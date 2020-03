Derfor er Grasrotandelen så viktig nå

Du kan gi 7 prosent av det du spiller for til det du ønsker.

Hele Norsk Tippings overskudd går til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med og bestemme hva en del av overskuddet skal gå til.

Du velger selv hvilket lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende sju prosent av din spilleinnsats.

Det betyr at hvis du leverer Lotto for 100 kroner kan du gi 7 kroner til din lokale forening. Tett innpå 700 millioner kroner ble fordelt til det frivillige Norge i 2019, og du kan velge blant 30 000 ulike grasrotmottagere.

Våren er viktig for lag og foreninger

Mange foreninger og lag bruker våren på å tjene viktige penger til sitt gode arbeid lokalt. Enten det er en fotballturnering, en auksjon eller dugnader. Den felles dugnaden som vi nå er inne i gjør at mange av lagene mister viktige inntekter. Hvis du velger å støtte ditt lag eller din forening kan du hjelpe dem som står ditt hjerte nærmest.

Til sammen ble det generert 698 265 345 kroner til norske lag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Grasrotandelen i 2019.

Disse tre foreningene fikk mest i 2019:

Vålerenga Fotball 3 690 815 kroner Foreningen for omplassering av dyr 3 597 551 kroner Lions Club Fredrikstad 3 049 167 kroner





Du kan sjekke om du gir 7 prosent til ett lag her, eller finne et lag eller en forening å gi pengene til.

Dette er Grasrotandelen

Blant mer enn 30 000 lag og foreninger over hele Norge, kan du velge én som skal få *sju prosent av summen du spiller for. Det koster deg ingenting ekstra, men kan ha stor betydning for laget eller foreningen du velger. Det påvirker ikke din spillinnsats, vinnersjanse eller premie.

Det er stor bredde i lagene og foreningene - alle kan finne noe som står hjertet nært. Du kan når som helst endre grasrotmottaker.

Mer enn 1,2 millioner nordmenn har valgt en grasrotmottaker.

* Ved spill på Multix, Instaspill og Oddsen er grasrotandelen 14 prosent av spillinnsatsen etter fratrekk for gevinster. Dette beregnes hver dag, og fordeles til spillernes grasrotmottakere. Spillene fysiske Flax-lodd og Belago er ikke omfattet av Grasrotandelen. Flax spilles uregistrert og på Belago fordeles overskuddet via de lokala bingohallene.