Derfor er det Lotto-trekning søndag

Denne helgen er ikke helt som andre Lotto-helger.

Det er en stor tradisjon for veldig mange nordmenn som denne helgen får en liten forandring. Normalt er det en trekning på NRK på kvelden lørdag, og noen ganger er det en supertrekning med noen ekstra millionærer.

Lotto ble lansert den 19. april 1986, og fra året etter ble den sendt fast på vår egen statskanal. På lørdag. Alltid lørdag.

Søndag 17. mai er det likevel trekning i Lotto.

Grunnen er situasjonen vi alle er i, og man har derfor slengt inn 17 ekstra premier som trekkes ut blant alle som har levert en kupong til trekningen som er den 16. mai. Alle premiene som trekkes ut på søndag har en verdi av 50 000 kroner.

For på kvelden den 16. mai er det også trekning. En helt vanlig trekning hvor en eller flere kan bli så heldige at de blir millionærer.

Vinnersannsynlighet Lotto

For å vinne førstepremie i Lotto må spilleren ha 7 rette vinnertall av 34 mulige. Det betyr at dersom du spiller én rekke, er den teoretiske sannsynligheten for å få 7 rette 1:5,37 millioner per rekke (rundet opp til 1:5,4 millioner per rekke). Sagt med andre ord: Det er 5,4 millioner mulige kombinasjoner av 7 tall når du trekker ut 7 fra de 34 tallene. Statistisk sett vinner man en premie med 4 rette eller bedre i snitt på hver femte kupong på fem rekker. Les mer om vinnersannsynlighet for Lotto her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 11 509 409

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 190

Antall millionærer i 2019: 179 (inkludert andelsbankvinnere og andelslagvinnere)

Høyeste premieutbetaling i 2019: 29 455 620 kr