Derfor gir kamp-tidspunktet Liverpool håp om seier mot Everton

Av 27 lørdagskamper som er spilt klokken 18.30, har Liverpool vunnet 21. Vi tror Jürgen Klopp og Liverpool tar tre poeng mot Everton.

Lørdag kveld møtes Liverpool byrivalene Everton for 238. gang, i det som er et av Englands mest intense derby.

Etter å ha spilt 68 kamper og gått nesten fire år uten ligatap hjemme på Anfield, tapte Liverpool 0-1 mot Burnley 21. januar.

Fort Anfield var plutselig lagt i ruiner.

Jürgen Klopps menn har også tapt de to siste hjemmekampene mot Brighton og Manchester City, og nå er den uovervinnelig aura som har lagt over Anfield siden 23. april 2017, da de røde sist ble slått hjemme i Premier League, forsvunnet.

Lørdag er det ca 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Det er første gang siden 1960-tallet at Liverpool har tapt tre ligakamper på rad hjemme på Merseyside. Vi tror ikke at de går et nytt tap lørdag.

Evertons forferdelige form på andre siden av Stanley Park gir Liverpool-fansen håp om tre poeng. Ikke siden Kevin Campbell scoret vinnermålet i september 1999 har the Toffees vunnet borte mot lagets største rivaler. Everton og Liverpool har møttes 20 ganger på Anfield siden den gang.

Her finner du hele oddsprogrammet!

Siden det ikke er tillatt med publikum på kampene, har starttidspunktet på kampen blitt satt til klokken 18.30 norsk tid. Det er positivt for Liverpool. Iallfall om man tar en titt på statistikken. Ifølge lokalavisen Liverpool Echo har de regjerende Premier League-mesterne gode resultater å vise til når de har spilt lørdag kveld. Jürgen Klopps menn har vunnet 78 prosent av kampene på dette kamptidspunktet.

På 27 kamper som er spilt klokken 18.30, har rødtrøyene vunnet 21 av dem. Det gjør at lørdagskvelden er den mest innbringende poengmessig. Vi tror Liverpool tar tre nye poeng lørdag.

Liverpool - Everton (Pause/fulltid dobbel) - U/H 4,10 (spillestopp lørdag kl. 18.30)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Etter 1-3-kollapsen mot Leicester sist helg trodde mange at Liverpool skulle tape mot RB Leipzig, inkludert oss, men i stedet slo Jürgen Klopps menn tilbake og vant 2-0 i Budapest.

De regjerende Premier League-mesterne har vist svak form i den hjemlige ligaen. Liverpool har kun vunnet to av de siste ti kampene. Tapet mot Leicester forrige helg var det tredje på rad for Merseyside-laget. Det er første gang siden 2014 at Liverpool har tapt så mange kamper på rad.

Lørdag er det ca 14 millioner kroner i Lotto-potten. Spill før lørdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Elleve år uten Everton-seier

For Everton er den dårlige formen til Liverpool en perfekt mulighet til å gjøre slutt på de skuffende resultatene i Merseyside-derbyene. The Toffees har ikke vunnet mot Liverpool siden 2010, og de har ikke tatt tre poeng på Anfield siden 1999.

Men i de siste kampene har ikke Liverpool vært så overlegne som statistikken skulle tilsi.

Her finner du hele oddsprogrammet!

Everton har faktisk kun tapt syv av de siste 19 kampene mot Liverpool, og med tanke på hvor bra de har spilt under Carlo Ancelotti denne sesongen, tror vi det blir en jevnspilt kamp på Anfield.

Everton er ubeseiret på bortebane i Premier League siden starten av november, og Liverpool har ikke vunnet hjemme siden midten av desember. Men kampen til Liverpool i Budapest viste at spisstrioen til Liverpool har funnet formen igjen, og det er dårlig nytt for Everton.

Toppscoreren er tilbake

Fabinho og James Milner er begge usikre, og må testes på kampdagen. Naby Keita er aktuell, men Diogo Jota rekker ikke kampen mot Everton.

Everton-manager Carlo Ancelotti har bekreftet at toppscorer Dominic Calvert-Lewin er friskmeldt og kan starte mot Liverpool. Den viktige midtbanespilleren Allan er også tilgjengelig for første gang siden midten av desember, men Yerry Mina er ute med en leggskade.

I seks av de syv siste Premier League-kampene til Liverpool har det stått uavgjort til pause, og det har også stått uavgjort etter de første 45 minuttene i seks av de syv siste kampene mellom Liverpool og Everton.

Her finner du hele oddsprogrammet!

Når vi legger til at Everton har gått til pause med et uavgjort-resultat i seks av de siste ni kampene sine, tror vi også at det står uavgjort til pause mellom Liverpool og Everton.

Everton holdt nylig Manchester City til uavgjort til pause, men tapte etter å ha sluppet inn to mål i andre omgang. Vi ser for oss et tilsvarende scenario i lørdagens kamp. Å spille lørdag kveld har også vært en fordel for Liverpool. Iallfall viser statistikken det. U/H-spillet gir 4,10 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset