etter en horribel start på sesongen, har Arna-Bjørnar fått en opptur de siste to ukene. Fem strake tap har nå blitt til to strake seire for Arna-Bjørnar. Det betyr at laget har klatret på tabellen, og er nummer seks, ett poeng foran Klepp, som de passerte etter seieren mot Kolbotn, men hele syv poeng bak byrival Sandviken. Kampen mot Kolbotn sist ble en thriller. To sene scoringer av Katarina Dybvik Sunde og Pia Rijsdijk avgjorde kampen. Seiersmålet kom tre minutter på overtid.

Mye tyder på at Camila Ness Ervik står over byderbyet. Hun har et brist i et ribbein. Kristin Risnes sliter med en vond rygg, og spiller neppe. Madelen Holme er langtidsskadd. Hun har ødelagt korsbåndet.

Sjekk alle onsdagens oddstips her!

Marija Aleksic skal imidlertid være spilleklar. Landslagsspiller fra Bosnia er offensiv midtbanespiler. Det blir interessant å se hva 23-åringen kan tilføre laget.

Tette kamper i Arna

Arna-Bjørnar har hatt et veldig godt tak på byrivalen historisk sett med tolv av 20 seire. Men de siste sesongene er det gjestene som har vært det beste laget, og i fjor vant Sandviken begge oppgjørene. Sist lagene møttes i Arna snudde Sandviken 0-1 til 2-1-seier.

Slik har det gått i i Arna i fem siste byderbyene:

2019: Arna-Bjørnar 1-2 Sandviken

2018: Arna-Bjørnar 1-2 Sandviken

2017: Arna-Bjørnar 2-0 Sandviken

2016: Arna-Bjørnar 1-0 Sandviken

2015: Arna-Bjørnar 5-0 Sandviken

Se kampen mellom Arna-Bjørnar og Sandviken live fra onsdag klokken 18.30

Det sies at byderby som dette lever sitt eget liv, og at formen ikke har så mye å si. Arna-Bjørnar har ikke vært særlig gode på hjemmebane de siste par sesongene, mens Sandviken har vært ditto bra borte. Sandviken skal være det beste laget, men uten Kennya Cordner, som har scoret i fire kamper mot Arna-Bjørnar på rad, kan denne matchen bli svært jevn. 1,60 på Sandviken frister ikke, men U til 4,10 i odds synes å være et ok spill her.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset